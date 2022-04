Elevi din 22 de județe la faza națională a Olimpiadei de limba germană

Share



Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureș a găzduit ediția din acest an a Olimpiadei Naționale de Limba Germană Modernă, eveniment organizat de către Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar Județean Mureș, cu sprijinul Colegiului Național ”Alexandru Papiu” Ilarian din Târgu Mureș, Instituției Prefectului – Județul Mureș, Consiliului Județean Mureș, Primăriei municipiului Târgu Mureș și SC Romgaz SA.

Deschiderea festivă a avut loc în 6 aprilie, la ora 17.00, în sala de festivități a Colegiului Național ”Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureș.

„Elevi din 22 de județe, profesori ancorați în realitatea sistemului de învățământ preuniversitar din întreaga țară, reprezentanți ai MinisteruluI Educației sunteți, astăzi, întâmpinați la Târgu Mureș de către o echipă de inspectori școlari, directori, profesori dedicați acestui moment, Olimpiada de Limba germană modernă, 2022. Astfel, marcăm debutul organizării etapelor naționale ale olimpiadelor” a menționat în deschidere prof. dr. Loredana Dan, inspector pentru limbi moderne.

Potrivit declarației inspectorului școlar general al județului Mureș, prof. drd. Sabin Gavril Pășcan, societatea modernă se află într-o continuă prefacere. Omul contemporan trăiește într-o lume dinamică în care se interferează informații, cunoștințe, și în care diversittaea lingvistică constituie deja un piesaj comun. “Legenda Turnului Babel se actualizează acum prin învățarea conștientă a mai multor limbi moderne, care să faciliteze comunicarea. Un cunoscut proverb chinez spunea că a învăța o limbă străină înseamnă a deschide încă o fereastră prin care să vezi lumea. Actul educațional presupune deschidere, iar educația multiculturală nu se poate desăvârși fără dezvoltatrae competențelor de comunicare prin însușirea unor importante limbi de circulație internațională”, a declarat acesta.

Mara Togănel, prefectul județului Mureș a felicitat participanții pentru seriozitatea de care dau dovadă, dovedind că sunt cei mai buni în această disciplină. A promis, totodată, că va fi, așa cum mereu a fost, acolo unde sunt tinerii, unde este perfomanță.

Prezentă la eveniment, Dumitrița Gliga, deputat PSD, a mărturisit în deschidere că a luptat mereu pentru nota maximă. “Mi-a plăcut totdeauna să iau 10 și m-am luptat pentru fiecare 10, m-am bucurat din tot sufletul de fiecare dată când l-am primit. Și am suferit de-a dreptul atunci când am luat un 9. Fac această introducere aici, pentru că dvs, cei din sală, vă luptați în mod continuu pentru performanță și excelență la învățătură. Cunosc problemele cu care se confruntă elevii, cadrele didactice, pentru că am coorodnat activitatea gimnaziului de la Reghin, cu program integrat de dans sportiv, vreme de foarte mulți ani, și am fost permanent în mijlocul lor. Mă bucur că revăd în sală profesori pe care i-am avut în timpul liceului și vreau să le mulțumesc pentru că ei m-au format pe mine și datorită lor sunt ceea ce sunt astăzi”.

Prof. Sorin Giurumescu, inspector general M.E. a menționat că este o „olimpiadă altfel, știm că esențele rare vin în cantități mici. Avem un număr foarte mic de participanți, a fost o decizie a colegilor din toată țara, îndelung dezbătută, de a avea în acest an o olimpiadă care urmărește preselecția pentru etapa internațională”.

În cadrul festivității, un moment cultural-artistic a fost susținut de elevii Liceului Vocațional de Artă din Târgu Mureș.