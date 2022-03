FloRIN VOS: „Cu toții ne dorim să trăim o viață normală, în pace și armonie”

Share



Ultimii doi ani de zile au fost extrem de dificili pentru cei care activează în domeniul muzical, pandemia fiind cea care le-a răpit evenimentele, publicul, și lista ar putea continua. Printre aceștia se numără și artistul reghinean FloRIN VOS care ne-a vorbit despre acești doi ani precum și despre ultimele ale prezențe artistice, atât în țară cât și în străinătate.

Reporter: Cum ai resimțit această perioadă de pandemie, în care evenimentele cu public, au fost trase pe linie moartă?

FloRIN VOS: Pot spune că ultimii doi ani, au fost ca un examen de supraviețuire și un test psihologic, atât pentru mine, cât și pentru majoritatea colegilor din industria muzicală. Atunci când ți se interzice pur și simplu să îți desfășori activitatea profesională, pentru care te-ai pregătit zeci de ani, nu poate fi un lucru îmbucurător, pentru nimeni. Nu a fost ușor, dar am am învățat multe din această lecție de viață.

Rep.: Cât de mult afectează un artist aceste vremuri triste, fără concerte, fără public, fără scenă?

F.V.: Ținând cont de faptul că orice artist își hrănește sufletul din interacțiunea cu publicul, din aplauzele și zâmbetele lor, din schimbul de energie care se realizează între el și public, la fiecare manifestare artistică, cred că această perioadă a fost cea mai cruntă, din punct de vedere moral, pentru majoritatea dintre noi.

Rep.: Cum te-ai orientat acestei noi situații, în acești doi ani?

F.V.: În momentul în care am realizat că problema pandemiei este foarte serioasă și că va fi de lungă durată, am încercat să îmi focalizez atenția pe alte lucruri, legate strâns profesia mea, care mă vor ajuta în viitor, foarte mult. Am încercat să privesc toată situația ca pe o oportunitate, pentru că acum aveam foarte mult timp liber la dispoziție, lucru care îmi lipsea în perioada dinainte de a începe pandemia, așa că m-am apucat foarte serios de studiul ingineriei de sunet, pentru a-mi dezvolta și extinde, abilitățile de producător muzical, având deja un studio profesional la îndemână. Pentru că este un domeniu foarte vast, care implică mai multe aspecte ale științei, am apelat la profesioniști și am urmat niște cursuri online de lungă durată, susținute de unii dintre cei mai buni ingineri de sunet, atât și România, cât și din străinătate. După acești doi ani, în care mi-am focalizat atenția doar pe acest aspect și am studiat zilnic, cu foarte mare seriozitate, sunt bucuros să spun că cele mai recente producții muzicale pe care leam realizat, sunt deja la un nivel profesionist și pot oricând să concureze cu cele mai populare producții din România și nu numai. Totodată, am început să compun și să produc muzică, pentru artiști foarte cunoscuți și iubiți de public, care vin chiar și de la București la studioul meu, Vos Music Production.

Alături de Daniela Gyorfi și impresarul George Tal, în studioul VOS MUSIC PRODUCTION

Rep.: Vine o perioadă mai lejeră. Cât de mult contează ca lucrurile să revină la normal?

F.V.: Sper din suflet să vină o perioadă mai lejeră, iar lucrurile să revină la normal, în cel mai scurt timp. Cred că toată lumea s-a saturat de restricții peste restricții și cu toții ne dorim să trăim o viață normală, în pace și armonie. Dacă ne uităm în trecut, la înaintașii noștri, chiar dacă nu aveau la îndemână atâta tehnologie modernă, își făceau timp și organizau frecvent, tot felul de adunări cum ar fi șezătoarea, claca, jocuri tradiționale, scriau poezii, compuneau cântece șamd. Deci e clar că arta și adunările populare, au fost întotdeauna ca un pansament pentru sufletele multor generații. Este important să comunicăm direct, nu numai prin intermediul gadget-urilor pe care le avem la dispoziție în această epocă. Este important de asemenea, să schimbăm energia unii cu alții, să trăim emoții comune. Să ne imaginăm doar, cum este când vezi un concert al artistului preferat la TV și cum îl trăiești când ești în public, alături de alte sute sau chiar mii de suflete? Este clar, că nu există niciun termen de comparație între cele două situații și cu siguranță întreaga omenire are nevoie de comunicare și socializare directă, față în față, iar muzica este un factor important în această direcție, pentru că ne oferă confortul psihic, de care avem atâta nevoie. Muzica este cel mai accesibil mijloc de terapie a sufletului și probabil, cel mai bun „ambasador”, al unității între oameni.

Rep.: Ce ai mai făcut în ultima vreme, muzical vorbind?

F.V.: În afară de multă muncă în studio, pentru producții care urmează să apară în această primăvară și vară, nu prea am cu ce să mă laud, pentru că au fost restricții pentru evenimentele cu public. Totuși, pot spune cu mare bucurie, că anul acesta am sărbătorit Ziua Femeii, din nou pe scenă. În 6 martie, am cântat la Roma, pentru românii din diaspora, stabiliți în capitala Italiei, la un spectacol-petrecere, prilejuit de Ziua Femeii și organizat de doamna Luciana Ludușan, o ardeleancă stabilită acolo de peste 20 de ani, originară din Iernut, care reușește cu mult succes și profesionalism, să îi unească pe românii de acolo, prin evenimentele minunate pe care le organizează. A fost o serată de neuitat și m-am bucurat să fiu în mijlocul românilor de acolo, pe care i-am simțit uniți, ca într-o mare familie.

FloRIN VOS alături de româncele din Roma, de Ziua Internațională a Femeii

În ziua următoare, am urcat în avion și am zburat spre casă, pentru că aveam o promisiune de onorat, față de Asociația Pensionarilor „Frăția” din Reghin, care au organizat în data de 8 martie, o manifestare prilejuită de Ziua Femeii și m-au invitat să le fiu alături. Bineînțeles că am răspuns afirmativ, fără nicio ezitare și mă bucur din suflet, că am reușit să fiu în mijlocul seniorilor din Reghin și să le aduc un strop de fericire, prin intermediul cântecelor mele.

FloRIN VOS alături de seniorii Reghinului, cu prilejul zilei de 8 Martie

Rep.: Ce plănuiești pentru perioada următoare?

F.V.: Ultima perioadă, ne-a arătat tuturor, că lucrurile în viața noastră se pot schimba radical, de la o zi la alta, așa că am învățat din experiența aceasta, să nu îmi mai fac planuri de viitor, cu bătaie lungă. Îmi doresc în schimb, sănătate pentru mine, pentru familia mea și pentru toți oamenii dragi din jurul meu, care mi-au fost aproape în această perioadă grea și care mi-au demonstrat că relațiile trainice, sunt susținute de oameni care îți sunt alături și la bine și la greu! Îmi doresc de asemenea, să fie pace în lume, să fim mai buni unii cu alții și să lăsăm la o parte răutatea, orgoliile prostești și fățărnicia. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, cu multă înțelepciune și bunătate!

A consemnat Alin ZAHARIE