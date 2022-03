INTERVIU. UMFST Târgu Mureș, o universitate ”puternic ancorată în realitatea mediului univesitar și a societății în care trăim”

Share



Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș este o instituție de învățământ superior cu un prestigiu academic consolidat, cu vizibilitate internațională, inovare în procesul educațional și baza de învățământ, fiind un reper pentru absolvenții de liceu din toată țara. Mai multe detalii despre aceste aspecte a oferit Prof. Dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST Târgu Mureș.

Reporter: Ani la rând, UMFST Târgu Mureș a păstrat trendul de dezvoltare, fiind o instituție de învățământ superior inclusă în peisajul complex al sistemelor de clasificare și ierarhizare internaționale a universităților. Care este rețeta succesului?

Prof. Dr. Leonard Azamfirei: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș este în permanență preocupată de a se dezvolta, de a progresa, de a inova și de a face performanță. Eforturile susținute ale comunității academice sunt apreciate la nivel național și internațional, dovada fiind, pe de-o parte, clasamentele universitare mondiale în care instituția noastră de învățământ se regăsește constant, iar, pe de altă parte, încrederea pe care o au în UMFST studenții, viitorii studenți, mediul economic și partenerii internaționali. Nu vă pot spune care este rețeta succesului, dar vă pot garanta că Universitatea este puternic ancorată în realitatea mediului univesitar și a societății în care trăim, iar rezultatele obținute și feedback-urile primite ne confirmă că trebuie să continuăm în aceeași direcție.

Rep.: Cât de mult ar trebui să conteze pentru un viitor student la UMFST Târgu Mureș creșterea vizibilității universității la nivel internațional? În ce măsură va conta acest lucru pentru viitorul carierei lui după ce va absolvi această prestigioasă universitate?

L.A.: Internaționalizarea UMFST Târgu Mureș și creșterea vizibilității la nivel internațional au reprezentat și continuă să reprezinte obiective strategice ale Universității. După cum bine știți, procesul de internaționalizare a început în urmă cu câțiva ani, iar astăzi Universitatea este cunoscută și relevantă dincolo de granițele țării. Este important pentru un viitor student să studieze la o universitate care să-i ofere multiple oportunități de dezvoltare, începând de la curricula universitară adaptată nevoilor de pe piața muncii și continuând cu infrastructura didactică și de cercetare, facilități sociale și culturale, programe de mobilități naționale și internaționale. Mă gândesc acum la absolvenții UMFST care se bucură de cariere impresionante în țară și în străinătate. Ei sunt cei mai eficienți ambasadori ai Universității noastre, iar performanțele remarcabile obținute de aceștia ar trebui să conteze pentru un tânăr aflat la început de carieră și în același timp să fie motivante pentru un actual și viitor student.

Rep.: UMFST Târgu Mureș este o universitate comprehensivă, deschisă la nou, ce prezintă o diversitate extraordinară a programelor de studii. Puteți puncta câteva linii directoare din planul pe termen scurt, mediu și lung privind dezvoltarea acestui aspect, ce noutăți aveți în pregătire?

L.A.: Universitatea organizează și în acest an o sesiune de preadmitere la programele de studii cu durată de 3 și 4 ani ale Facultăților de Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Inginerie și Tehnologia Informației, Științe și Litere ”Petru Maior”, Economie și Drept, astfel încât doresc să le transmit viitorilor candidați că își pot securiza locul la admitere. Universitatea și-a îmbogățit oferta educațională cu noi programe de studii, cum ar fi Chimie medicală și Chimie tehnologică la Facultatea de Farmacie, precum și programul de studii Arhitectură în limba engleză la Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației. Anul acesta, vom deschide o extensie a Universității în municipiul Bistrița. În același timp, oferim o alternativă persoanelor interesate de dezvoltare profesională continuă, și anume învățământul la distanță, o formă de învățământ flexibilă, dinamică și adaptată vremurilor actuale.

