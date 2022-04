FOTO: Lac mureșean curățat de pescari cu simț civic!

Share



La data de 25 martie 2022, in timpul unei actiuni de control pe lacul Bezid, angajatul asociatiei din zona Sangeorgiu de Padure a observat cativa pescari care adunau in saci de rafie gunoiul lasat de persoane fara educatie ecologica, au anuntat joi, 7 aprilie, reprezentantii AJVPS Mures.

”Victor, angajatul, s-a alaturat imediat colegilor pescari oferindu-si disponibilitatea si o mana de ajutor. Dupa ce sacii au fost plini, s-au incarcat in barca si au fost transportati in zona barajului pentru a fi ridicati de societatea de salubrizare. Constientizarea si educatia cetatenilor este cea mai importanta etapa din lupta impotriva abandonarii gunoiului in natura. Mediul inconjurator natural ne ofera numai momente de bucurie si sanatate. Acest fenomen atat de iresponsabil si daunator referitor la abandonarea deseurilor, trebuie sa inceteze. Prin prezenta postare, dorim sa ii dam exemplu de urmat pe stimabilii pescari, cu care ne mandrim, si care ne-au facut ziua mai frumoasa. Le multumim si pe aceasta cale pentru tot efortul si bunul simt de care au dat dovada”, au transmis reprezentantii AJVPS Mureș.

Potrivit sursei citate, sambata, 9 aprilie, cu incepere de la ora 8.30, cei doritori sunt asteptati la o actiune de curatenie ”programata pe raza orasului Targu Mures in apropierea podului rutier din cart. Unirii.”

