”Săptămâna plantării arborilor”, onorată de elevii Liceului Silvic Gurghiu

Share



Printre cei care au onorat ”Luna plantării arborilor” se umără și elevii Liceului Silvic Gurghiu care au participat miercuri, 30 martie la o acțiune de plantat de arbori în zona Parcului Dendrologic Gurghiu.

„În cadrul ”Lunii plantării arborilor”, clasele a XII-a din cadrul Liceului Silvic Gurghiu au participat la o acțiune de împădurile în Parcul Dendrologic și în Pădurea Cetate unde s-au plantat peste 600 de puieți de Pin silvestru. Cu acest prilej, au fost împădurite cu precădere zonele din care s-au extras arborii uscați, tocmai pentru a asigura perpetuarea pădurii din zona respectivă. Am ales Pinul pentru plantarea în aceste zone descoperite din Pădurea Cetate pentru faptul că este o specie rezistentă, în special la condițiile de sol, în conțiile în care stratul de sol din această zonă este foarte superficial. Zidurile fostei cetăți s-au dărâmat, și au fost acoperite cu un strat subțire de sol, undeva până la 50 cm, fapt pentru care aveam nevoie de specii care să fie rezistente la astfel de condiții. Trebuie precizat faptul că puieții au fost aciziționați și puși la dispoziția liceului de către Primăria comunei Gurghiu”, ne-a declarat ing. Marcel Mîndru, directorul Liceului Silvic Gurghiu.

Plantarea de arbori face parte din programa școlară a elevilor din cadrul liceului din Gurghiu, cu precădere cei de la specializarea Silvicultură. „De regulă, în fiecare an elevii noștri participă la astfel de acțiuni de plantare de arbori, în special în perioada de primăvară cu ocazia ”Săptămânii plantării arborilor”, acțiune care se desfășoară la nivel național în cadrul Lunii Pădurii care are loc în intervalul 15 martie-15 aprilie. În fiecare an împrospătăm zonele din Parcul Dendrologic, înlocuim exemplarele degradate, mai adăugăm specii noi, acțiuni prin care ne ocupăm de întreținerea Parcului Dendrologic. În cadrul orelor de instruire practică, la Silvicultură, respectiv la disciplina Împăduriri, elevii învață cum se efectuează plantarea arborilor, cum se fac împăduririle. De asemenea, învață și metodele de înmulțire a arborilor, prin sămânță sau pe cale vegetativă. Avem la dispoziție pepiniera didactică, sere didactice unde elevii fac practică, și de asemenea avem loturi experimentale unde elevii învață să cultive aceste plante”, a subliniat directorul Liceului Silvic Gurghiu.

Alin ZAHARIE