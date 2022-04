Soluții pentru rezolvarea problemelor din Bălăușeri￼

Share



În primul mandat al său, Varga András Adorján, primarul comunei Bălăușeri, unitate administrativ-teritorială formată din satele Agrișteu, Bălăușeri, Chendu, Dumitreni, Filitelnic și Senereuș, își dorește să aducă normalitatea secolului XXI pentru locuitorii pe care îi reprezintă.

Din acest punct de vedere, tânărul primar a prezentat planurile sale pentru dezvoltarea infrastructurii, pentru ca localnicii să poate să își desfășoare activitățile zilnice în condiții normale. Problematica lipsei canalizării în comună este una importantă la care tânărul primar are câteva soluții.

„Avem două proiecte pe canalizare. Pe comună nu avem în momentul de față rețea de canalizare funcțională, avem două proiecte câștigate. Unul pe AFIR aici, în Bălăușeri, unde suntem undeva la 70% din execuție, în Chendu avem iarăși un proiect de PPNDL 2 care de două săptămâni a început lucrarea în sine, și evoluează foarte bine constructorul, deja are aproape un kilometru de rețea trasă. E o tehnologie nouă prin foraj orizontal dirijat, fără săpături. Valoarea proiectului pentru canalizarea din Bălăușeri este de 9.500.000 de lei pe AFIR și aproape 11 milioane de lei pentru canalizarea din Chendu pe PPNDL 2. Acest proiect pe PPNDL 2, anul trecut pe baza Ordonanței 93 a fost refinanțat. Aveam peste 50% cofinanțare pe acest proiect, și pe baza Ordonanței 93 de anul trecut s-a refinanțat proiectul și acum avem o cofinanțare nesemnificativă, numai proiectul tehnic pe care l-am și achitat era cofinanțat. Este aproape integral finanțată de guvern această lucrare”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Varga András Adorján.

Soluții pentru apă curentă și asfaltări

Primarul comunei Bălăușeri este de părere că cea mai importantă problemă care trebuie să fie rezolvată urgent este alimentarea cu apă a gospodăriilor, în condițiile în care nu există la momentul de față apă de rețea în toată comuna. De asemenea, problema străzilor asfaltate este unul dintre obiectivele importante pe care dorește să le îndeplinească. Prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, sau prin AFM, primarul comunei Bălăușeri speră să rezolve cele mai importante și urgente probleme cu care se confruntă comunitatea.

„Am depus cinci proiecte pe ”Anghel Saligny”. Cel mai important ar fi alimentarea cu apă a localităților Chendu și Bălăușeri. Nu avem apă de rețea în toată comuna. Toată lumea se descurcă din fântâni dar vara când e secetă nu prea avem apă, și asta ar fi cel mai important. Mai avem asfaltare în Chendu și Bălăușeri. De asemenea, un proiect de asfaltare a tuturor străzilor din Senereuș. Mai avem depuse două proiecte separate pentru sisteme de canalizare în Dumitreni și Agrișteu. Avem în derulare pe AFM modernizarea iluminatului public pe satele Agrișteu și Chendu unde chiar săptămâna aceasta o să termine constructorul de montat toate lămpile noi, economice”, a explicat edilul șef din Bălăușeri.

Modernizări și soluții pentru eficientizare

În planul de dezvoltare este sunt incluse renovări și chiar construcții noi. Cabinetul medical al comunei se dorește a se transforma într-un centru medical compact pentru a fi la dispoziția locatarilor o locație comodă și ușor accesibilă pentru serviciile medicale necesare.

„Pe PNRR, pe fond local o să depunem pentru renovarea cabinetului medical și pentru dezvoltare ca să putem include totul într-un fel de centru medical. Vrem să avem cabinetul stomatologic, farmacia și cabinetul de medicină de familie în aceeași clădire modernă”, a mai adăugat primarul comunei Bălăușeri.

De asemenea, Varga András Adorján dorește să regândească amplasamentul din curtea Primăriei, unde în momentul de față există sediul Srviciului pentru Situații de Urgență. Pentru ca locuitorii comunei Bălăușeri să nu fie supuși la drumuri suplimentare, primarul dorește să aducă Biroul de Evidența Populației mai aproape, având în vedere că acum acesta se află în cadrul Primăriei din comuna Acățari.

„În curtea Primăriei este sediul PSI, pentru mașina de pompieri. Vrem să mutăm acest sediu și să facem o sală de ședințe în curtea primăriei pentru că acum sala de ședințe este în căminul cultural din Bălăușeri. Și cununiile civile se fac tot acolo și trebuie să facem naveta. Pentru sediul PSI avem o hală lângă calea ferată spre Sighișoara și acolo am vrea să îl mutăm, și în locul garajului să facem o sală de ședințe și încă câteva birouri. În viitor am vrea să facem și biroul de Evidența Populației pentru că acum avem în comun cu comuna Acățari și am vrea să fie în același loc. Să nu punem oamenii pe drumuri pentru că se vine pentru adeverințe aici, apoi se duc până în Acățari, iar vin înapoi dacă ceva nu e bine. Dar asta în viitor”, a conchis Varga András Adorján.

Mălina MORARU