Alexia merge la faza națională, olimpiada de română

Un rezultat obținut prin muncă și prin iscusință. Alexia Precup din clasa a VIII-a B, de la Școala Gimnazială Mihai Viteazul va reprezenta județul Mureș la Olimpiada de limba și literatura română, faza națională. Evenimentul se va desfășura la Târgoviște. Stimularea învățării elevului este și va rămâne o artă ce ține de măiestria, de harul didactic cu care este înzestrat profesorul. La evoluția tinerei eleve veghează profesorul coordonator Oana Rus.

Ce spune Alexia

“Pentru mine, calificarea la olimpiada națională de limba și literatura română nu a fost neapărat un vis, ci mai mult o datorie față de mine însămi. Mi-am dorit mult să ajung să reprezint județul Mureș pentru că, trebuie să recunosc, am admirat dintotdeauna colegii mai mari care atingeau o asemenea performanță . Mi se părea ireal să te afli în locul acelei persoane, să fii primul, având parte de încrederea profesorilor care ți-au corectat lucrarea. Mereu m-am întrebat cum e să ajungi acolo și uneori m-am gândit că nu se merită (toată munca, orele de pregătire, emoțiile), dar sentimentul apărut în momentul în care mi-am văzut rezultatul a depășit toate incertitudinile. A fost clipa în care am simțit că mi-am cunoscut potențialul. Că am demonstrat ceea ce pot. În primul rând mie.

Am început cu ambiție, dorindu-mi să mă autodepășesc. Drumul olimpiadei m-a condus pe căi neașteptate și am ajuns sa îmi descopăr adevărată pasiune. Acum mă regăsesc în universul livresc, o lume a creației, de care am învățat să mă bucur. Parte din merit o are profesoara coordonatoare și diriginta mea, Rus Oana, căreia îi mulțumesc pe această cale. Târgoviște, locul de desfășurare al olimpiadei, este începutul unui nou capitol pentru mine. Sau poate este finalizarea a tot ceea ce mi se întâmplă. Cu siguranță va fi o experiență de neuitat, de care îmi propun să profit la maximum”, a declarat Alexia Precup.

Elevii buni sunt o adevărată mină de aur pentru clasă și pentru profesori. Educaţia trebuie să aibă rolul de a motiva şi încuraja depăşirea limitelor şi evoluţia armonioasă a tuturor abilităţilor elevului, până la atingerea potenţialului său maxim. Alexia este exemplul concret. Felicitări!