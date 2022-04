Ce a decis instanța în procesul dintre Mark Christian Hermann și doi internauți mureșeni

Share



Un complet de judecată al Secției civile a Judecătoriei Târgu Mureș a admis luni, 11 aprilie, în parte, cererea formulată de către Mark Christian Hermann, consilier personal al primarului municipiului Târgu Mureș, împotriva a doi internauți mureșeni: I.T., administrator al grupului de Facebook ”Ești din Târgu Mureș dacă…” și M.P., moderator al aceluiași grup.

Procesul a fost intentat în luna august 2021 de către Mark Christian Hermann, nemulțumit de apariția periodică, pe grupul de Facebook intitulat ”Ești din Târgu Mureș dacă”, a unor postări asumate fie de M.P., fie de diverse conturi considerate false.

În timp ce consilierul primarului a considerat respectivele postări ca fiind degradante și calomnioase din cauza limbajului licențios și vulgar utilizat, care îi încalcă dreptul la demnitate, viață privată și imagine proprie, ce doi intimați au fost de părere că demersul lui Mark Christian Herman este o tentativă de intimidare a dreptului la liberă exprimare pe Facebook.

”Grup acționat în judecată de către consilierul primarului! Consilierul primarului MHK cere despăgubiri de 18.000 euro, pentru denigrare. Noi vom cere 25 de euro/membru de grup, respectiv un milion de euro pentru denigrarea grupului”, scria, pe aceeași pagină de Facebook, la demararea procesului, I.T.

Decizia instanței poate fi atacată în termen de 30 de zile de la pronunțare.

Soluția pe scurt a instanței

Redăm, în rândurile de mai jos, soluția dată de instanță:

”Tip solutie: Admite in parte cererea.

Solutia pe scurt: Admite in parte cererea formulata si precizata de: Reclamantul H M-C (cu datele de identificare) in contradictoriu cu Paratul P M-V (cu datele de identificare) Paratul T I (cu datele de identificare) IN CONSECINTA Obliga paratul P M V sa achite reclamantului suma de 8.000 E (echivalentul in lei la data platii) cu titlu de daune morale. Obliga paratii sa elimine, de pe grupul de F „E din T M daca… ” postarile efectuate de pe conturile M P, P M, M K. P, M K, P M, M R O P, K M, K T, I K in care apar cuvintele kolbasz, wurst, herm…anus, hermannfrodit, G, M G H F sau derivate ale acestora. Obliga paratul P M V sa publice dispozitivul prezentei hotarari pe paginile de F utilizate de acesta, respectiv conturile M P, P M, M K. P, M K, P M, M R O P, K M, K T, I K. Obliga paratul T I sa publice dispozitivul prezentei hotarari pe grupul de F „E din T M daca… ” Dispozitivul hotararii va trebui sa ramana vizibil pe paginile principale ale acestor conturi si pe pagina principala a grupului cel putin 30 de zile. Obliga paratul P M V sa achite reclamantului suma de 2.790 lei cu titlu de cheltuieli de judecata Obliga paratul T I sa achite reclamantului suma de 310 lei cu titlu de cheltuieli de judecata. Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare, apel ce se a se depune la J T-M. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor de catre grefa instantei, azi, 11.04.2022.”

Alex TOTH

Foto: https://ro.depositphotos.com/home.html