VIDEO: Intervenții mai rapide, mai multe vieți salvate

Punctul de lucru ISU SMURD înființat în urmă cu trei ani în cadrul platformei chimice Azomureș, a dovedit eficiența în intervențiile desfășurate în zona de vest a orașului Târgu Mureș cât și în localitățile învecinate, astfel că ideea inițială a proiectului se dovedește după trei ani, o decizie mai mult decât corectă.

„Încă de la începutul proiectului pe care l-am discutat cu cei de la ISU Mureș, acest punct de lucru a fost gândit pentru comunitatea locală din zona de vest a orașului Mureș. Am constatat și noi pe propria piele cât de greu e să fii în trafic, din această zonă spre centrul orașului. În acel moment cea mai apropiată ambulanță era pe strada Horea, la sediul ISU. Am venit în întâmpinarea lor de a găzdui pe platformă 24 de ore din 24 un punct de lucru. Evident că acest echipaj Smurd poate interveni și atunci când se întâmplă ceva pe platformă. Am avut un caz de infarct și s-a intervenit imediat. Totul se face însă prin dispecerat, prin 112, coordonat de cei de la dispecerat, a transmis Ovidiu Maior, purtător de cuvânt Azomureș.

Înainte de înființarea acestui punct de lucru ISU SMURD, exista un serviciu privat pentru situații de urgență în Azomureș, încă de la înființarea combinatului, iar acest nou punct strategic vine în completarea infrastructurii de siguranșă pentru angajații combinatului, și pentru comunitate în general.

„Practic existau aceste servicii pentru angajați . Există un cabinet medical, o ambulanță proprie care poate transporta pacienți sau persoane care suferă anumite vătămări pe anumite secții. Acest punct Smurd este în completare a ceva ce deja avem. Există mașini de stingere a incendiilor, doctori, asistenți care pot interveni, ai noștri. Practic e un element în plus de siguranță și vine să completeze infrastructura noastră de siguranță.Este un proiect prin care am colaborat foarte bine cu cei de la ISU, am găsit repede canalele legale de a înființa acest punct de lucru, le-am pus la dispoziție clădirea și spațiile de lucru. O parte din infrastructură pentru ambulanță și le oferim în fiecare moment sprijin pentru ca șederea lor aici pe platformă să fie în cele mai bune condiții și să fie întotdeauna în formă pentru a răspunde solicitărilor comunității”, a mai transmis Ovidiu Maior.

După un timp îndelungat în care reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Horea” Mureș au dorit să înființeze această locație atât de importantă pentru comunitatea mureșeană, iată că trăgând linie după trei ani, activitatea operatorilor de intervenții este una pe cât de agitată, pe atât de satisfăcătoare. Ân ultimii trei ani echipajul de pe platforma Azomureș a intervenit în peste 7.100 de situații.

„La acest punct noi ne-am gândit de mulți ani, și în sfârșit în anul 2019 pe 31 martie proiectul nostru s-a finalizat și avem echipaj SMURD chiar pe platforma Azomureș. Din punctul nostru de vedere este un punct strategic pentru că timpul de intervenție în zona Cristești- Ungheni a scăzut cu câteva minute, inclusiv intervențiile care sunt pe platforma Azomureș decurg în timp foarte util. Mai nou este un beneficiu acest datorită faptului că s-a deschis autostrada și toate situațiile care o să fie pe autostradă o să aibă un timp foarte scurt de intervenție.

Din 2019 de la deschiderea echipajului sunt peste 7100 de intervenții. Chiar de la începutul anului acesta până astăzi sunt 530 de intervenții, un număr destul de mare de solicitări care au fost finalizate cu succes și timpul de răspuns foarte mic”, a declarat căpitan Alin Moldovan, șeful centrului de formare, și coordonator SMURD Târgu Mureș.

Autospecială pentru incendii în viitorul apropiat

Potrivit celor declarate de către purtătorul de cuvânt Azomureș și reprezentantul ISU Mureș, există un proiect comun prin care să fie atribuită o autospecială de dimensiuni mai mici pentru stingerea incendiilor, pentru a întregi resursele cu care pompierii și echipajele SMURD să poată interveni în cazurile solicitate.

„Ideea ISU este să avem și o autospecială de stingere inclusiv cu echipaj de descarcerare, cu echipament de generație mai nouă pentru a interveni atât în cazul accidentelor rutiere în zona echipajului adică Cristești-Ungheni și mai nou pe zona autostrăzii. Clădirea are suficiente spații pentru a-și desfășura activitatea atât pentru echipajul SMURD cât și pentru echipajul de stingere pentru a-și desfășura activitatea 24 din 24 7 zile din 7. Venim în timpul cel mai util. Acum depind și minutele. Unei persoane aflate în suferință un minut i se pare o oră, 10 minute i se par o zi. Noi plecăm de la bază în maxim un minut, dar datorită traficului pe care îl vedeți în ziua de astăzi este extraordinar de greu sau ambulanțelor care sunt la alte solicitări, clar câteodată timpul de intervenție poate să fie mai lung dar o să fie rezolvată solicitarea pe care a făcut-o persoana respectivă”, a mai explicat Alin Moldovan.

De asemenea, acest punct de lucru aduce mulțumire echipajelor de intervenție care pot să își desfășoare activitatea în cele mai bune condiții cu putință, fiind la dispoziția persoanelor care au nevoie de ajutor.

„Este un aspect pozitiv. Dacă ne gândim că ajungem mai repede la cazuri și acordăm primul ajutor pacienților deja este ceva pozitiv. Chiar în data de 26 martie am avut un caz de infarct în raionul nostru de intervenție și faptul că am ajuns într-un timp cât mai scurt a dus la reușirea de a salva acel pacient. Am efectuat manevre de resuscitare și am solicitat echipaj cu medic și atunci am reușit să salvăm victima într-un timp cât mai scurt. Populația civilă mereu ne-a apreciat pentru ce am făcut dar având în vedere și pandemia care a fost și este în continuare, ne-am arătat capacitățile atât în timpul pandemiei cât și înainte și o facem în continuare. Eu cred că da, lumea are încredere în noi în serviciile de urgență, în SMURD, în pompieri. Mai sunt și excepții, noi personal nu am întâlnit dar ați văzut, că sunt și unii reticenți. Dar sunt puțini.”, a transmis echipajul de serviciu de pe ambulanța SMURD.

Mălina MORARU