INTERVIU. Rareș Cojoc și Andreea Matei, din nou cei mai buni din România

Ediția din anul 2022 a Campionatului național de dans sportiv i-a adus cea de-a 20-a medalie de aur dansatorului din Reghin Rareș Cojoc. Împreună cu partenera sa de ring, Andreea Emilia Matei, au impresionat sâmbătă seara juriul internațional care le-a oferit tinerilor punctajul maxim. În prima seară a campionatului național pe podium au mai urcat două perechi din județul Mureș la categoria Open Latino copii 6-9 ani. Campionatul național de dans sportiv a avut loc în acest an la Timișoara pe 9 și 10 aprilie. La competiție au participat 339 de perechi din toate județele țării, împărțite pe categorii de vârstă (copii, juniori, tineret și adulți) și categorii de dans (standard și latino).

În acest an organizarea campionatului național de dans sportiv a avut loc cu două noi reguli, introduse în premieră. Astfel, echipa de arbitri era alta după fiecare rundă de calificare pentru fiecare categorie de vârstă. De asemenea, concurenții trebuiau să-și schimbe numerele după fiecare rundă. Potrivit organizatorilor, acest lucru ar oferi un plus de obiectivitate competiției, în timp ce mai mulți dintre dansatori ne-au spus că nu au văzut un impediment în schimbarea numerelor decât că au trebuit să piardă mai mult timp pentru acest lucru.

Mureșenii de pe podium

În primele finale din sala Centrului Regional de Afaceri CRAFT, acolo unde a avut loc competiția, au putut fi admirate perechile de copii. La categoria Open Latino copii 6-9 ani au participat 16 perechi, între care două perechi din Târgu Mureș (Ronin Moldovan – Zsofia Gombos de la clubul Dance Art; Paul Crisan – Alexandra Bogdan de la clubul Spotlight Dance Studio) și din Reghin (Cristian Gliga – Nicola Ioana Antal; Rareș Mihai Adam – Beatrice Oprea, ambele perechi de la clubul Dansul Viorilor). Cele mai multe puncte le-au acumulat perechile din Târgu Mureș, care au ocupat locurile 2 și 3, prima poziție fiind adjudecată de perechea din Râmnicu Vâlcea. Perechile din Reghin au ocupat locurile 6 și 7.

La categoria Juniori II, 14-15 ani, alte două perechi de la Clubul Dansul Viorilor au dansat în finala Campionatului Național. Este vorba de Crișan Andrei – Botărel Diana și Sasebeș Andrei – Ababei Iulia.

Cea mai așteptată finală a primei seri a competiției a fost la categoria Open Standard Adulți peste 19 ani. Aici cei mai buni au fost Rareș Cojoc și Andreea Emilia Matei, care reprezintă cluburile Dansul Viorilor (Reghin) și Pas în Doi (București). Pentru Rareș este al 20-lea titlu național, dintre care 13 urcări pe podium la categoria Adulți. Ca pereche însă, cei doi și-au adjudecat sâmbătă seara al șaselea titlu național.

„În acest moment suntem pe locul 3 mondial”

Citiți mai jos un scurt interviu pe care cei Rareș Cojoc și Andreea Emilia Matei ni l-au acordat imediat după ceremonia de premiere.

Reporter: De ce credeți că sunteți în continuare cei mai buni?

Rareș: Cel puțin în vârful clasamentului primele patru perechi sunt toate foarte bune, perechi care au un trecut foarte bun la tineret și categoria sub 21 de ani. Atât perechea de pe locul 2, cât și cele de pe locurile 3 și 4 au fost chiar și campioni mondiali la categoriile sub 21 de ani și tineret. Adică sunt perechi de renume pentru dansul sportiv mondial. Cu siguranță este vorba și de o tehnică foarte bună. Însă cred că de la un anumit moment în sus trebuie să ai ceva în plus. Nu vreau să spun că avem această calitate, dar eu încerc să fiu mereu cel mai muncitor, cel mai determinat, cel mai perfecționist. Și nu fac asta doar în contextul campionatului, ci pe toată durata anului. Andreea știe cât de mult îmi place să dansez și cât de mult iubesc sportul acesta. Cred că acesta a fost de fapt motorul care ne-a adus pe podium.

