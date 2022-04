Parteneriat interșcolar Erasmus+ la Liceul Silvic Gurghiu

Share



În perioada septembrie 2020 – august 2022, Liceul Silvic Gurghiu este beneficiarul unui proiect Erasmus+, Parteneriate Strategice KA229, cu o finanțare de 24.000 de euro. Potrivit reprezentanților școlii din Gurghiu, tema tratată de proiect o reprezintă găsirea de soluții ecologice inteligente cu care să fie susținute autoritățile și întreprinderile locale cu metodologie de mediu. De asemenea, prin acest proiect se doreşte să fie îmbunătățite cunoștințele elevilor despre natură și protejarea acesteia.

Școlile partenere în cadrul proiectului “Future Cities – Smart and Sustainable Solutions/Orașele viitorului – soluții inteligente și durabile” (FC-SSS) provin din Bulgaria, Vocational School of Computer programming and Innovation, Burgas, în calitate de coordonator principal, Grecia – 6th Lyceum of Kalamata, Polonia – I Secondary School of the United Nations, Bilgoraj, Slovacia – Vocational School of Transport Bratislava și România – Liceul Silvic Gurghiu.

„Tema primului an de proiect a avut în vedere explorarea oportunităților oferite de internet pentru cercetarea, analiza și aflarea informațiilor referitoare la orașele care au găsit cele mai bune soluții de mediu. Această etapă include explorarea mediului local, a factorilor abiotici, biotici și antropici, analiza și determinarea problemelor ecologice de importanță primară. În ce privește anul doi al proiectului, tema a fost ”Sustenabilitatea în practică”, și a avut în vedere implementarea de măsuri și metode, oferirea unui set inteligent de soluții durabile pentru îmbunătățirea și perfecționarea mediului, realizarea unei mini grădini botanice în școală”, a precizat prof. Emilia Dan, coordonatorul proiectului la nivelul Liceului Silvic Gurghiu.

Acțiuni la nivel local și internațional

În cadrul proiectului au fost derulate mai multe activități locale care au avut în vedere vizite la instituțiile care au ca obiect de activitate natura și protejarea ei. „Avem bucuria și onoarea în același timp să beneficiem de amabilitatea și susținerea Direcției Silvice Mureș și Agenția pentru Protecția Mediului Mureș. Am fost primiți în vizită la aceste instituții, elevii s-au întâlnit cu specialiști care au pregătit materiale pentru elevi și le-au răspuns la întrebări. Mulțumim pe această cale directorilor celor două instituții și specialiștilor care ne-au oferit explicații”, a declarat ing. Marcel Mîndru, directorul Liceului Silvic Gurghiu.

La acestea se adaugă și activitățile externe, printre care se numără și vizita unei delegații a Liceului Silvic Gurghiu în Polonia desfășurată în perioada 4 – 8 aprilie 2022. O echipă formată din profesorii Emilia Dan, dr. Ionela Simona Oprea și zece elevi ai claselor a X-a A și B au participat la un program de mobilitate în Polonia, în orașul Bilgoraj, la școala parteneră din cadrul proiectului Erasmus +.

„Mulțumim diriginților celor două clase pentru implicare și susținere în organizarea mobilității, respectiv prof. Simion Diana și ing. Pop Călin. Pe parcursul mobilității elevii și profesorii participanți au lucrat în echipe internaționale, au vizitat Roztoczanski National Park din Zwierzyniec, orașul Zamość și Sandomierz. Un ghid le-a explicat elevilor care sunt soluțiile utilizate în aceste orașe cu scopul reducerii poluării și protejării naturii. Elevi și profesori, au jucat tenis de masă, bowling, au dansat pe melodii specifice fiecărei țări participante, au schimbat impresii, s-au legat prietenii. Suntem convinși că în special pentru elevi, experiența avută va fi de neuitat. La finalul mobilității, noi profesorii am avut un feedback deosebit cu privire la mobilitate. Elevii s-au despărțit cu greu unii de alții, nu se mai încheiau îmbrățișările, semnăturile pe plasele cu suveniruri primite de la școala gazdă”, a explicat prof. Emilia Dan.

Potrivit inginerului Marcel Mândru, urmează ca până la mijlocul lunii iunie 2022 Liceul Silvic Gurghiu să primească delegațiile școlilor partenere din proiect, din Bulgaria, Grecia, Slovacia și Polonia, iar la începutul lunii iulie 2022 va demara participarea la ultima mobilitate din cadrul proiectului care va avea loc în Burgas, Bulgaria.

Sursă foto: Liceul Silvic Gurghiu

Alin ZAHARIE