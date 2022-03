Dezbatere importantă privind dezvoltarea durabilă în România

Share



Potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook a lui Borbély László, consilier de stat și coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, în cadrul Palatului Victoria, a avut loc o dezbatere importantă cu privire la dezvoltarea durabilă în România.

,,Am găzduit la Palatul Victoria dezbaterea Movers and Shakers “Realism and consistency in sustainable development”, eveniment organizat împreună cu Grupul MediaUno și Institutul Național de Statistică”, a precizat Borbély László, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă.

,,Toți cei prezenți ne-au confirmat că merită să facem mai mult pentru dezvoltare durabilă în România. Dintre aceștia îi amintim pe: Ministrul Economiei, Florin Marian Spătaru, Consilierul Prezidențial, Diana-Loreta Păun, Departamentul Sănătate Publică, Administrația Prezidențială, Președintele Comisiei pentru Drepturile Omului, Egalitate de Șanse, Culte şi Minorităţi, Anca Dana Dragu, Președintele Comisia pentru Energie, Infrastructură Energetică și Resurse Minerale din Senatul României, Lóránt Antal, Iuliu Winkler, Membru al Parlamentului European”, a mai precizat Borbély László.

,,Și contribuțiile celorlalți speakeri au fost la fel de valoroase. Aducând împreună toți factorii decizionali și actorii interesați de promovarea principiilor sustenabilității fiecare în domeniul său de activitate, dar și în viața de zi cu zi, vom reuși să implementăm politici publice coerente care să accelereze îndeplinirea țintelor Agendei 2030”, a adăugat Borbély László.

Alexandra HAJA

Foto: Facebook – Borbély László