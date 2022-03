S-a deschis o sală de evenimente în Tudor. Zile de sâmbătă disponibile în acest an pentru nunți!

Share



Cu o capacitate de aproximativ 350 de locuri, o configurație care oferă vizibilitate bună participanților, Sala de evenimente a restaurantului Agora din , inaugurată recent, este o soluție optimă pentru cei care au de sărbătorit.

Centrul de Evenimente Agora, investiție a mureșeanului Claudiu Marta, a fost deschis recent în Cartierul Tudor (str. Regele Ferdinand nr. 4 – lângă Magazinul Merkur și fosta Dacia Service).

Sala are o capacitate de 350 de locuri și bucătărie modernă, foarte bine utilată, unde echipa Agora pregătește o mulțime de specialități culinare.

Recent, cu ocazia Zilei Femeii, Centrul de Evenimente Agora a găzduit o petrecere cu mulți invitați, iar cei prezenți au fost foarte mulțumiți de facilitățile oferite.

Zile de sâmbătă disponibile pentru evenimente la Agora



Claudiu Marta susține că Agora are vești bune pentru cei care vor să organizeze evenimente în acest an: ”În primul rând, datorită faptului că am deschis recent, avem încă disponibile zile de sâmbătă. În special pentru miri e o veste bună. De asemenea, pentru evenimentele din acest an, decorul va fi gratuit și mai există o serie de bonusuri pe care le oferim. Am făcut o investiție majoră pentru a putea oferi condiții foarte bune tuturor celor care aleg centrul nostru de evenimente.”

Un detaliu important este și faptul că Centrul Agora are o parcare proprie, care acoperă necesarul și la evenimente mari.

Noua sală face parte dintr-o investiție mai amplă care cuprinde Centrul de Fitness Agora, Terenurile de Sport Agora (ambele funcționale ) și Hotel Agora (investiție în derulare).

Informații suplimentare și rezervări pentru Centrul de Evenimente, tel. 0744.55.66.33 sau https://restaurantagora.ro/