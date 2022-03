Sylevy Salubriserv, acțiuni împotriva deșeurilor ilegale din Târgu Mureș

Share



În prima parte a lunii martie, echipajele societății Sylevy Salubriserv au efectuat, constant, ample operațiuni de curățare de deșeuri ilegale a unor zone din municipiul Târgu Mureș. Eforturile depuse de către angajații principalei firme de salubritate din județul Mureș au fost însă zădărnicite, de fiecare dată, de cetățeni certați se pare cu regulile de conviețuire civilizată, care au aruncat, în timp record, alte deșeuri ilegale în zonele curățate.

”Noi ne facem datoria și curățăm, așa cum se vede și în fotografii, zonele de colectare a deșeurilor menajere. Colectăm, ridicăm, transportăm gunoiul. Un oraș se păstrează curat doar dacă se implică și cetățenii”, au transmis, de mai multe ori, reprezentanții Sylevy Salubriserv.

”Sylevy Salubriserv curăță deșeurile istorice din zona străzii Dealului. Așa cum am informat cetățenii din Târgu Mureș, pe parcursul acestor zile am demarat o amplă campanie de salubrizare a zonelor care înregistrau depozite istorice de deșeuri. Astfel am salubrizat rampa din spatele complexului Promenada, Valea Rece, zona Băneasa, strada Barajului, strada Gheorghe Doja – Mobexpert. Acum am ajuns în zona străzii Dealului unde adunăm din nou și transportăm cantități însemnate de deșeuri menajere și clandestine”, au informat, în data de 8 martie, reprezentanții Sylevy Salubriserv.

”Am început un proiect important și de durată! Curățăm deșeurile istorice de pe raza municipiului Târgu Mureș. Zilnic zeci de tone de astfel de deșeuri acumulate în ultimii ani sunt colectate și transportate. Zilnic informăm cetățenii despre cum verificăm și acționăm pe întreaga rază a orașului. Sylevy Salubriserv face curățenie în municipiu. În fiecare zi publicăm imagini despre felul în care lăsăm ariile/zonele de colectare a deșeurilor menajere. Faptul că în scurt timp de la curățare ele sunt murdărite din nou, NU mai este vina noastră. Dincolo de aceste aspecte, NOI ne facem DATORIA și curățăm, așa cum se vede și în fotografii, zonele de colectare a deșeurilor menajere. Colectăm, ridicăm, transportăm gunoiul. Un oraș se păstrează curat doar dacă se implică și cetățenii. Toate acțiunile noastre sunt documentate foto și GPS”, au informat, în data de 12 martie, reprezentanții Sylevy Salubriserv.

În data de 12 martie, reprezentanții Sylevy Salubriserv au publicat un set de fotografii din cartierul Aleea Carpați.

”Vane de baie, mobilier, țigle, parchet laminat, carton asfaltat, articole sanitate – WC-uri, chiuvete, alte vase… În fiecare zi adunăm deșeurile voluminoase – clandestine (care nu sunt deșeuri menajere) aruncate în zone publice. Felicitări echipei care a intervenit: Molnar Peter 46 de ani – operator salubritate și Sekely Josef 48 de ani – conducător buldoexcavator.”

Ridicarea deșeurilor istorice a început și în strada Dealului, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Sylevy Salubriserv, din data de 16 martie.

”Zeci de tone se colectează și se transportă zilnic și din această locație. Contribuim la curățenia municipiului”, se precizează în informare.

”Colectăm – Ridicăm – Transportăm deșeurile istorice !!! Este o muncă solicitantă dar o îndeplinim cu implicare și determinare. Zeci de tone de gunoi sunt îndepărtate de pe teritoriul localității. Readucem CURĂȚENIA în multe zone din Târgu Mureș”, se menționează într-o altă postare, datată tot în 16 martie.

În data de 18 martie, echipa Sylevy Salubriserv a publicat un text intitulat ”Iresponsabilitate sancționată!”, pe care îl redăm, integral, în rândurile următoare: ”În ultimele zile am informat cetățenii din Târgu Mureș despre deșeurile istorice care s-au tot adunat în jurul orașului, deșeuri abandonate ilegal, pe care acum le ridicăm și le transportăm spre neutralizare. Ieri și astăzi colegii noștri au găsit din nou pe locurile curățate de compania noastră gunoaie, moloz, reziduuri, descărcate în cursul nopții. Imediat au fost anunțate instituțiile competente care au demarat cercetări, vinovații urmând a fi trași la răspundere. Colegii noștri au găsit indicii despre identitatea vinovaților (bonuri, facturi, alte acte) care demonstrează clar cui aparțin aceste deșeuri abandonate în mod ilegal și iresponsabil pe domeniul public. Toate indiciile găsite au fost predate instituțiilor care cercetează această încălcare a legii. Pentru păstrarea curățeniei în municipiul Târgu Mureș pe această cale facem apel la cetățenii responsabili ai orașului să semnaleze la numărul 0265-250.760 Poliția Locală orice astfel de descărcare ilegală de deșeuri la care sunt martori.”

”Noaptea se aruncă deșeuri ilegale!”, au informat, în data de 19 martie, reprezentanții Sylevy Salubriserv: ”Și în această noapte s-au aruncat cantități mari de deșeuri ilegale în zonele mărginașe ale orașului. După ce compania Sylevy Salubriserv a curățat o imensă cantitate de deșeuri ilegale istorice de pe mari suprafețe de la periferia municipiului Tîrgu Mureș, iată că acum ZILNIC sunt din nou aruncate camioane întregi de deșeuri. Angajații noștri au semnalat din nou instituțiilor competente faptul că ÎN FIECARE NOAPTE se aruncă cantități însemnate de moloz și alte gunoaie exact în zonele unde s-a făcut curățenie. S-a declanșat o anchetă și urmează să fie aplicate sancțiunile prevăzute de lege! Această fotografie a fost realizată în dimineața zilei de astăzi la ora 10.16. Pentru păstrarea curățeniei în municipiul Târgu Mureș pe această cale facem apel la cetățenii responsabili ai orașului să semnaleze la numărul 0265-250.760 Poliția Locală orice astfel de descărcare ilegală de deșeuri la care sunt martori.”