Speakerii conferinței TEDxLucianBlagaHS

Casa Municipală de Cultură „Dr. Eugen Nicoară” din Reghin va găzdui sâmbătă, 26 martie, începând cu ora 11, conferința TEDxLucianBlagaHS, eveniment organizat la nivel local, independent, sub egida TED, de către reprezentanții Comunității Blaga, profesori și elevi din cadrul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” din Reghin. Tema evenimentului este „The Essence of a Changing/Esența unui lumi în schimbare”. Evenimentul va debuta cu discursurile organizatorilor, Najjar Amira- Organizator licențiat RED și prof. Dumitrache Andreea, director al Liceului Teoretic “Lucian Blaga”.

Prima sesiune a conferinței va debuta la ora 11:15 și va reuni 5 speakeri, primul fiind Andrei Stoian – Procuror, cu prezentarea „Educația juridică – moft sau necesitate?”

„Mă numesc Stoian Ioan-Andrei, am 31 de ani și, începând cu data de 01.02.2017, sunt procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin.În perioada 01.07.2015 – 29.01.2017 am ocupat funcția de procuror stagiar în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea. Anterior, între 01.12.2012 și 07.10.2013, am activat ca ofițer de poliție judiciară în cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Hunedoara.Ca studii și formare profesională, sunt absolvent al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti – Facultatea de Poliţie (2012), licențiat în drept al Universității de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – Facultatea de Ştiinţe Juridice (2013), master în științe penale al Universității Bucureşti – Facultatea de Drept (2015) și absolvent al Institutului Național al Magistraturii (2015)” – Andrei Stoian

Tushar Advani (Activist): „Implicarea – echilibru între viața personală și implicarea în societate”

Tushar are 22 de ani și inițiază și face parte din mai multe inițiative ca Generația VOT – O mișcare despre educație civică și vot informat, Narada- O organizație în domeniul educației, Befriended – O inițiativă de sănătate mintală. Este o persoană care crede în puterea celor mulți și prin toate proiectele lui încearcă să aducă împreună persoanele care gândesc la fel și vor să inițieze proiecte și start-up-uri care aduc schimbare în lume.

Petru Trîmbițaș (Programator IT): „Reforma educațională prin tehnologie”

Petru este fondatorul WellCode. A conceput această platformă online în 2017 cu scopul de a veni în ajutorul elevilor care vor să învețe programare mai eficient decât în școală. Platforma a evoluat atât de mult încât poate ajuta orice persoană care vrea să învețe programare de la zero ajungand la peste 150.000 de utilizatori. În timp ce cursurile clasice de programare își desfășurau activitatea cu prezență fizică la o anumită dată și oră, Petru a înțeles că fiecare individ are un program și un ritm propriu. Și mulți oameni care își doreau să înceapă o carieră nouă au renunțat încă dinainte să înceapă tocmai din cauza faptului că aveau aceste bariere care țin de timp. Din acest motiv Petru a pus bazele mentoratului WellCode care ajută oamenii să devină programatori.

Înainte de a fonda compania WellCode, a fost olimpic național la informatică și a lucrat pentru Google și Facebook în Statele Unite.

Istvan Domokos (Antreprenor): „Despre “Grindset”, “Burnout” și Cum Succesul M-a Făcut să Vreau să Renunț”

“Sunt antreprenor în lumea tehnologiei. În 2017 alături de asociații mei am înființat o agenție de marketing digital, Pixel Solutions, care în acești 4-5 ani a crescut de la un aparat de fotografiat împrumutat de la prieteni și muncă de pe laptop la cafenele, la un birou cu 15 coechipieri, contracte internaționale și zeci de clienți fericiți.

Sunt pasionat de tehnologie și business. Citesc cu drag, și ca voi toți, îmi place să descopăr lumea din jurul meu, mai ales prin experiențe culinare.” – Istvan Domokos

Smaranda Pușcaș (Învățătoare): „Școala bucuriei”

„De 35 de ani mă trezesc dimineața cu bucuria de a-mi revedea elevii. Au fost ani plini de provocări care mi-au completat în mod fericit viața. Am descoperit pedagogia freinet și m-am ambiționat să pătrund tainele ei. M-am perfecționat și am reușit să pun bazele primei clase freinet din România. Am sudat o echipă puternică în jur și ne reinventăm alături de elevii noștri de la o generație la alta. Pentru mine asta înseamnă bucurie. Să merg zi de zi la job cu zâmbetul pe buze!” – Smaranda Pușcaș

Sesiunea doua va debuta începând cu ora 13:40 în cadrul căruia vor fi prezenți un număr de șase speaker. Prima prezentare o va avea Raluca Țifrea, studentă în Neuroștiință cu tema „Colaborarea interculturală”.

Încă din clasele primare, Raluca a fost implicată în diverse activități care i-au stârnit curiozitatea despre locuri și oameni. Din dorința de a înțelege comportamentul uman mai pe îndelete, a devenit fascinată de mecanismele complexe ale creierului. Acest lucru a motivat-o să își continue drumul academic într-un domeniu științific, în Olanda, unde studiază să devină neurocercetatoare. Acest lucru i-a permis să vină în contact cu o varietate de oameni și culturi care i-au profilat perspectiva asupra lumii și au inspirat-o să ia parte în mici inițiative cu potențial mare.

