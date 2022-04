”Rugăciunea – salvarea omenirii”, cu părintele Pantelimon Șușnea

Share



Protopopiatul Ortodox Reghin, prin Centrul Cultural-Catehetic și Pastoral „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” al Văii Mureșului Superior, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei a organizat duminică, 3 aprilie, a patra din Postul Mare, conferința intitulată „Rugăciunea – salvarea omenirii”, susținută de părintele Pantelimon Șușnea de la Mănăstirea Oașa, județul Alba.

Evenimentul a fost găzduit de sala de evenimente a Complexului E-Mol Morăreni și s-a bucurat de prezența preoților de pe Valea Mureșului Superior în frunte cu părintele protopop Valentin Vârva, primari, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ, oameni de cultură și numeroși credincioși din zonă.

„Întreaga omenire traversează astăzi momente de restriște, de aceea ne-am gândit, împreună cu părinții din cadrul Centrul Cultural-Catehetic și Pastoral „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” al Văii Mureșului Superior să-i adresăm rugămintea Părintelui Pantelimon de a ne vorbi despre rugăciune, ca mijloc esențial în lucrarea mântuiroare a omului, mijloc de salvare a omenirii în încercările actuale”, a precizat în deschiderea evenimentului părintele Sergiu Andone, coordonatorul Centrului Cultural-Catehetic și Pastoral „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” al Văii Mureșului Superior.

Natalia Maria Andone a deschis conferința cu o mică prezentare a oaspetelui venit de la Mănăstirea Oașa, părintele Pantelimon Șușnea. „Rugăciunea este soarele ochilor nematerialnici ai sufletului. După cum soarele este lumină pentru trup, rugăciunea este lumină pentru suflet”. Cu aceste gânduri ale Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina deschidem conferința ”Rugăciunea – salvarea omenirii”, eveniment duhovnicesc ce se înscrie în „Anul omagial al rugăciunii în viaţa Bisericii şi a creştinului” şi „Anul comemorativ al sfinţilor isihaşti Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama şi Paisie de la Neamţ”, organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei”, a spus Natalia Maria Andone.

Componenta artistică a conferinței a fost adusă de cvintetul vocal „Anatoly” al Operei din Brașov care a încântat audiența cu cântece religioase specifice Postului Mare. Printre acestea s-a numărat și piesa ”Tatăl Nostru” de Dragoș Alexandrescu interpretată chiar în deschiderea conferinței. „Ne bucurăm pentru faptul că, cu voia bunului Dumnezeu am reușit să ajungem în mijlocul dumneavoastră după ce părintele Sergiu a insistat o perioadă destul de lungă să ajungem aici pe Valea Mureșului Superior. Suntem bucuroși onorați de invitația de a fi prezenți la acest eveniment”, a precizat Andrada Mureşan, profesor de muzică și membră a cvintetului Anatoly.

„Miracolul este la el acasă”

Încă din debutul conferinței, părintele Pantelimon Șușnea s-a declarat încântat de meleagurile Văii Mureșului, loc nou pentru domnia sa, cu precădere de biserica din Bistra Mureșului păstorită de părintele Sergiu Andone. „Onoarea este de partea mea, să fiu în mijlocul unei adunări atât de alese și neașteptat de numeroase. Sunt pentru prima dată pe aceste meleaguri, și imediat cum am ajuns m-am și învățat cu lucruri neașteptate, în sensul în care, nu mă așteptam ca în satul părintelui Andone, Bistra Mureșului, să întâlnesc o catedrală. Pot spune că pe aceste meleaguri miracolul este la el acasă”, a precizat părintele Pantelimon Șușnea.

Conferința ce a urmat susținută de oaspetele venit de la Mănăstirea Oașa a avut ca și esență rugăciunea, ”lumina care risipește întunericul”, după cum a afirmat părintele Pantelimon. „Nu orice rugăciunea poate să izgonească întunericul din lume. Cum a fost și numită tema acestei conferințe, ”Rugăciunea-salvarea omenirii”. Până să fie ea salvarea lumii, rugăciunea trebuie să devină mântuirea lumii noastre, a lumii care o creăm fiecare, în casa noastră, în familia noastră. Acea lume este prima care se cere mântuită și salvată de către rugăciune”, a spus părintele Pantelimon.

