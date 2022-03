FOTO: Investiție cu 300 de locuri noi de muncă în județul Mureș

Share



300 de locuri de muncă vor fi create la Sânpaul, în cadrul unei investiții realizate de Hirschmann Automotive Târgu Mureș pentru extinderea capacității de producție cablaje auto, a anunțat miercuri, 16 martie, prefectul județului Mureș, Mara Togănel, prin intermediul unei postări pe rețeaua de socializare Facebook.

”Guvernul României a acordat 12 milioane de euro din valoarea totală de 28 milioane, printr-un program menit să stimuleze investițiile majore din România. Am apreciat drumul parcurs de Hirschmann Automotive Târgu Mureș, de la începerea activității în județul nostru, în 2007, până astăzi, când a ajuns la aproximativ 1.700 de angajați. Consider că parcursul companiei a fost unul corect, bazat pe colaborare și seriozitate în relația cu autoritățile locale și județene. Totodată, compania are și o strânsă colaborare cu sectorul educațional din județul nostru, prin asigurarea unor programe de practică pentru elevii mureșeni, cu posibilitatea de angajare la terminarea studiilor. Proiectul de la Sânpaul reprezintă o dovadă a faptului că acolo unde interesul de a dezvolta un business de succes într-o zonă atractivă se întâlnește cu o o viziune de durată asupra dezvoltării comunității, rezultatele nu întârzie să apară”, a precizat prefectul Mara Togănel.

(Redacția)