Maria Zancu (Învăţătoare): „Educația emoțională în școală”

“Sunt profesor pentru învățământul primar, fondatoarea TeacherME: Comunitatea de profesori tineri, activez în mediul online de aproximativ trei ani, timp în care am postat pe rețelele de socializare despre viața mea ca învățătoare. Parcursul meu de la o învățătoare tipică la una care predă punând accentul pe dezvoltare personală a fost urmărit de profesori, elevi și studenți pe care i-am motivat să urmeze aceeași cale. În prezent organizez ateliere despre secretele învățământului, pentru profesorii debutanți și studenții care își doresc să intre în învățământ, cursul de scriere creativă pentru copii și discut deschis despre ceea ce mi se întâmplă în fiecare zi la clasă.” -Maria Zancu

Crina Laszlo (Copywriter & Marketer): Fii bucuria ta și a celor din jur, zi de zi prin tot ceea ce faci!”

„Sunt mamă în primul rând cu normă întreagă, cel mai mult timp îl aloc fiului meu, a fost prezent și la job fizic cu mine încă din primele luni, mă inspiră și îmi dă putere să fac cu calm activitățile zilnice chiar și în episoadele stresante și contra cronometru de la joburi. De când mă știu am avut în același timp cel puțin 2 locuri de muncă deoarece îmi place să învăț în mod continuu. Îmi plac provocările, subiectele care mă învață ceva nou și util sau mă obligă să caut răspunsuri prin învățare. An de an particip la cursuri de dezvoltare profesională sau personală.

Îmi place să cunosc oameni cu care am subiecte de discuție interminabile. Îmi place sportul și îl practic aproape zilnic.

Îmi place enorm să citesc, să călătoresc și mă regăsesc în munca voluntară.

Nu îmi place lauda de sine motiv pentru care indiferent de domeniul în care activez îmi place să stau în spate și dacă e necesar să ghidez de acolo și să mă bucur de rezultate finale alături de echipă sau cei dragi.

Îmi iubesc familia și petrec timp de calitate cu ei, consider că e important să avem amintiri frumoase și cât mai multe alături de părinți, frați și toți membrii familiei.

De asemenea prietenii și animalele de companie îmi sunt alături zi de zi și consider că am o viață armonioasă cu tot ce e nevoie să fi fericit și împlinit.

Pandemia pentru mine a însemnat mai mult timp petrecut cu cei apropiați și împlinirea unor vise. Având posibilitatea de a lucra mai mult on-line am avut ocazia să o fac alături de cei dragi, să le gătesc, să facem plimbări, să citesc mai multe cărți, toate acestea datorită faptului că nu mai trebuia să particip fizic în fiecare weekend la cel puțin 3 evenimente

Fă rai din ce ai și Pentru orice provocare pe care viața ți-o scoate în cale există o soluție sunt citatele care mă însoțesc mereu în gând.“ – Crina Laszlo

Imola Grama (Purtător de cuvânt al Primăriei Municipiului Reghin): „Provocările – Încercări sau oportunități?”

“Unii oameni sunt înzestrați cu puterea de a sta liniștiți, în banca lor, cuminți și tăcuți, îndeplinindu-și sarcinile conștiincioși și fără a deranja pe cineva vreodată. Timp de 25 de ani am făcut oarecum la fel, cu mici excepții. Până într-o zi, în care am spus că acum e momentul să spun stop joc. Acum sau probabil niciodată. Provocările sunt faine și am impresia că nu îți aduc ceea ce aștepți să îți aducă, ci ceea ce trebuie. Așa încât nu îmi rămâne decât să îmi asum ceea ce vine. Let`s rock baby! “- Imola Grama

Raluca Anton (Doctor în Psihologie): “Change the Changeable and Accept the Unchangeable”

Raluca Anton este doctor în psihologie, psihoterapeut principal, formator și supervizor în psihoterapii. Una dintre marile ei pasiuni profesionale este terapie relațională, motiv pentru care nu doar a făcut o formare internațională ci este și co-fondatorul Academiei de Terapie Imago România – o organizație care se ocupă cu formarea specialiștilor în terapie de cuplu, dar și cu medierea unor evenimente dedicate publicului larg. Este, de asemenea, managing partner al PsyLife Clinic – o platforma care oferă servicii integrate în domeniul psihoterapiei și dezvoltării personale oferind servicii atât pentru comunitate, cât și pentru companii. Încă de cu mulți ani în urmă, Raluca vorbește despre psihologie publicului larg cu scopul de a populariza informații validate de știință, dar și de a ajunge la cât mai multă lume cu variate cunoștințe cu privire la lumea noastră interioară contribuind astfel prin emisiuni, podcasturi, apariții media la sănătatea emoțională și relațională a celor care o urmăresc. Puteți descoperi mai multe informații despre proiectele ei pe paginile de social media sau pe site-ul www.ralucaanton.ro

Răzvan Rusu (Antreprenor): “Small is beautiful”

„Sunt Razvan, creator de gusturi bune in inima Transilvaniei la Idicel Padure. Sunt pasionat de munca pe care o fac zilnic, de la a crea un produs nou, pana la a-l aduce in fata oamenilor cu ajutorul creativitatii si al rabdarii pe care cred ca o am. Aventura mea a inceput in 2012 la Idicel Padure, cu foarte putin, dar cu o foarte mare determinare. Sunt aici sa va impartasesc povestea mea si sa va spun de ce cred eu ca mic este frumos” – Răzvan Rusu

Cei prezenți vor avea parte și de două inedite prezentări susținute de către Sugata Mitra: ”The Child-Driven Education” ,în prima sesiune, respectiv Adora Svitak: ”What Adults Can Learn From Kids”, în cea de a doua sesiune.

Alin ZAHARIE