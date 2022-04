Hirschmann Automotive, demers important pentru noua fabrică din Sânpaul

Share



Conducerea SC Hirschmann Automotive TM SRL cu sediul în localitatea Chirileu, strada Parc Industrial Târgu Mureș nr. 1/A anunţă depunerea documentaţiei la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş întocmită conform Ordinului 1798/ 2007 al Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, în vederea obţinerii Autorizaţiei de mediu pentru obiectivul ”Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule – CAEN 2931” pe amplasamentul din localitatea Sânpaul nr. 15/C.

”Activitatea constă în “Fabricarea de cablaje si componente auto” Orice informaţii, sugestii şi contestaţii privind impactul asupra mediului se pot obţine la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mureş, strada Podeni nr. 10, telefon 0265-314.984, 314.987, fax 0265-314.985, în termen de zece zile de la publicare”, se precizează într-un comunicat.

Recent, în data de 16 martie, în comuna mureșeană Sânpaul a fost inaugurate o nouă fală de producție, investiție estimată la valoarea de 28 de milioane de euro, din care 12 milioane euro contribuţia guvernamentală şi 16 milioane euro contribuţie proprie.

”Această investiţie aduce un pas imens în dezvoltarea domeniului automotive. Hirschmann este un jucător important pe piaţa de automotive cu nouă fabrici în șapte locaţii la nivel mondial. Aceste produse sunt concepute, fabricate şi livrate din Târgu Mureş. Aceasta este cea mai mare fabrică a noastră din lume. Acum 15 ani am început afacerile în România iar de atunci am crescut de cinci ori. În acest moment, 25% din afacerile noastre globale şi 30% din producţie vin de aici, din Târgu Mureş. Aici am găsit oameni de calitate, ne bucurăm şi de sprijinul autorităţilor şi sunt convins că vom face lucruri minunate”, a declarant, în ziua inaugurării, Markus Ganahl, coordonatorul operaţiunilor din cadrul Hirschmann Automotive GMBH.

(Redacția)