Activități sportive la Sala Sporturilor din Târgu Mureș

Săptămâna aceasta în Sala Sporturilor din Târgu Mureș se desfășoară meciurile de Futsal din grupa 5 de Calificare la Turneul Final EURO FU 2022, echipele participante fiind următoarele: ROMANIA SLOVACIA și GEORGIA.

Potrivit informațiilor oferite de către reprezentanții Sălii Sporturilor, meciurile se vor juca după cum urmează: miercuri, 16 martie, ora 18.30: GEORGIA Vs ROMANIA, joi, 17 martie, ora 18.30: SLOVACIA Vs GEORGIA, vineri, 18 martie, ora 18.30: ROMANIA Vs SLOVACIA.

Totodată, în perioada 19-20 martie va avea loc Turneul 1 Grupa 1 al Campionatului Național de Baschet U 18 Masculin, echipele participante fiind următoarele: CSM Târgu Mureș, CN Aurel Vlaicu București, CS SCM Timișoara, LPS Bihor CSM 1 Oradea.

Alexandra HAJA