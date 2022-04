CCR: Accesul la terenurile de sport din curtea școlii și în afara programului, neconstituțional!

Share



Curtea Constituţională a României a admis miercuri, 6 aprilie, sesizarea Guvernului şi a stabilit că este neconstituţional proiectul de lege prin se permite folosirea gratuită a terenurilor de sport din curtea şcolii şi în afara orelor de program.

„Cu majoritate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Guvernul României şi a constatat că este neconstituţională Legea pentru modificarea art.6 alin.(9) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000”, se arată în minuta deciziei.

Deputatul USR Tudor Pop anunţa, pe 19 ianuarie, că Guvernul a atacat la Curtea Constituţională proiectul de lege prin care elevii au acces gratuit la terenurile de sport din curtea şcolii şi în afara orelor de program, iar acest lucru constituie, în opinia sa, „un atac la adresa sănătăţii copiilor şi adolescenţilor”.

„Pe 13 ianuarie, Guvernul, prin mâna premierului Ciucă, a atacat la CCR proiectul de lege prin care elevii au acces gratuit la terenurile de sport din curea şcolii şi în afara orelor de program, respectiv în vacanţe şi în weekenduri. Decizia domnului premier Ciucă de a ataca la CCR acest proiect de lege, votat de o majoritate covârşitoare în Parlament, de fapt este un atac la adresa sănătăţii fizice şi mintale a copiilor şi a adolescenţilor, care oricum suferă în lipsa unor spaţii potrivite pentru a face mişcare şi pentru a practica diverse sporturi în aer liber”, spunea Pop la Palatul Parlamentului.

El susţinea că, probabil, premierul „a fost păcălit” că e o idee bună „să păstreze lacătele pe curtea şcolii” de ministrul Educaţiei, care a fost împotriva proiectului pe toată durata traseului parlamentar.

„Nu ştiu ce problemă are domnul ministru Cîmpeanu cu copiii şi adolescenţii care vor să facă mişcare şi sport, dar, probabil, are legătură cu lobby-ul acelor directori de şcoli care nu au nicio emoţie când vine vorba să închirieze sala de sport din incinta şcolilor. (…) Este scandalos să ţii copiii şi adolescenţii departe de singurele spaţii unde pot desfăşura în siguranţă activităţi sportive şi de recreere şi asta în condiţiile în care ai o epidemie de obezitate în rândul copiilor, când orele de sport şi de educaţie fizică sunt insuficiente, când suntem campioni ai sedentarismului şi bolilor cardio-vasculare la nivel european. Nu mai zic de pandemia care a dat peste cap viaţa tuturor”, argumenta el.

Acesta menţiona că Guvernul reproşează în sesizarea de la CCR faptul că proiectul are formulări neclare.

„Este doar o intenţie politică. Articolul pe care l-am modificat, din cadrul Legii 69/2000, Legea educaţiei fizice şi a sportului, prevede în plus faţă de ceea ce este că adolescenţii şi copiii au dreptul să utilizeze gratuit terenurile de sport din curtea şcolii şi în afara programului”, arăta el.

(www.agerpres.ro)