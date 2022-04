Liberalii promit „Sprijin pentru #România”

Share



Președintele Partidului Național Liberal Mureș, Ciprian Dobre a prezentat miercuri, 13 aprilie, cu prilejul unei conferințe de presă organizată la Târgu Mureș, principalele măsuri naționale menite să sprijine populația județului Mureș, să susțină producția agricolă și industrială și să contracareze efectele crizei, în cadrul Pachetului „Sprijin pentru #România”. La conferința de presă organizată în incinta sediului PNL Mureș au participat și prefectul județului Mureș, Mara Togănel, care deține și funcția de prim-vicepreședinte al PNL Mureș, și Alexandru György, viceprimar al municipiului Târgu Mureș și vicepreședinte al PNL Mureș.

Pachet de măsuri de 17,3 miliarde de lei

Potrivit informațiilor furnizate de liderul liberalilor mureșeni, valoarea pachetului de măsuri socio-economice menite să sprijine populația la nivel național este de 17,3 miliarde de lei, sumă din care un procent de 52% provine din fonduri europene.

“Printre cele mai importante măsuri pentru mediul de afaceri se numără alocarea a 300 milioane de euro pentru a sprijini IMM-urile și acordarea a 200 milioane de euro pentru investițiile cu impact major în economie. Pentru susţinerea transportatorilor şi distribuitorilor va fi pusă în aplicare o schemă de sprijin de 300 de milioane de lei care vor fi direcţionate firmelor de transport rutier de mărfuri, de persoane şi pentru companiile de distribuţie. Companiile de transport şi distribuţie afectate de creşterea preţurilor la combustibili vor primi o subvenţie de 0,50 lei/litrul de carburant. Angajaţii în şomaj tehnic vor beneficia de 75% din salariu până la sfârşitul anului, de la 1 mai. În ceea ce privește proiectul unei noi centrale pentru producerea energiei electrice în cadrul termocentralei Iernut, veste bună este că avem în dezbatere o Ordonanță de Urgență a Guvernului care prevede faptul că în situația în care contractele de dezvoltare a capacităților de producere a energiei electrice au încetat prin reziliere, iar restul investiției de realizat este într-un stadiu mai mic de 40%, entitatea contractantă are dreptul de a finaliza obiectivul cu ajutorul contractantului inițial, prin negociere fără invitație prealabilă și încheierea unui nou contract de achiziție sectorială sau de a finaliza investiția cu un alt operator economic interesat, care demonstrează capacitatea de finalizare în termen util. Proiectul poate fi consultat pe site-ul Ministerului Energiei la secțiunea transparență decizională”, a declarat Ciprian Dobre.

Președintele PNL Mureș a mai anunțat că măsurile care vor avea un impact direct asupra populației cuprind 1 miliard de euro alocat sub formă de vouchere pentru alimente de bază și de vouchere pentru elevi, majorarea cu 50% a valorii tichetelor de masă, de la 20,17 lei la 30 lei și zero taxe pentru creșterea voluntară a salariului minim cu 200 de lei. Totodată, cota de hrană în spitale va crește de la 11 la 22 de lei per zi, salariul minim în agricultură se va majora la 3.000 de lei, după modelul aplicat în domeniul construcțiilor, și va fi implementat Programul Național Student Invest pentru acordarea unui credit în valoare de maxim 50.000 de lei, în proporție de 80%, garantat de către stat pentru taxe de studii, publicarea unor cărți sau a studiilor de specialitate, plata locurilor de cazare în căminele studențești.

Infrastructura, domeniu prioritar

În cadrul aceleiași întâlniri cu mass media, președintele PNL Mureș a făcut și o trecere în revistă a principalelor proiecte de infrastructură rutieră din județul Mureș.

„Vedem cu toții ce se întâmplă la intrarea în partea de nord a municipiului Târgu Mureș. Avem o trecere de pietoni amplasată peste canalul de la turbină, în fața Electrica, ceea ce afectează extrem de mult fluiditatea circulației în acea zonă. Acolo este necesară amenajarea de urgență a unei pasarele și am discutat cu viceprimarul nostru, Alexandru György, despre o soluție rapidă de construcție, cu proiectare și execuție, care să rezolve problema. Totodată, mâine ne așteptăm la anunțarea unui câștigător pentru proiectul Centurii Sighișoarei, care va avea o lungime de 13 kilometri în cadrul unui proiect cu o durată de 38 de luni, din care 14 pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție”, a expus Ciprian Dobre.

Noutăți despre ”Anghel Saligny”

Detaliile despre cele mai recente noutăți din programul de investiții „Anghel Saligny” au fost furnizate de către Mara Togănel, prefectul județului Mureș.

“Bugetul programului de investiții „Anghel Saligny” a fost majorat de Guvernul României la 65,5 miliarde de lei. Vorbim de o suplimentare de 15,5 miliarde de lei. Din această sumă, 10 miliarde vor fi destinați pentru construcția și modernizarea drumurilor, iar 5,5 miliarde pentru extinderea rețelei de gaze. În felul acesta, suma totală a programului va viza preponderent modernizarea drumurilor, extinderea rețelelor de apă și canalizare și extinderea rețelei de gaze”, a afirmat Mara Togănel.

Proiecte pentru Târgu Mureș

La rândul său, viceprimarul municipiului Târgu Mureș, Alexandru György a prezentat câteva din principalele proiecte prioritare aflate pe agenda autorităților locale din ”Orașul trandafirilor.”

“Primăria Municipiului Târgu Mureș a propus, în Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, un număr de șase proiecte cu o valoare cumulată de aproape 300 milioane de lei. Primele trei dintre acestea fac referire la realizarea unui drum ocolitor între strada Gheorghe Doja, strada Băneasa și strada Libertății, modernizarea străzii Dezrobirii și construirea unui pod peste râul Mureș. Totodată, continuă investițiile în infrastructura educațională, un proiect important fiind modernizarea și reabilitarea integrală a Școlii de Arte și Meserii de la Liceul Tehnologic “Gheorghe Șincai”. O altă noutate este legată de ordinul de execuție care a fost dat pentru proiectul ”Weekend 2”, acesta având un termen de execuție de 24 de luni și o valoare totală de 7,6 milioane lei”, a informat Alexandru György.

Alex TOTH

Ioana MĂRGINEAN