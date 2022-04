Donație pentru Asociația Zori Kids din partea consilierilor liberali reghineni

Share



Membrii Asociației ”Merităm mai mult” formată din consilierii PNL reghineni au mai pus o cărămidă la proiectul Asociației Zori Kids, respectiv construirea unui centru modern de terapie și alte activități integrate, pentru copiii, adolescenții și adulții diagnosticați cu tulburări de neurodezvoltare. Ajutorul acordat Asociației Zori Kids se ridică la suma de 40.000 RON, după cum afirmă Gabriel Toncean, președintele PNL Reghin.

„Așa cum am promis, în momentul în care ne-am alăturat proiectului Alinei Farkaș, astăzi am donat 40.000 RON Asociației Zori Kids, pentru a demara construcția unui centru modern de terapie și alte activități integrate, pentru copiii, adolescenții și adulții diagnosticați cu tulburări de neurodezvoltare. Pe lângă indemnizațiile pe care le donăm anual, împreună cu colegii mei (grupul consilierilor locali ai PNL Reghin), prin intermediul Asociației ”Merităm mai mult”, am reușit să strângem fonduri suplimentare pentru acest proiect. De asemenea, fac apel la toți inimoșii care doresc să contribuie, să o ajute pe Alina Farkaş în demersul său, întrucât este un proiect dificil, dar de o importanță majoră pentru comunitatea noastră și nu numai. Donațiile se pot face în contul deschis la Banca Transilvania: RO86BTRLRONCRT0582767901”, a precizat Gabriel Toncean, președinte PNL Reghin.

(Redacția)