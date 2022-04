FOTO: Oaspete din Ibiza la Liceul Silvic Gurghiu

Share



Pe parcursul săptămânii 28 martie – 1 aprilie 2022, Liceul Silvic Gurghiu l-a avut ca oaspete pe Pau Vicent Molins Hermosilla, profesor de limba catalană în cadrul IES Sa Colomina, unitate de învățământ din Ibiza, Spania. Prezența oaspetelui spaniol s-a dovedit a fi un schimb de experiență extrem de util, parte din programul Erasmus+ Mobility Agreement for School Staff and Quality Commitent for school education.

„IES Sa Colomina este o școală generală de stat de învățământ secundar situată în orașul Ibiza – Insulele Baleare, Spania – și are 676 de elevi. Oferă educație secundară, formare profesională de bază, medie și superioară legată de studii informatice. Școala are 80 de cadre didactice și 8 membri ai personalului administrativ. Elevii au medii sociale, educaționale și de învățare diferite. Ei provin de la cinci școli primare diferite. Școala primește mulți imigranți. Există 107 elevi străini care aparțin la 28 de naționalități”, a declarat ing. Marcel Mândru, directorul Liceului Silvic Gurghiu.

Oaspetele spaniol a avut parte de un program pe cât de încărcat, pe atât de util și plăcut, a asistat la orele de curs din cadrul unităților de învățământ din Gurghiu, Glăjărie, Cașva, Adrian, la care se adaugă vizite la obiective turistice din zonă.

„IES Sa Colomina din Ibiza derulează mai multe proiecte europene printre care și cele de tipul Erasmus+, și una din localitățile vizate în aceste proiecte era Gurghiu. S-a ivit astfel oportunitatea de a vizita România, țară pe care nu am mai vizitat-o niciodată, fapt pentru care am ales Gurghiul, respectiv liceul silvic de aici”, a declarat Pau Vicent Molins Hermosilla.

Impresiile despre Gurghiu și zonele vizitate au fost din cele mai plăcute pentru oaspetele spaniol, de la căldura cu care a fost primit, la farmecul și pitorescul locurilor vizitate.

„Îmi place foarte mult să călătoresc, să vizitez locuri noi, să cunosc oameni, tradițiile lor, fapt pentru care am ales România în detrimentul Finlandei. Primele impresii găsite aici la Gurghiu îmi aduc aminte de Spania, din vremea copilăriei mele. În ce privește învățământul din România, din cele vizitate de mine în aceste zile, cred că Guvernul trebuie să investească mai mult. Nu mă refer aici la resursa umană, care este una bună, cu profesori pregătiți, ci la partea de infrastructură, respectiv partea materială care mi se pare deficitară. Atât elevii cât și profesrii au dat dovadă de mult respect față de mine, și ce m-a suprins plăcut, a fost faptul că elevii sunt foarte atașați de profesorii lor”, a subliniat Pau Vicent Molins Hermosilla.

Alin ZAHARIE