Investiții româno-elvețiene pentru județul Mureș

Cunoscutul om de afaceri mureșean Doru Borșan a inițiat un proiect estimat la valoarea de 40 de milioane de euro în domeniul imobiliar. Fondatorul RUA (Români Uniți Acasă), împreună cu trei parteneri de naționalitate elvețiană, a pus bazele unui fond de investiții. Menirea acestuia este să atragă cât mai mulți investitori pentru proiectul imobiliar preconizat să fie realizat în cartierul târgumureșean Tudor Vladimirescu, dar și pentru alte proiecte viitoare care au menirea de a dezvolta județul Mureș.

„Scopul acestui fond de investiții este în primul și în primul rând de a atrage investitori din Elveția. De a pune și de a arăta proiecte din diferite sectoare începând cu construcții, real estate, agricultură, tehnologii, medicină. Potențialul este enorm în toate aceste sectoare și de a atrage cât mai mulți finanțatori, parteneri în aceste proiecte de investiții. Sigur că, să spunem așa, contribuția în acest parteneriat astăzi pleacă de la jumătate fonduri române, adică eu, și jumătate ei. Aceste injecții financiare cum vor crește așa se vor mișca și acțiunile. Interesul nostru sau al meu personal este să aduc cât mai mulți investitor și oameni de afaceri elvețieni. Asta pentru că vin dintr-o țară cu tradiție lucrativă, cu tradiție financiară și cred că la ora aceasta reprezintă unul dintre cele mai puternice, financiar, țări din lume”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Doru Borșan.

Concept modern româno-elvețian

Christian Meier, Marcel Huber și Arturo Ziegler sunt cei trei parteneri elvețieni în construirea unui complex modern, de 500 de apartamente, în cartierul Tudor Vladimirescu din Târgu Mureș.

„Suntem în faza de proiect. Am depus actele pentru autorizații și în următoarele două – trei luni arhitecții vor finaliza proiectul și vom putea începe construcția. Conceptul este unul modern, vom avea integrate spații de joacă pentru copii, spații comerciale, și inclusiv un centru Spa. Toate parcările vor fi la subteran ceea ce este un concept nou pentru Târgu Mureș, tocmai pentru a câștiga zone verzi și dorim să implementăm inclusiv tehnologii de producție a energiilor regenerabile, foarte probabil că pe acoperișurile blocurilor vom pune panouri solare, în mixt cu spațiile verzi. Este un concept româno-elvețian. De asemenea firmele contractuale vor fi toate din Târgu Mureș”, a mai informat fondatorul RUA, proiect de impact major la nivel mondial, dedicat românilor aflați peste hotare.

Interes pentru agricultură, tehnologie și medicină

În afară de domeniul imobiliar, Doru Borșan susține că îl interesează să dezvolte proiecte pentru agricultură, tehnologie și medicină, considerând că la nivelul județului Mureș există un real potențial de dezvoltare al respectivelor domenii.

„Când mă gândesc la agricultură mă gândesc la a achiziționa terenuri agricole. Este foarte ușor de observat faptul că agricultura devine din ce în ce mai importantă în viața cotidiană a tuturor. Suntem tot mai mulți pe acest pământ și agricultura tocmai din această cauză devine din ce în ce mai importantă. Trebuie să producem alimentele pe care le consumăm. Este parte a intereselor noastre atât în investiția terenurilor agricole pentru diferite culturi cât și în viticultură și zootehnie”.

Prietenia, fundația unei afaceri de viitor

I-am întrebat pe Christian Meier și pe Marcel Huber de ce au ales tocmai municipiul Târgu Mureș pentru a investi milioane de euro. Numitorul comun al răspunsurilor a fost prietenia.

„E o prietenie de lungă durată cea pe care o avem cu Doru Borșan. Ne-am întâlnit prima dată în urmă cu 10 ani. A fost o poveste în care doream să aducem tehnologia în România. Am condus de-a lungul Europei și am primit un telefon în care am aflat că Doru Borșan a părut foarte interesant să aducă tehnologia aici. El e un patriot, trăiește pentru țara lui, pentru Transilvania. În prima noastră întâlnire am vorbit până noaptea târziu, ceea ce a dus la o prietenie frumoasă. Aceea a fost prima mea vizită, acum 8-9 ani de zile”, a împărtășit Christian Meier.

„În primul rând prietenii mei. Cred că în acest domeniu viitorul va fi în trei țări ca Ungaria, România și Polonia. Pentru noi, România este cea mai bună alegere din prisma relației pe care o am cu oamenii de aici. De când sunt aici am sentimentul că mă aflu în locul potrivit. Atunci când intri într-un proiect ca acesta care e deopotrivă financiar și care presupune efort, vrei să fii parte din el, să îl simți, să îți expui punctul de vedere, să îi dai viață”, a dezvăluit Marcel Huber.

Trilogia vieții, implementată și în business

Despre mediul de afaceri din România, Christian Meier este de părere că acesta deține atuurile necesare pentru a se dezvolta spre un viitor bogat. „Astăzi cred că România, și în mod special Transilvania pe care o cunosc, este în fața unui viitor de aur. Sunt foarte sigur de asta. Cred că persoanele care locuiesc aici sunt oameni foarte talentați. Ușile sunt deschise acum, există o educație bună, sunt foarte pricepuți dar în final infrastructura trebuie să se dezvolte. Banii tinerilor vin adesea pentru a dezvolta toată infrastructura de aici pentru a-i dezvolta pe cei care ajung aici. Cu siguranță este un viitor de aur pentru generația următoare și pentru generațiile existente acum”, a mai explicat Christian Meier.

Omul de afaceri elvețian a mai avut investiții în Târgu Mureș, în domeniul tehnologiei. Acest proiect imobiliar fiind însă primul din sfera real estate.

Totodată, Christian Meier a afirmat că funcționează după principiul trilogiei vieții: să trăiești, să iubești și să ai timp liber. În acest sens, cei patru parteneri au gândit un un concept modern pentru a îndeplini această filozofie de viață.

Adeptul tehnologiei inteligente, Christian Meier este de părere că am putea lărgi orizontul tehnologic în țara noastră lăsând în spate calea tradițională.

„Cred că sunteți într-o poziție foarte bună. Ceea ce văd mereu în lume este că educația oamenilor se bazează în mare parte pe istorie. Dar acum aveți ceva în plus față de perioada Revoluției, aveți transformare, aveți profesii care pot schimba lucrurile. Dacă mergi cu educația de ieri, nu vei reuși să construiești oamenii de mâine. Cred că este o șansă mare dacă lași în urmă meseriile învechite și înveți de la cei noi. Poate trebuie să lași în urmă calea tradițională. Dar poți să găsești domenii noi, pe care poate e nevoie să le descoperi cu ajutorul internetului. Poate e nevoie de oameni care să creadă asta, de părinți care să creadă în copiii lor. Atunci poate vei reuși să lași în urmă ce ai învățat ieri și să mergi spre mâine, spre viitor”, a conchis Christian Meier.

Mălina MORARU