Ce pasiuni are actorul Leonardo DiCaprio?

Share



Ajuns la vârsta de 47 de ani, Leonardo DiCaprio rămâne unul dintre cei mai populari actori de la Hollywood. Când nu joacă în filme de top, el are însă câteva pasiuni foarte interesante.

Iată care sunt acestea:

1. Iubește scufundările – Lui DiCaprio îi place adrenalina, motiv pentru care a făcut scufundări în multe locuri din lume, inclusiv dintre cele mai periculoase. La un moment dat a avut și probleme când a fost cât pe ce să fie atacat de un rechin. „Iubesc scufundările și am făcut inclusiv în Amazon. Prietenii mei mă numesc persoana cu care vor cel mai puțin să aibă aventuri deoarece am fost de câteva ori aproape de dezastru. Dacă o pisică are nouă vieți, cred că eu am folosit deja câteva”, a afirmat DiCaprio. El face referire la un episod petrecut în Africa de Sud, când făcea scufundări într-o cușcă și a dat peste un rechin. „Angajații de acolo au spus că în 30 de ani nu li s-a mai întâmplat așa ceva. A încercat să mă muște de cinci sau șase ori, era la o distanță de un braț față de mine”, a explicat DiCaprio.

2. Pokerul, o mare pasiune – De ani buni, Leonardo DiCaprio este pasionat și de poker. A descoperit acest joc prin intermediul bunului său prieten Tobey Maguire și a jucat alături de nume importante de la Hollywood, cântăreți, sportivi și oameni de afaceri. Este foarte pasionat de texas holdem poker și cei care l-au întâlnit spun că nu își asumă mari riscuri, dar e foarte motivat să câștige. De asemenea, obișnuiește să mai joace poker și pe platourile de filmare, fiind o activitate care îl relaxează. DiCaprio e descris ca un jucător cerebral, calculat, care nu își asumă riscuri inutile și preferă să joace la sigur. La un moment dat, cântărețul Ronan Keating a dezvăluit că DiCaprio îi datorează însă sute de dolari după o partidă de poker distractivă pe care a avut-o în Australia, în 2013, în timp ce filma pentru filmul Marele Gatsby.

3. Îi place să sară cu parașuta – Un alt sport extrem de care DiCaprio este pasionat este parașutismul. Adoră să sară atât singur cât și în tandem. Și de aici are o experiență inedită, mai ales că la un moment dat nu i s-a deschis parașuta în timp ce sărea în tandem. A făcut-o cu întârziere și a avut ceva probleme la aterizare din cauza vitezei, dar nu s-a ales cu probleme mari, ci doar cu câteva zgârieturi. „Ne-am rostogolit un pic, dar nu ne-am rupt picioarele”, a afirmat DiCaprio pentru Wired.

4. E pasionat de drumeții – DiCaprio adoră natura și face adesea drumeții montane și prin pădure. A afirmat că iubește conexiunea pe care o are cu natura și că aceste momente îl fac să prețuiască mai mult viața. De altfel, DiCaprio este unul dintre principalii activiști ce a atras atenția asupra impactului pe care încălzirea globală îl are asupra mediului înconjurător. Fiind unul dintre cei mai implicați oameni din domeniu, el a avut întâlniri inclusiv cu fostul președinte american Barack Obama. De asemenea, a lansat un documentar foarte apreciat despre impactul încălzirii globale și a donat mulți bani pentru combaterea acestui fenomen.

5. Îi place și baschetul – Încă din copilărie, DiCaprio a fost pasionat și de baschet. De altfel, în tinerețe a jucat și în filmul The Basketball Diaries. Ulterior a jucat baschet cu alți actori cunoscuți precum Zac Efron, dar a asistat și la mai multe partide din NBA, prezența sa fiind relatată pe larg de presa din SUA.

Cele mai bune filme cu Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio este în continuare unul dintre cei mai buni actori de la Hollywood, rolul său din Don’t Look Up stârnind numeroase comentarii. El a câștigat până acum un singur premiu Oscar, pentru rolul făcut în The Revenant (2015). Înainte să primească acest premiu, el a mai avut încă cinci nominalizări.

Unul dintre filmele care i-a impulsionat cariera a fost cu siguranță Titanic (1997), iar de atunci actorul a jucat și în alte producții de top precum Catch me if You Can (2003), The Aviator (2004), The Departed (2006), Blood Diamond (2006), Body of Lies (2008), Inception (2010), Django Unchained (2012), Marele Gatsby (2013), The Wolf of Wall Street (2013) și Don’t Look Up.

Următorul film în care îl vom putea vedea pe DiCaprio este Killers of the Flower Moon, un western american regizat de Martin Scorsese. Acesta a avut un buget de 200 de milioane de dolari, este în post-producție, iar lansarea va avea loc în noiembrie 2020. DiCaprio este și în rolul producătorului, iar din distribuție mai fac parte Robert De Niro, Jesse Plemons și Lily Gladston. Aceasta va fi a șasea colaborare pe care DiCaprio o va avea cu regizorul Martin Scorsese.