Rep.: Un proiect prioritar pentru UMFST Târgu Mureș este înființarea unui spital universitar, care să permită realizarea unei pregătiri practice cât mai eficiente și temeinice a studenților universității. În ce stadiu se află acest demers?

L.A.: Înființarea Spitalului Universitar „George Emil Palade” reprezintă un proiect extrem de important pentru medicina și educația medicală românească. Vorbim despre un spital cu o orientare către tehnologia de ultimă generație, un spital universitar în care vom putea instrui studenții și rezidenții. Trăim într-un oraș care este recunoscut pentru performanțe medicale deosebite, iar acest proiect vine în sprijinul spitalelor publice din Târgu Mureș. În acest moment spitalul se află în faza de identificare a surselor de finanțare.

Rep.: Anul 2021 a marcat numeroase realizări la nivel de universitate. V-aș ruga să faceți o scurtă incursiune și să punctați cele mai importante realizări pe care universitatea le-a bifat și care vor veni în sprijinul educației studenților.

L.A.: Așa este, anul 2021 a marcat realizări importante pentru Universitate. Anul trecut, am inaugurat Laboratorul Industry 4.0, Laboratorul de Inginerie medicală, laboratoare de specialitate în colaborare cu companii mari: Hirschman la Inginerie, Dentestet la Medicină dentară. Am intrat pe piața serviciilor medicale asigurând servicii de medicină dentară prin contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate. Aș mai remarca faptul că am devenit Centru de referință Microsoft pentru e-learning, am făcut saltul dificil, dar încununat de succes la învățământul clinic, în spitale, în Hamburg, unde suntem respectați ca români. Am făcut achiziții imobiliare importante cu scopul de a ne îmbogăți patrimoniul și cred că am folosit toate oportunitățile existente.

Rep.: Ați anunțat anul trecut că în acest an se va finaliza reabilitarea clădirii centrale, urmând ca viitorii studenți să pășească într-o clădire modernă, de tip smart, adaptată nevoilor educaționale actuale. Vă rog să faceți o scurtă prezentare a acestei investiții, ce presupune ea și cu ce noutăți vine în întâmpinarea studenților.

L.A.: În Universitate sunt deschise mai multe șantiere mari. Anul acesta vom finaliza reabilitarea clădirii centrale, care va deveni o clădire modernă, de tip smart, adaptată nevoilor educaționale actuale. Efortul făcut, mai ales de cei din învățământul preclinic, pentru a crea front de lucru, a fost remarcabil și sper să revină cu toții în condiții superioare, curând, la activitatea normală. Tot în acest an vom finaliza și Centrul high tech de predare și evaluare a studenților – UniX, Centrul de Realitate virtuală, vom extinde spațiile administrative, cele de cazare și de servire a mesei, Biobaza, Centrul de medicină experimentală și Centrul de Botanică.

Rep.: UMFST Târgu Mureș se dezvoltă dincolo de granițele județului Mureș. După extinderea de la Hamburg, urmează o extensie a universității la Bistrița. Ce presupune această nouă extensie și cum se va realiza procesul educațional?

L.A.: Extensia Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș în municipiul Bistrița vine ca urmare a nevoii de a oferi tinerilor din județul Bistrița-Năsăud posibilitatea de a se forma în profesia medicală și de a deveni parte a sistemului medical din zonă. Astfel, începând cu anul universitar 2022-2023, grație unei excelente colaborări cu autoritățile locale, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Spitalul Județean de Urgență Bistrița și Primăria municipiului Bistrița, venim în întâmpinarea viitorilor studenți cu programul de studii Asistență Medicală Generală. Pe această cale, doresc să le transmit tinerilor interesați de acest nou program de studii să urmărească platforma dedicată admiterii: adminfo.umfst.ro, pentru a se informa cu privire la procesul de admitere.

A consemnat Arina TOTH