„Să fim sinceri”

Alt punct atins de părintele Pantelimon a fost cel al smereniei, în contextul rugăciunii și dialogului cu Dumnezeu. „Condiția este aceasta, a smereniei. În smerenie trebuie să mergem și în fața lui Dumnezeu la rugăciune, și în fața lui Dumnezeu la spovedanie, nu să mergem să spunem că nu am făcut nimic, sunt om cumsecade. Foarte bine să fii cumsecade, să fii corect, să împlinești o dreptate, dar aici ai venit să devii mai bun decât bunătatea pe care o ai, să privești spre ce ai de făcut, nu spre ce ai făcut până acuma, din bun să devii și mai bun, dacă ești cumsecade să fi și mai cumsecade până la măsura desăvârșirii lui Dumnezeu. Aceasta este una dintre condițiile unei rugăciuni, unei așezări în fața lui Dumnezeu, să fim sinceri. Stăm în fața lui Dumnezeu la rugăciune și să fim sinceri cu neputințele noastre, că doar nu am venit la tribunal în fața lui Dumnezeu, ci am venit la doctor, și atunci nu ne ferim să ne arătăm neputințele noastre, am venit ca să fim vindecați, să punem în fața lui Dumnezeu, în rugăciune sau în spovedanie lucrurile care necesită vindecare în viața noastră”, a spus părintele Pantelimon Șușnea.

Ultima zi

Alt punct atins de oaspetele venit de la Mănăstirea Oașa a fost cel al ultimei zile, a modului cum ne raportăm la „cea mai importantă zi” după cum a numit-o părintele Pantelimon. „Părintele Arsenie Boca spunea că orice lucru pe care îl faci, să-l faci ca și cum ar fi ultimul lucru din viața ta și singurul de care depinde toată mântuirea ta. E mult să faci orice lucru așa, dar poate ar fi bine să facem un astfel de exercițiu, să ne stabilim o zi anume, o zi pe lună, de regulă duminica. Să ne gândim că această zi aleasă este ultima zi din viața mea. Probabil că cea mai importantă zi din viața noastră este ultima zi din viață. Dacă am ști care este, vă spun că altfel am fi atenți, de dimineață și toată ziua până seara. Am fi atenți la ultima rugăciune care o spunem, la ultima liturghie. E ultima oară în care mă întâlnesc cu cineva, ultima oară când îi spun bună dimineața, ultima oară când mănânc cemi place, ultima oară când văd locurile, și tot așa până seara. Vă spun astea deoarece s-ar putea să nu știi care este această ultimă zi, și să ratezi poate cea mai importantă zi din viața ta, ultima. S-ar putea să nu ne iasă. Mai avem o șansă luna viitoare, și tot așa, să vedem care dintre aceste ultime zile ale noastre va fi cea mai frumoasă, cea mai bună. Dacă am ști că e ultima rugăciune, ultima liturghie, vă spun că am avea altă atenție. V-aș recomanda acest exercițiu, de a stabili o zi pe lună pe care să o considerăm ultima în care să încercăm să facem fiecare lucru, chiar și unul banal, ca și cum ar fi ultimul lucru din viața noastră cum spunea părintele Arsenie Boca, singurul de care ar depinde toată mântuirea noastră”, a precizat părintele Pantelimon.

La final, părintele Pantelimon a răspuns întrebărilor venite din partea celor prezenți, prilej să vorbească printre altele despre raportul dintre rugăciunea cantitativă și rugăciunea calitativă, dintre rugăciunea ”așa cum știu” și rugăciunea corectă, precum și despre rugăciunea în momentele grele ale vieții. „Pentru toți viitorul e incert, e acel sentiment de incertitudine care derivă din sentimentul de nesiguranță. Aici contează foarte mult credința. Ea nu este cea de la început, ci credința cea zdrențuită care a rezultat după ce haina nouă a credinței a trecut prin toate situațiile de viață care au tras de ea. Și acea credință, cât rămâne din ea, este cea adevărată. Când lucrurile îți scapă ție de sub control, toate acestea nu sunt scăpate cu totul de sub control pentru că există un super control a lui Dumnezeu, iar controlul personal e mult mai puțin decât controlul lui Dumnezeu. La această convingere nu poți să ajungi teoretic decât prin situații concrete de viață prin care vezi cum se rezolvă lucrurile prin intervenția lui Dumnezeu. Sunt situații în care ți-au scăpat lucruri de sub control, iar Dumnezeu a administrat situația și a rezolvat-o, poate nu imediat, nu când ai cerut ajutor, ci când a vrut El, mult mai bine și mai înțelept soluționată de El decât tu. Noi cerem lui Dumnezeu să soluționeze o problemă într-un fel, și dacă nu se rezolvă după voia noastră începem să cârtim. Noi vrem un anumit mod de a se soluționa o problemă, dar după ce o rezolvă Dumnezeu alături de alte zece probleme prin intermediul acelei probleme, ne dăm seama că soluția și controlul lui Dumnezeu au fost mult mai bun decât al nostru”, a conchis părintele Pantelimon.

Alin ZAHARIE