”Muzica alină rănile războiului”, spectacol special la Palatul Culturii

Echipa „Balul Palatului” în parteneriat cu Rotary Club Târgu Mureș Maris, Salvați Copiii – Filiala Mureș, Universitatea ”Dimitrie Cantemir”, Primăria municipiului Târgu Mureș, Filarmonica de Stat Târgu Mureș și Inspectoratul Școlar Județean Mureș organizează vineri, 25 martie, începând cu ora 17.30, în Sala Mare a Palatului Culturii din Târgu Mureș, un spectacol caritabil dedicat copiilor, mamelor și bunicilor refugiați din Ucraina. Spectacolul „Muzica alină rănile războiului” va beneficia și de sprijinul companiilor Azomureș și Maurer Residence Târgu Mureș.

Sunt invitați artiști meniți să inspire spectatorilor un strop de emoție și să le însuflețească acestora un moment de evadare din drama războiului, prin măreția muzicii. Printre aceștia se numără: Vilhelem Andras și Sviatoslav Perepelytsia-cello duo, Cvintetul de alamă Neumarkt Brass Quintet, Gabriel Gîțan, care va interpreta la pian, Mihai Alexandru, care va interpreta la vioară, Cvartetul Mezzo4te al Liceului de Artă Târgu Mureș, cu profesorul îndrumător Remus Grama.

”Accesul la spectacol este gratuit în limita locurilor disponibile, iar spectatorii sunt încurajați să ofere donații sub formă de jucării, dulciuri și rechizite noi. Noi am văzut tot ce s-a întâmplat din exterior, la televizor, fără să simțim trăirile lor, emoțiile lor, fără să știm modul în care fac față situației. Atunci e un loc în care putem să vedem și aceasta. Am contribuit, am oferit, dar nu i-am văzut în alte ipostaze, cu excepția unor ONG-uri care au mers de exemplu în Cămin la ”Dimitrie Cantemir”. Am câțiva colegi care merg și se joacă cu copii de acolo. Va fi o ocazie de a ne întâlni cu ei, sunt oameni ca noi, cu aceleași probleme. Ideea spectacolului a fost nu neaparat să fie pentru ei, ci să fie cu ei. Ne dorim să creăm o legătură emoțională cu ei”, a declarat Alina Solovăstru, organizatoare, reprezentantă a Rotary Club Târgu Mureș Maris.

Totodată, Alina Solovăstru a mai precizat că la eveniment sunt invitați elevi și dascăli de la toate școlile mureșene.

