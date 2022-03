Colectarea selectivă, un succes la Târgu Mureș

Share



La începutul anului 2022, în data de 17 ianuarie, în municipiul Târgu Mureș a demarat activitatea de colectare selectivă a deșeurilor menajere de la gospodăriile individuale. Operațiunea este realizată de către echipele Sylevy Salubriserv, cea mai importantă societate de salubrizare din județul Mureș, care și-a asumat această misiune extrem de importantă pentru comunitatea din ”Orașul Trandafirilor.” Detalii despre modul în care s-a realizat până în prezent colectarea selectivă a deșeurilor menajere de la gospodăriile individuale din Târgu Mureș am aflat de la Ilyés-Toth Botond, manager executiv al Sylevy Salubriserv, care a avut amabilitatea să ne acorde interviul următor.

Reporter: Cum decurge acțiunea de colectare selectivă a deșeurilor începută la Târgu Mureș în data de 17 ianuarie 2022?

Ilyés-Toth Botond, manager executiv al Sylevy Salubriserv: Dacă vorbim despre deșeurile selective, atunci pot spune că activitatea aceasta evoluează foarte bine. Vă spun sincer că m-am așteptat să obținem cantități puțin mai mari de deșeuri selective colectate în decursul lunii februarie comparativ cu ianuarie, și am și obținut. În decursul lunii ianuarie am reușit să adunăm 55.980 de kilograme de deșeuri selective, dintre care fracția albastră (hârtie și carton) a fost 8.752 de kilograme, fracția galbenă (plastic și metal) a fost 17.517 de kilograme, fracția verde (sticlă) a fost 8.514 de kilograme și cantitatea de deșeuri biodegradabile a fost de 21.197 de kilograme. A fost un prim pas pentru colectarea selectivă în Târgu Mureș având în vedere că la ora actuală colectăm numai de la persoanele individuale, care locuiesc la case. În decursul lunii februarie s-au schimbat cantitățile colectate, cum era logic, având în vedere faptul că în ianuarie colectarea s-a efectuat de la jumătatea lunii. Pe luna februarie avem o imagine mult mai clară deoarece a trecut o lună, oamenii s-au obișnuit cu acest fel de colectare a deșeurilor. Noi ne-am gândit că se va dubla cantitatea adunată în ianuarie, dar am colectat practic cu 20% mai mult decât ne-am așteptat. Practic, creșterea este de 120%.

Rep.: Ce cantități de deșeuri colectate selectiv au fost ridicate în luna februarie de la gospodăriile individuale din Târgu Mureș?

I.T.B.: În decursul lunii februarie am colectat în total 136.355 de kilograme de deșeuri selective, dintre care 43.077 de kilograme au fost fracția albastră, fracția galbenă a fost de 36.304 de kilograme, fracția verde a fost de 23.154 de kilograme și cantitatea de deșeuri biodegradabile a fost de 33.820 de kilograme.

Rep.: Ce așteptări aveți pentru luna martie, dar și pentru lunile care urmează?

I.T.B.: Sper ca aceste cifre să fie mai mari. Sper că oamenii vor începe să conștientizeze că este foarte important să facem colectarea selectivă a deșeurilor. În primul rând, pentru a avea un oraș mai aproape de Europa, și în al doilea rând este foarte important ca targetul pentru acest an să fie atins. Mă refer la obiectivele referitoare la colectarea selectivă a municipiului Târgu Mureș, astfel împiedicând ca orașul să fie amendat. Cum am mai spus și în alte interviuri, în România sunt niște legi care ne spun că dacă nu se atinge anual o anumită cantitate de deșeuri reciclabile, orașul respectiv riscă să fie amendat.

Rep.: Față de momentul inițial din ianuarie 2022, pe parcurs s-au operat modificări în ceea ce privește regulile de selectare și de ridicare a deșeurilor menajere?

I.T.B.: Nu, regulile nu s-au schimbat. Sunt însă cazuri și situații diverse, cele mai frecvente sunt cele în care deșeurile selective care au fost puse pe stradă au fost ridicate, iar după plecarea mașinii Sylevy sunt puse altele. Am văzut și eu pe teren, de exemplu știu că pe o anumită stradă colectarea se face într-o zi de joi, trec joi dimineața acolo și am văzut că deșeurile selective sunt puse în fața casei, dar nu la toată lumea. Iar după ce trece mașina noastră pe acolo, e posibil să apară alte deșeuri. Transmit așadar o rugăminte către cetățeni, să fie și mai operativi. Programul pentru colectarea deșeurilor selective este publicat atât în spații publice cât și online, pe platformele de socializare. Mai mult de atât, la gospodăriile individuale au fost distribuite, în cutiile poștale sau chiar în mâna cetățenilor, programul colectării selective și informații despre modul în care se desfășoară aceasta.

Rep.: Cu ce probleme vă confruntați?

I.T.B.: Sper că și în următoarele perioade aceste cantități vor crește, iar oamenii vor conștientiza că singura cale ca să facem din Târgu Mureș un pas mai aproape de Europa în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor este să gândim și să avem o mentalitate sănătoasă în legătură cu acest subiect. Dacă gândim la un nivel mai mare atât la colectarea deșeurilor cât și la aruncarea deșeurilor ilegale. Colegii mei au postat pe Facebook și pe alte platforme de socializare, și se poate observa că o foarte mare parte din deșeurile care au fost depozitate ilegal în zone publice cum ar fi de exemplu Valea Rece, Băneasa, au fost adunate. Din păcate însă la ora actuală au ajuns deșeuri înapoi, tot depozitate ilegal. Împreună cu Poliția Locală se face un efort destul de mare pentru a se împiedica acest lucru.

Rep.: Recent, Sylevy Salubriserv a câștigat o licitație tematică pentru zona Sâncraiu de Mureș. Cum faceți față din punct de vedere logistic și al resursei umane?

I.T.B.: Cu resursa umană tot timpul avem challenge-uri ca să spun așa, pe care reușim să le combatem. Țin să cred că întotdeauna am oferit colegilor noștri un sentiment de siguranță. Acest lucru e cel mai important pentru ei, să fie o siguranță a zilei de mâine. Salariile sunt destul de decente, și să știți că avem colegi care lucrează de mai mult de 10 ani la noi. O parte foarte mare din județul Mureș o salubrizăm noi. Ca să putem face față la această provocare am înființat mai multe puncte de lucru: la Ceuașu de Câmpie unde se află și sediul firmei, la Pogăceaua – Râciu, la Reghin, la Acățari – Bălăușeri, la Luduș și la Târgu Mureș avem două puncte de luru. Fiecare zonă are un șef de coloană sau un coordonator de transport care se ocupă de logistica pentru colectarea deșeurilor din zona respectivă. Zona Sâncraiu de Mureș aparține de Ceuașu de Câmpie și acolo manager – coordonator de transporturi este colegul nostru Katona Zoltan, care lucrează de 12-13 ani cu noi. De fiecare dată când mergem la o licitație suntem pregătiți, atât cu utilaje cât și cu oameni, facem tot posibilul ca să facem față unei noi provocări.

(Redacția)