Bilanțul 2021 prezentat de primarul Dan Vasile Dumitru în fața CL Ibănești

Dan Vasile Dumitru, primarul comunei Ibănești și-a făcut datoria de ales local, a prezentat bilanțul activității pe anul 2021 în cadrul ședinței Consiliului Local Ibănești avută loc joi, 31 martie.

„Oameni cu inițiativă care, în ciuda condițiilor economice și sanitare nesigure, au avut curajul să pornească afaceri. Producători locali care au obținut certificări valoroase pentru produsele lor. Evenimente și expoziții cu participare națională, care fac Ibăneștiul cunoscut în țară. Tineri voluntari activi, implicați, preocupați de mediul înconjurător Așa a arătat comuna Ibănești în anul 2021. Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Ibănești în anul 2021″ este un portret complet care scoate în evidență toate domeniile din viața comunității noastre: activități economice, educație, religie, evenimente, evoluție demografică, investiții ale administrației publice locale. Nu este doar un raport pe care fiecare primar are obligația anuală de a-l prezenta în fața Consiliului Local, aceasta este imaginea comunității noastre în anul 2021”, a precizat Dan Vasile Dumitru, primarul comunei Ibănești.

Dan Vasile Dumitru: „În tot ceea ce facem ne bazăm pe comunitatea din Ibănești”

„Anul 2021 a însemnat muncă multă, o reîntoarcere treptată, și mereu îngrădită de restricțiile specifice pandemiei, la ceea ce am numit normalitate. Am continuat însă proiectele de investiții și, după cum se vede, pe unele le-am încheiat, pe altele le-am dus până în etapa finală. Însă, la fel ca într-o gospodărie de om care vrea să aibă totul pus la punct, nici în administrația publică nu putem spune niciodată că am făcut tot ce era de făcut. Proiectele actuale reprezintă temelia și inspirația pentru cele viitoare. A fost anul în care ne-am pregătit pentru lansarea unor proiecte mari, pe noi linii și programe de finanțare, prin care ne axăm pe introducerea gazului, reabilitări de clădiri și canalizare. În tot ceea ce facem ne bazăm pe comunitatea din Ibănești. Vocea locuitorilor este tot mai puternică și ne este de un real ajutor, ne arată dacă suntem pe drumul cel bun și ne atenționează dacă putem face lucrurile mai bine. Ne „obligă” să fim mereu mai buni și, doar împreună cu ei, locuitorii din Ibănești, proiectele de dezvoltare pentru comună au șanse de izbândă.”, se arată în finalul raportului prezentat de primarul Dan Vasile Dumitru.

(Redacția)