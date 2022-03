Consilierii locali ieșeni apreciază valorile sportive, nu și cei din Târgu Mureș

Share



Potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook a lui Aurel Rațiu, primăria Iași la „Gala Laureaților Sportului Ieșean”, a premiat sportivi, antrenori, speranțe ale sportului ieșean, foști sportivi, diverse cluburi sportive și a oferit titluri de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași. Spre deosebire de consilierii locali ieșeni, cei din Târgu Mureș nu au luat inițiativă până în prezent în privința acordării titlului de „Cetățean de Onoare” al orașului Târgu Mureș, lui Ballai Alexandru, multiplu medaliat mondial, european, balcanic și național la lupte libere.

,,Dintr-un material postat de Primăria Iași pe Facebook, am aflat că în data de 18 martie 2022, la Ateneul Național, a avut loc „Gala Laureaților Sportului Ieșean”, în organizarea Primăriei Iași(cu sprijinul Direcției Județene pentru Sport). În cadrul „Galei” au fost premiați sportivi, antrenori, speranțe ale sportului ieșean, foști sportivi și diverse cluburi sportive. De asemenea, în cadrul Galei, 30 de antrenori emeriți din diverse ramuri sportive au primit titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași, obținut în urma votului Consiliului Local din 17 august 2020. Îmi amintesc cum, la începutul lunii iunie 2020, o asociație profesională a ziariștilor sportivi a înaintat Primăriei Târgu-Mureș propunerea ca multiplului medaliat mondial, european, balcanic și național la lupte libere, Ballai Alexandru, să i se acorde titlul de „Cetățean de Onoare” al orașului Târgu-Mureș. De atunci a trecut ceva vreme. Legat de acest subiect, în urmă cu un an, vezi Cuvântul liber, nr. 143(8.100)/Joi, 29 iulie 2021, am adresat o Scrisoare deschisă Consiliului Local/Primăriei Târgu-Mureș. Scriam, printre altele: „De atunci, a trecut un an și, precum se observă, lucrurile au rămas ca înainte, cu propunerea noastră, probabil, rătăcită prin vreun sertar”, a precizat Aurel Rațiu.

,,Între timp, Primăria Târgu-Mureș a acordat, în acest an (2021), 3 titluri de „Cetățean de Onoare” al orașului Târgu-Mureș unor persoane, fără să pomenească, prin vreun Comunicat, nimic de propunerea noastră! În acest context, vă solicităm să răspundeți la câteva întrebări:1) Propunerea noastră a fost discutată în vreo comisie de specialitate?; 2) Dacă da, care este decizia luată de consilieri? Indiferent de decizia luată de domnii consilieri, este bine ca târgumureșenii să afle care este decizia acestora. Plus argumentele aferente, dacă există. În data de 23 iunie 2020, printr-o adresă cu numărul 34337, destinată asociației noastre, Serviciul de Relații Interne și Internaționale din cadrul Primăriei Târgu-Mureș, sub semnătura directorului executiv adjunct Cosmin Blaga, ne-a comunicat:„Trebuie să vă informăm însă că aceste propuneri sunt supuse unei analize în comisiile de specialitate ale Consiliului local, urmând ca, mai apoi, acestea să primească votul final al consilierilor locali. Așadar, odată cu stabilirea perioadei în care se va desfășura manifestarea artistică „Zilele Târgumureșene”-ediția 2020 (în cadrul căreia se acordă aceste importante distincții), propunerea dvs. va ajunge în mapele de lucru ale consilierilor locali, în vederea exprimării voturilor acestora”.Și acum în 2022, (mă) întreb: propunerea noastră o fi ajuns în mapele de lucru ale consilierilor locali? ”, a mai precizat Aurel Rațiu.

Alexandra HAJA

Foto: Facebook – Ratiu Aurel