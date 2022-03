Arhitectura Reghinului, mai aproape de elevii Liceului Teorectic ”Lucian Blaga”￼

Share



Clasa a X-a A din cadrul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” din Reghin a avut parte marți, 22 martie, de un inedit atelier de creaţie organizat și găzduit de Centrul de Informare şi Promovare Turistică Reghin.

Într-un mediu plăcut şi coordonaţi cu profesionalism şi căldură de doamnele Simona Bogdan şi Cătălina Orban, elevii clasei a 10-a A au (re) cunoscut câteva dintre detaliile arhitecturale de valoare ale Reghinului şi au creat broşe originale.

„Sunt de părere că astfel de activităţi sunt necesare pentru a apropia tinerii de tot ce înseamnă istorie locală, arhitectură, tradiţii, creaţie artistică, patrimoniu, urbanism, multiculturalitate. Nu poţi aprecia ceva dacă nu ai cunoştinţele de bază. Aceste cunoştinţe interdisciplinare nu sunt doar utile, ci şi o garanţie că în viitorul apropiat nu se vor dărâma monumente istorice în localitate cum s-a întâmplat nu demult. Noi toţi suntem vinovaţi‚ din păcate. Iorga spunea, ”Un popor care nuși cunoaște istoria e ca un copil care nu-și cunoaște părinții”, a declarat prof. Cristina Drescan.

Activitate recreativă

Atelierul a fost unul extrem de bine primit de către elevii care s-au declarat extrem de încântați de modul inedit de a cunoaște detalii legate de arhitectura Reghinului. „Prin intermediul activității la care am participat, am avut oportunitatea de a-mi pune amprenta asupra broșei create cu ajutorul amănuntelor arhitecturale ale orașului nostru adăugând detalii picturale unice, prin care am dat viața construcțiilor reprezentate in imaginile luate ca sursă de inspirație. A fost o activitate recreativă care m-a ajutat să-mi dezvolt abilitățile practice”, a afirmat Chiorean Ştefania, elevă.

„Experienţa de la atelier a fost una deosebită pentru mine şi pentru colegii mei. Fiind la un profil real, simţim o oarecare atracţie pentru simetrie şi arhitectură, iar oportunitatea de a recreea aceste comori ale oraşului, ba mai mult, de a le purta în piept nu am avut cum să o ratăm. De multe ori am trecut pe lângă aceste opere de artă, fără a le băga în seamă, dar acest lucru nu se va mai întâmpla. Ba chair am rămas plăcut surprinşi de frumuseţea lor. Nu în ultimul rând, doamnele de la Centrul de informare au fost foarte drăguţe cu noi, şi pe această cale ţin să le mulţumesc”, a subliniat Ghindă George, elev.

„Oraşul nostru iese în evidenţă prin detaliile arhitecturale ale clădirilor vechi. Acestea oferă unicitate şi ne arată minuţiozitatea şi atenţia cu care acestea au fost construite. Cu ajutorul acestui atelier am reuşit, atât eu cât şi colegii mei, să remarcăm aceste detalii arhitecturale mai îndeaproape pentru a învăţa să le apreciem. Totodată, acest atelier a reprezentat o activitate relaxantă, în care am petrecut timp împreună şi ne-am manifestat creativitatea în moduri plăcute”, a conchis Căprar Ciprian, elev.

Alin ZAHARIE