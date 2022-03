Când și de ce a plâns ultima dată prefectul Mara Togănel

Share



Prefectul județului Mureș, Mara Togănel, a mărturisit cu prilejul unui interviu acordat postului de televiziune M9 TV Târgu Mureș difuzat luni, 28 martie, că din luna ianuarie 2020, când ocupă funcția de prefect, a plâns o singură dată, în momentul în care s-a înregistrat primul deces cauzat de COVID-19 în județul Mureș.

”Mai sunt momente în care mai ai întrebări, nu deznădăjduiri, dar mai ai sensibilități. Vreau să vă spun că e o mărturisire pe care am făcut-o în premieră sau o fac: o dată, o singură dată am plâns ca femeie, nu ca prefect, de când sunt prefect într-o seară, era ora 10.30, 22.30, era o oră obișnuită de a fi la birou în perioada pandemiei – și acum, nu vă ascund lucrul acesta – și a murit primul pacient de COVID din județul Mureș. Și atunci am plâns. Singură, eram în birou, eram pe Zoom cu niște prieteni, pentru că întâlnirile erau foarte mult diminuate, și atunci am plâns preț de câteva minute. Cred că am refulat așa”, a afirmat prefectul Mara Togănel.

Interviul complet cu prefectul Mara Togănel poate fi urmărit pe pagina de Facebook a postului de televiziune M9 TV Târgu Mureș.

