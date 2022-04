FOTO: Distincție specială pentru primarul orașului Sărmașu

Share



Primarul orașului Sărmașu, ec. Valer Botezan, a participat, în perioada 3-6 aprilie, la Bucuresti, la Adunarea Generală a Asociației Orașelor din România, eveniment care a avut ca temă principală “prioritățile unităților administrativ-teritoriale cu statut de oraș pentru realizarea unei administrații eficiente, în beneficiul cetățenilor”.

”Pentru că orașele asigură o serie de servicii publice din domeniul educației, sănătăți, siguranței și ordinii publice, situațiilor de urgență, evidenta populației și pentru comunele învecinate, s-a concluzionat că orașele trebuie susținute să devină poli de dezvoltare locală pe modelul zonelor metropolitane”, a informat ec. Valer Botezan.

În cadrul evenimentului, primarul orașului Sărmașu și-a prezentat viziunea pentru dezvoltarea localității pe care o reprezintă și a primit o Diplomă de excelență pentru activitatea sa în domeniul administrației publice locale.

”Pentru implicarea în afirmarea și dezvoltarea Asociației, pentru implicarea în dezvoltarea orașului și pentru aprecierea muncii în interesul cetățenilor am primit Diploma de excelență pentru performanță și succes în administrația publică locală! În această perioadă, susținut de doamna deputat PSD Dumitrița Gliga, am avut întâlniri cu domnul Marcel Ciolacu președinte PSD, domnul Cseke Attila – ministrul Dezvoltării, Administrației și Lucrărilor Publice, domnul Alexandru Rafila – ministrul Sănătății, domnul Marius Constantin Budăi – ministrul Muncii și Protecției Sociale. Am prezentat viziunea de dezvoltare și proiectele necesare pentru dezvoltarea Sărmașului. A fost o ocazie bună să găsim soluții la proiectele discutate și oportunități de finanțare a acestora prin programele de finanțare “Anghel Saligny”, PNRR sau prin fonduri pentru proiecte europene. Mulțumesc PSD, mulțumesc doamnei deputat Dumitrița Gliga pentru susținere. Dragi sărmășeni, împreună, cu încrederea și susținerea dumneavoastră, răbdare și solidaritate sunt convins că voi realiza tot ceea ce mi-am propus pentru îmbunătățire vieții tuturor locuitorilor din Sărmașu și localitățile aparținătoare!”, a transmis ec. Valer Botezan.

(Redacția)