NU E PĂCĂLEALĂ! Parchezi pe strada Gheorghe Marinescu, plătești parcare!

Consilierii locali ai municipiului Târgu Mureș au decis joi, 31 martie, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, ca strada Gheorghe Marinescu să intre pe lista străzilor aflate în Zona 2 de taxare pentru parcarea autoturismelor.

”Parcările aferente străzii Gheorghe Marinescu vor fi taxate de către Primăria Târgu Mureș. Se pare că bolnavii vor mai avea încă o taxă de achitat! Strada Gheorghe Marinescu intră pe lista străzilor pentru care se va percepe taxă de parcare, respectiv, va fi cuprinsă în zona 2 de taxare, până în prezent, pentru această stradă neexistând taxă de parcare. Mai mult, vrei să încasezi niște bani de la cetățeni, dar marcajele rutiere nu ești în stare nici măcar să le întreții…”, a scris, în aceeași zi, pe pagina sa de Facebok, consilierul local Claudiu Maior.

Tarifele percepute pentru parcările din Zona 2 a municipiului Târgu Mureș sunt următoarele: 30 de minute: 1 leu; o oră: 1,5 lei; o zi: 5 lei. Totodată, conducătorii auto au posibilitatea de a achiziționa abonamente după cum urmează: 46,7 lei per lună; 136,25 lei per trimestru; 265 lei per semestru; 500 lei per an; 200 lei abonament locatar anual.

În aceeași ședință, aleșii locali ai municipiului Târgu Mureș au aprobat delegarea gestiunii prin concesiune a parcărilor cu plată din municipiul Târgu Mureș către SC Administrator Imobile și Piețe SRL, precum și o redevență în cuantum de 2 milioane de lei/an, la care se adaugă 20% din cifra de afaceri a Serviciului parcări, începând cu data de 1 aprilie 2022.

(Redacția)