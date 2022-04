Activități educative pentru prietenii ucraineni la Biblioteca Județeană￼

Share



Biblioteca Județeană Mureș se alătură acțiunilor de susținere a persoanelor cu cetățeniei ucraineană stabilite momentan în Târgu Mureș, organizând sesiuni de activități educative pentru copii și părinți.

„Săptămâna trecută am avut o nouă întâlnire cu prietenii noștri ucraineni și mare ne-a fost bucuria să cunoaștem noi prieteni, aflați la prima vedere cu al nostru Learning Hub. De această dată am învățat câteva noțiuni de bază în limba română, ne-am prezentat, am numărat și ne-am apropiat. Micii ucraineni au exersat apoi număratul în română la un joc de ”Piticot” cu cititori (români) ai Bibliotecii Copiilor. Am continuat cu mici distracții: jocuri dansante, puzzle sau picturi pe modelaje”, a declarat Anca Precup-Matieș, reprezentanta biroului de presă al Bibliotecii Județene Mureș.

Cursuri de limba engleză

Începând de luni, 5 aprilie cu bunăvoința unor voluntari echipa bibliotecii va da startul cursurilor de limba engleză. Doritorii sunt așteptați începând cu ora 14:30 la American Corner.

„Mâine vom afla ”dinamica” grupului: copii mici, mari, părinți și în funcție de asta ne vom organiza mai departe. Cursurile vor fi ținute de lector dr. Nicoleta Marcu Nicoleta Marcu de la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade”, dar suntem în discuții și cu o doamnă educatoare voluntar care s-ar putea să îi preia pe cei mai micuți”, a mai menționat Anca Precup-Matieș.

Se va stabili în zilele viitoare, împreună cu părinții ucraineni dacă se vor păstra întâlnirile de joacă, activitățile de socializare sub forma lor de până acum,în afara cursurilor de engleză.

Mălina MORARU