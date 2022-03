Gliga (PSD): ”Reglementarea activităților casnice până în 31 martie era asumată prin PNRR”

Share



Deputatul PSD de Mureş Dumitriţa Gliga a declarat că prin reglementarea activităţilor casnice până la data de 31 martie era o măsură asumată de România prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), în acest scop fiind adoptat, marţi, în plenul Camerei Deputaţilor, proiectul de lege privind activitatea prestatorului casnic.

„Lucrătorii fără forme legale de muncă, care prestează activităţi casnice (călcat, gătit, spălat, îngrijire copii/vârstnici etc.) în legătură strictă cu gospodăria altei familii vor deveni asiguraţi în sistemul de sănătate şi vor avea acces la toate serviciile publice! Prin PNRR ne-am asumat că vom reglementa activităţile casnice până la data de 31 martie şi în acest scop am adoptat astăzi, în plenul Camerei Deputaţilor, Proiectul de Lege privind reglementarea activităţii prestatorului casnic (…) Primul pas, acela de a reglementa prin lege astfel de activităţi casnice, a fost realizat. Urmează ca normele de punere în aplicare ale acestei legi să fie elaborate cu rapiditate, pentru a putea fi demarate achiziţiile, a respecta toate termenele limită şi a face acest sistem funcţional, aşa cum este cuprins în PNRR, cel târziu 31 decembrie 2023”, a afirmat parlamentarul Dumitriţa Gliga, într-o postare pe Facebook.

Deputatul PSD Mureş mai arată că această lege prevede înfiinţarea unui sistem de plată prin tichete valorice, care vor putea fi achiziţionate de beneficiari şi preschimbate în bani de prestatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, de ele putând beneficia şi persoanele aflate în şomaj sau creştere copil, fără a-şi pierde dreptul la indemnizaţie, precum şi angajaţii oricărei companii private sau de stat, sub formă de bonificaţie.

Evidenţa acestor tichete se va face printr-o platformă centralizată, pe care Guvernul trebuie să o creeze şi să o facă funcţională până la data de 31 octombrie 2023.

Deputaţii au adoptat, marţi, în şedinţă de plen, proiectul de lege privind reglementarea activităţii prestatorului casnic, care, prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii – republicată, reglementează modul în care persoanele fizice desfăşoară activităţi casnice ocazionale remunerate exclusiv în tichete de activităţi casnice.

S-au înregistrat 257 de voturi „pentru”, 13 „contra”, 25 de abţineri.

Valoarea nominală a tichetului de activităţi casnice este de 15 lei şi poate fi actualizată anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, prevede un amendament al proiectului.

