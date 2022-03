Share



Sediul Administraţiei Bazinale de Apă (ABA) Mureş a găzduit miercuri, 23 martie, vernisajul unei expoziții de pictură cu tema apei. Expoziția a fost realizată în cadrul celebrării Zilei Mondiale a Apelor. Aceasta este o zi dedicată concentrării atenției asupra problemelor legate de apă pe care anumite locuri de pe glob le întâmpină. Elevi ai claselor de pictură din cadrul Liceului Vocațional de Arte au realizat lucrări pe baza unei teme propuse. Tinerii pictori s-au ghidat după o serie de imagini transmise de către organizatorii evenimentului.

Fii artist al Mureșului!

La evenimentul moderat de purtătorul de cuvânt al ABA Mureș, Călin Fokt, au luat parte: Ilarie Opriș, președintele de onoare al Asociației Artiștilor Plastici din județul Mureș, Kolumbán Kántor Zita, profesor al Liceului Vocațional de Arte, Petre Căpriță, profesor al Liceului Vocațional de Arte, Vajda György în calitate de comentator de artă. De asemenea, Adina Simina Nemet, director ABA Mureș, Teodora Cocui, inginer șef Serviciul Hidrologic, și alți angajați ai ABA Mureș.

„Fii artist al Mureșului! Sub această deviză noi încurajăm nu numai elevii ci și profesorii să abordeze natura dintr-o perspectivă diferită de a contribui la o mai mare conștientizare a importanței respectului pentru râul Mureș și ai afluenților acestuia. Aceste activități sunt organizate pentru elevi, ei fiind iubitori de natură și de activități mai ales în aer liber și care contribuie în același timp la dezvoltarea implicării civice și al voluntariatului”, a transmis în cadrul evenimentului Călin Fokt.

„Ne-am străduit împreună ca să avem lucrări cât mai bune”

Elevi din patru clase cu profil de pictură, au realizat voluntar lucrări sugestive la invitația Administrației Bazinale de Apă Mureș. Acesta este anul cu numărul opt din seria de colaborări desfășurate cu Liceul Vocațional de Arte din Târgu Mureș.

„Este o muncă în spatele acestor lucrări pe care doar ei o cunosc cel mai bine și noi profesorii care i-am ajutat și i-am îndrumat. Sigur că sunt abordări originale, creative. Fiecare a încercat să-și exprime personalitatea, talentul și tehnica. Chiar dacă sunt abordări stilistice diferite, unii s-au apropiat mai mult de peisajul în sine, așa cum domnul Călin ne-a pus la dispoziție niște imagini din Bazinul Hidrografic al Mureșului. Cu toate acestea fiecare a tratat personal și original această temă. A fost o experiență deosebită. Unii dintre ei au fost la primul contact cu tema peisajului și s-au străduit și ne-am străduit împreună ca să avem lucrări cât mai bune, așa cum în fiecare an realizăm pentru Administrația Bazinală de Ape Mureș”, a afirmat Petre Căpriță.

Premii pentru tineri pictori

Tinerii pictori au primit la finalul evenimentului premii, pentru munca depusă în realizarea minunatelor lucrări, acestea fiind oferite de către conducerea ABA Mureș, în scop de apreciere și mulțumire.

„Mulțumim pentru aceste mici capodopere pe care ni le lăsați ca să ne încânte ochii în zilele ce vor urma. Îmi invit colegii să le admire, și să aprecieze munca voastră”, a transmis Adina Simina Nemed, director ABA Mureș.

Picturile vor rămâne în expoziția permanentă din sediul ABA Mureș, pentru a putea fi admirate în absolutul lor.

„Este așa de misterios când nașterea se desfășoară în ape. Nu știm totul despre apă și despre ce este în apă. De aceea este misterios”, a împărtășit Marta, una dintre autoarele lucrărilor prezentate.

„Când eram mică am înotat foarte mult și am o legătură foarte strânsă cu apa de aceea am vrut să combin foarte multe tipuri de apă în lucrarea mea și de aceea a fost o provocare”, a povestit Szakacs Erika.

Lecție despre apele subterane

În cadrul expoziției de pictură, Teodora Cocui, inginer șef serviciul hidrologic, a ținut un scurt rezumat asupra importanței apelor subterane, de care așa cu a subliniat, nu suntem foarte conștienți pentru că acestea nu sunt la vedere.

„Apele subterane sunt mai puțin cunoscute de către dumneavoastră pentru că nu sunt, într-un fel vizibile. Apele subterane au alt statut, o altă origine. Pentru necesitățile crescânde ale societății noastre s-a început investigarea resurselor de apă. S-a ajuns la resursele de ape subterane, resurse potențial bune, mai ales cele de adâncime. În țara noastră sunt captate atât apele subterane freatice care reprezintă primul strat de subsol, cât și cele subterane de adâncime care sunt interceptate la sub 100 de metri”, a explicat Teodora Cocui.

Potrivit lecției despre apele subterane, invitații au descoperit faptul că apele subterane freatice ale principalelor cursuri de apă au un potențial acvifer foarte bun. Acestea au fost exploatate mai ales în scop potabil. În același timp, cele mai importante resursele sunt cele de adâncime care au o calitate superioară. Totodată acestea nu pot fi atât de ușor poluate.

Apele Române desfășoară o monitorizare cantitativă și calitativă prin rețeaua națională hidrogeologică ce scoate în evidență calitatea apelor subterană. Se menține conform directivelor europene, dorința de a se îmbunătăți starea apelor subterane. Acestea sunt principalele resurse de alimentare cu apă a populației.

Mălina MORARU