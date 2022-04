VIDEO: Bianca Sima s-a întors cu mențiune de la Gastropan 2022

Share



Cel mai mare târg de panificație, cofetărie și alimentație publică, GastroPan 2022, s-a desfășurat la Brașov, în perioada 3-5 aprilie. Numeroși expozanți, dar puțini aleși. Bianca Sima din Târgu Mureș, a câștigat o mențiune la categoria Tort. Multă lume o cunoaște după numele de Ispite dulci, așa cum se numește laboratorul-cofetărie fondat de ea. Cu ce produse a ales să participe la eveniment, de câți ani „ cocărește“ bunătățuri, cum și-a pus în practică cele mai năstrușnice și trăznite idei de torturi, aflăm imediat. Rândurile de mai jos pot fi un bun început pentru cineva care vrea să cunoască provocările întregului proces de coacere a unui tort.

Reporter: Ai luat mențiune la o prestigioasă expoziție internațională Gastropan 2022. Ai mai participat și în alți ani?

Bianca Sima: Da, am participat în anul 2018, produsul meu de atunci, „Feerie”, se vinde și acum extrem de bine și e foarte apreciat de clienți.

Reporter: Cu ce produse ai bucurat juriul anul acesta?

Bianca Sima: Trebuia să prezentăm un tort inovator realizat după o rețetă veche, dar adaptată la noile tendințe, cu o denumire originală. Totul a început într-o dimineață când m-am trezit și am văzut tortul meu: vroiam să fie Doboș, cu foi de zahăr în formă de triunghi, care în mod normal sunt dreptunghiulare, și care să încercuiasca tortul. Deasupra mi l-am imaginat cu choux au craquelin, un produs pe care nu îl făcusem niciodată în laborator, dar cochetam cu ideea de mult timp. Vroiam să fie umplute cu caramel sărat, deoarece sunt o fană a acestui produs. Zis și făcut . Mi-am scris ideea pe o hârtie, am făcut schița lui si am lăsat-o deoparte, până acum doua săptămâni. Tema concursului a fost : „Torturi vechi reinventate „. Așa am creat tortul Unity, o reintepretare Doboș.

Reporter: Cu cât ești mai pasionat de domeniul acesta, cu atât te descurci mai bine și greutățile sunt mai ușor de traversat. S-au folosit doar ingrediente naturale?

Bianca Sima: Da, nu era voie să folosim arome sintetice, frișcă vegetală, margarină, cuverturi sau decorații artificiale, elemente de decor non comestibile, grăsimi hidrogenate, ciocolată surogat, aditivi, premixuri, conservanți, și pe cât posibil redusă cantitatea de gelatină dacă este necesară folosirea ei. Oricum nu sunt străină de condițiile participării deoarece dulciurile făcute de mine în laborator conțin doar ingrediente naturale, produse care se găsesc în comerț, ciocolată veritabilă, smântână de frișcă, unt de 82 % , ouă, nu praf de ouă, și fără arome și esențe .

Reporter: Care este cel de-al doilea produs?

Bianca Sima: Tortul Tira.miss.you. Mi-a venit această idee din dorința de a aduce un plus de gust pentru amatorii clasicului Tiramisu. Oscilam între două nume, Simpfonie sau Tira.miss.you , dar cel din urmă a câștigat. Am mers pe clasicul Tiramisu, foarte apreciat de clienții mei, în care am am adăugat o cremă de brânză și i-am făcut un jeleu de zmeură din piure de zmeură. A fost un produs foarte apreciat de juriu, dar din cauza căldurii din sală, a faptului ca a stat vreo câteva ore la 23 de grade, a fost depunctat la feliere . Deasupra a fost decorat cu bomboane de Tiramisu făcute tot de noi în laborator, cu zmeură proaspătă. A fost o experiență plăcută, care m-a convins că gusturile nu se discută.

Reporter: Ai mai făcut aceste produse și înainte?

Bianca Sima: Tortul Tira.miss.you a fost făcut în premieră pentru acest concurs, nu am testat înainte rezultatul final. După jurizare, mi-am tăiat și eu o felie și am gustat.

Reporter: …și? Ce notă îți dai?

Bianca Sima: Hm…9, 50. Unity este 100 % pe gustul meu … de ciocolătoasă.

Reporter: Ce a însemnat această apreciere din partea juriului care ți-a acordat mențiune?

Bianca Sima: Clientul e cel care trebuie să îmi acorde premiu, el e cel mai important juriu pentru mine.

Reporter: Sunt îndrăgostită de dulciuri, ca mai toată lumea. Ador să savurez deserturi, dar nu prea am talent să le fac. De câți ani pregătești aceste deserturi excelente?

Bianca Sima: Luna aceasta s-au împlinit 12 ani de la primul tort făcut pentru o prietenă.