VIDEO: TEDxLucianBlagaHS – Esența unei lumi în schimbare

Comunitatea Blaga se pregătește de un nou eveniment de suflet care va avea loc sâmbătă, 26 martie, la Casa Municipală de Cultură „Dr. Eugen Nicoară”. Este vorba de TEDxLucianBlagaHS, conferință pentru idei ce merită împărtășite având ca temă ”Esența unui lumi în schimbare”.

Ideea unui eveniment TEDx la Reghin îi aparține elevei Amira Najjar, președintele Consiliului Elevilor din cadrul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”.

Amira Najjar

„M-am gândit la acest demers undeva prin vara anului trecut când am decis să organizez ceva de o asemenea anvergură. Am dat întâmplător peste aplicația pentru licența TEDx, în luna august m-am decis în cele din urmă și am aplicat, iar prin toamna, undeva prin luna octombrie am primit un răspuns despre ce ar trebui să completez în formular. De asemenea, trebuie amintit interviul avut cu cei care se ocupă de acordarea licenței. Pot spune că deja în luna octombrie a fost totul în regulă în ce privește licența TEDx”, a declarat Amira Najjar. Licența fiind rezolvată, a urmat alegerea echipei organizatorice. „În primul și primul rând am avut nevoie de o echipă, formată atât din profesori cât și din elevi voluntar din cadrul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”. Apoi, încet încet am început să contactăm speakerii, să căutăm sponsori, să începem efectiv să lucrăm pe departamente, pe logistică, PR, și de aici fiecare și-a luat atribuțiile”, a afirmat Amira.

Idei din comunitate pentru oameni din comunitate

Speakerii aleși pentru TEDxLucianBlagaHS sunt Raluca Țifrea – studentă, Răzvan Rusu – antreprenor, Andrei Stoian – procuror, Crina Laszlo – jurnalist, Imola Grama – purtător de cuvânt al Primăriei Municipiului Reghin, Smaranda Pușcaș – învățătoare, Tushar Advani – activist, Raluca Anton – psihoterapeut, Istvan Domokos – designer (design grafic / IT), Maria Zancu – învățător și Petru Trîmbîțaș – domeniul IT.

„Speakerii i-am ales în funcție de impactul pe care aceștia l-au avut asupra comunității reghinene dar și la nivel național. Aici intră persoane care provin din instituțiile publice, studenți, cadre didactice dar și psihologi, psihoterapeuți care ne ajută să vedem în ce măsură ne-a afectat pandemia. Majoritatea speakerilor sunt din comunitatea reghineană care au reușit să realizeze ceva strict pentru noi tinerii. Tema principală a acestui eveniment organizat sub egida TEDx o reprezintă ”Esența unui lumi în schimbare” iar ideile speakerilor sunt creionate în jurul acestei tematici. Practic fiecare speaker vorbește despre efectele avute asupra vieții personale și domeniului lor de activitate ca urmare a pandemiei”, a explicat Amira.

prof. Cristina Drescan

Printre cei care au salutat demersul Amirei se numără și Cristina Drescan, profesoară de limba engleză în cadrul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”. „O conferință TEDx organizată la Reghin de Comunitatea Blaga. Este ceva ce nici măcar nu am visat cu ani în urmă. În contextul actual, este mare nevoie de a avea discuții pe tema viitorului. Pe lângă faptul că tehnologia se dezvoltă foarte rapid, lucrurile se schimbă extrem de repede, cred că foarte mulți dintre tineri sunt dezorientați, și orice idee le poate oferi o oportunitate în viață. Sunt extrem de importante astfel de conferințe. Nu doar din cauza conținutului, ci și a felului în care el este prezentat, acele povești de succes specifice evenimentelor TEDx. Din păcate, foarte mulți tineri se orientează doar spre ce văd la televizor, și nu întotdeauna văd povești de succes adevărate. Eu cred că aici, la acest eveniment, vor avea parte de povești reale, vor afla că, dacă vrei să răzbești și să ai succes, trebuie în primul rând să muncești, și ce e foarte important, să nu renunțe prea ușor la planurile lor. Visul trebuie urmărit foarte atent, stimulat, lucru care implică muncă și sacrificii. De asemenea, pentru elevii, este foarte important să vadă și cum se ține un discurs public, fiindcă 41% din populație are o frică de moarte când vine vorba de a susține o idee în fața unui public. Comunicare este extrem de importantă, în absolut orice domeniu, indiferent dacă acești elevi vor continua la o facultate sau vor începe o afacere. Ei trebuie să fie buni comunicatori, iar toate aceste lucruri se pot învăța”, a precizat prof. Cristina Drescan.

Casa Municipală de Cultură „Dr. Eugen Nicoară”

Evenimentul va avea loc sâmbătă 26 martie, la Casa Municipală de Cultură „Dr. Eugen Nicoară” începând cu ora 11.00. „Pe rețelele de socializare, Instagram și Facebook avem deja create conturi cu acest eveniment, la fel și pe site-ul oficial TED unde se poate găsi pagina noastră. Acolo este un link unde se pot achiziționa bilete pentru accesul la eveniment. Prețul este în fucție de numărul de sesiuni la care dorești să participi. Vor fi un număr de două sesiuni (11:15-13-15, 13:40-15:40) ”, a conchis Amira.

Alin ZAHARIE