Andreea: Cred că și faptul că suntem mai mari ca și vârstă decât celelalte perechi și faptul că avem multă experiență ne ajută în acest sens.

Rep.: Cum au fost acești doi ani de pandemie pentru voi, ca dansatori, ca și campioni? În 2020 campionatul a avut loc exact înainte de starea de urgență, iar în 2021 cu sala goală.

Andreea: Da, anul trecut a fost un pic mai dificil; a fost fără public, au fost anumite restricții. Atmosfera a fost însă faină, pentru că au fost antrenorii care ne-au susținut, dar s-a simțit puțin lipsa publicului.

Rareș: Cred că la un moment dat, când dăm de niște probleme, cum a fost pandemia, o chestiune globală, în același timp a fost un factor care ne-a unit foarte mult. Adică noi, în dansul sportiv suntem câteva sute de oameni, iar acești oameni, care formăm Federația și lotul național, s-au dovedit a fi foarte uniți. În același timp, am închegat prietenii cu oamenii cu care poate înainte mulți ne vedeam ca niște rivali. Toată perioada asta cred că ne-a ținut mai aproape pe noi, ca și români, și ne-a unit. Țin minte și anul trecut, cum spunea Andreea, că publicul avea restricții să intre în sală, părinții nu aveau voie. Însă parcă toată lumea a fost solidară cu toată lumea și asta mi s-a părut frumos și fair-play. Cu alte cuvinte, s-au lăsat rezultatele deoparte, adică n-au mai fost rezultatele importante, ci mai degrabă a fost dragostea pentru dans, care ne-a unit pe toți în acea sală, cu toate restricțiile din lume. Faptul că s-a putut realiza acel campionat a fost cel mai mare câștig.

Rep.: Chiar, v-ați închipui un concurs cu sala goală, fără gălăgia din tribune?

Rareș: Vă dați seama, dacă contează acest lucru pentru fotbal, unde să zicem că e mult mai obiectiv totul: nu contează factorul estetic, ci mai degrabă scorul, dar la noi, fiind atât sport, cât și artă, presupun că feedback-ul pe care îl primești din partea publicului contează foarte mult. Până la urmă într-o sală goală este foarte greu să te antrenezi. Oamenii te stimulează, transmit energie.

Rep.: Cum vedeți evoluția organizării campionatului național pe parcursul anilor? Ce părerea aveți despre noile reguli de concurs?

Andreea: Noile reguli nu ne-a făcut să simțim vreo presiune în plus. Doar că e puțin dificil să schimbi numerele după fiecare rundă. Dar trebuie să ne adaptăm tuturor condițiilor pe care le avem la dispoziție.

Rareș: Părerea mea e că aceste lucruri sunt niște factori externi. Eu cel puțin când intru pe ringul de dans nu mă gândesc că s-au schimbat arbitrii, oare cum e arbitrul cutare. Cred că sunt factori pe care noi în acel moment nu îi putem influența: nici arbitrii, nici parchetul. Sunt niște condiții date pur și simplu și sunt pentru toată lumea. Și cine se adaptează câștigă.

Rep.: Rareș, aș vrea să te întreb pe tine despre visul tău – după una dintre finalele trecute ne spuneai că visezi ca toată munca ta să se încununeze cu obținerea titlului de campion mondial. Mai este actuală această dorința și cât de aproape te afli?

Rareș: Da, este foarte actuală. O să avem Campionatul European pe 28 mai la București – unde vă invităm – și după aceea va avea loc ediția mondială. Vă dați seama, noi ne-am dori foarte mult. În ultimele săptămâni ne situam pe locul 5 mondial, în acest moment am urcat pe locul 3 mondial – datorită conjuncturii internaționale, după excluderea sportivilor ruși din clasamente. Până la urmă, noi am reușit să ne apărăm niște puncte. Și această poziție în clasament ar trebui s-o reconfirmăm la campionatul european sau la cel mondial. Să fim acolo printre primii ar fi ceva extraordinar.

Rep.: De unde va luați costumele?

Andreea: Suntem sponsorizați de o firmă din Italia. Toate rochiile pe care mi le fac mă reprezintă oarecum și chiar încerc să fie diferite de toate celelalte, să aibă ceva în plus.

Ion SURDU