Baschetbalistele, înaintea ultimului „asalt”

Echipa feminină de baschet BC Sirius Mureșul Târgu Mureș mai are doi pași până la încheierea sezonului regulat al Ligii Naționale. Mureșencele s-au impus vineri seara în penultima etapăîn deplasare, 67-53 în fața formației Agronomia București, și mai au de susținut două jocuri, ambele pe teren propriu. Mai întâi luni, 21 martie, ora 18.00, vor primi vizita Universității Cluj, partidă amânată din etapa trecută, după care vor întâlni, la doar două zile, ACS Sepsi Sic Sfântu Gheorghe, lidera și principala favorită la titlu. În partida de vineri mureșencele aveau nevoie de victorie și au abordat ca atare jocul. În primul sfert s-au aflat în permanență la conducere, dar la final s-au văzut în situația de a egala, la prima ocazie în care au condus bucureștencele. După ce a încheiat 17-17 primul act, Sirus a reușit în al doilea să se desprindă la 7 puncte, cu ultimele patru minute fără coș primit. Gazdele aveau 27-24, după care mureșencele au reușit seria de 10 puncte, cu 17-10 scorul sfertului secund. La reluare echipa antrenorului Artemie Popa a păstrat ritmul, s-a aflat permanent la conducere, a câștigat sferturile reprizei secunde cu 20-14 și 13-12, menținându-se în lupta pentru locurile 4-5.

Marcatoarele Sirius: Ruth Helena Sherrill 27 puncte, Alexis Monique Cortez 15 (4×3), Ruxandra Chiș 12 (2×3), Cristina Badi 8 (2×3), Rebecca Raluca Lipovan 3 (1×3), Czimbalmos Timea 2. Au mai jucat Andreea Feiseș, Sorana Anca și Viana Mircea.

Jocul rezultatelor, puțin probabil Înaintea ultimelor jocuri situația în clasament este relativ lămurită, dar pe mici grupuri. Acestea urmează să-și stabilească ierarhiile în vederea fazei a doua. Ținând cont de decalajele valorice, în ceea ce privește trioul fruntaș, Sepsi Sfântu Gheorghe, CSM Satu Mare și FCC Baschet Arad nu par să-și facă griji în ceea ce privește adversara din „sferturi”, fiind vorba despre ocupantele locurilor 6-8. Dintre acestea doar KSE Târgu Secuiesc este cu siguranță pe unul dintre aceste locuri, foarte probabil 7. Pentru ultimul loc de play-off se află încă în luptă CSM Târgoviște și Universitatea Cluj. Așadar, clujencele se anunță „motivate” în partida de luni. Sirius are însă nevoie de victorie în tentativa evitării locului 6, cel care va întâlni în faza a doua a treia clasată. Se fac ultimele calcule pentru șansele de ocupare a locurilor 4 și 5, cele care vor decide a patra semifinalistă. Un joc al rezultatelor este puțin probabil, motivul fiind același, decalajele valorice. Pentru locul 4 cele mai mari șanse le are echipa din Constanța, Sirius sau Alexandria urmând a le fi adversare. La egalitate de puncte se iau în calcul rezultatele directe. La acest capitol Sirius are 89-84 versus 64-67. Un coș diferență!