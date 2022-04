FOTO: Parcul Central, înfrumusețat de preșcolarii și elevii reghineni

Share



Unitățile de învățământ din municipiul Reghin, începând de la creșele din oraș, grădinițele, școlile gimnaziale la care se adaugă cele trei licee din Reghin, au răspuns favorabil invitației Primăriei municipiului Reghin și au îmbrăcat Parcul Central în mantia Sărbătorilor Pascale. De la mic la mare, și-au pus amprenta asupra Parcului Central aproximativ 2.000 de preșcolari și elevi din oraș, care au confecționat ornamente de Paști din materiale reciclabile care apoi au ornat spațiul verde al Parcului Central.

Grădinița PP2, entuziasm și bucurie

Printre cei care au răspuns cu drag invitației Primăriei Reghin s-a numărat și Grădinița PP Nr. 2 din Reghin, prezentă în ziua de joi, 14 aprilie, cu Grupa Mare, Grupa Florilor, coordonată de educatoarele Daniela Boar și Sabina Alzner.

„De luni am începută să ne pregătim intens pentru această acțiune. La început am adus materialele, apoi am discutat despre cele reciclabile, cum pot fi ele folosite ca să nu le aruncăm, după care le-am pus la dispoziția copiilor care au meșterit aceste frumoase ornamente. Copiii au confecționat ornamentele care într-un final au împodobi un arbust în Parcul Central al Municipiului Reghin. Materialele folosite de copii au fost reciclabile, respectiv carton și cofraj de ouă, la care s-a adăugat hârtia colorată. Materialele au fost puse la dispoziția copiilor care au ornat aceste frumoase decorațiuni după bunul lor plac. Întreaga săptămână a fost dedicată Sărbătorilor Pascale, fapt pentru care toate activitățile, poezii, cântecele, confecționat ornamente au fost axate pe acest moment al creștinității, Învierea Mântuitorului Iisus Hristos”, ne-a declarat Daniela Boar, educatoare, Grădinița PP2 Reghin.

Vremea frumoasă de afară a completat bucuria resimțită de preșcolarii Grădiniței PP2, un binemeritat preambul la sosirea vacanței precum și a venirii sărbătorilor de Paște.

„După o perioadă în care activitățile în aer liber au fost interzise, am profitat de invitația Primăriei Municipiului Reghin să participăm la acest moment dedicat Sărbătorilor Pascale. Ne-am bucurat că am putut să pregătim toate aceste decorațiuni de Paște, și totodată ne-am bucurat să ieșim în aer liber. Spre bucuria noastră vremea a ținut cu noi, iar copiii au fost extrem de fericiți că au putut aduce un aport acestei activități din Parcul Central. Am constatat la acești copii faptul că nu sunt străini de semnificația Paștelui, au cunoștințe despre această sărbătoare. Află despre Paște atât acasă, prin modul cum pregătesc părinții acest moment, dar și la grădiniță prin diferite activități, cum este și cea din Parcul Central organizată în aceste zile”, a precizat Sabina Alzner, educatoare, Grădinița PP2 Reghin.

Strădania artiștilor reghineni, fie că vorbim de preșcolari, elevi sau cadrele didactice, a fost salutată și de primarul municipiului Reghin, Márk Endre, printr-un mesaj postat pe pagina personală de Facebook. „Mulțumim tuturor copiilor, educatorilor și asociațiilor care au contribuit la decorarea Parcului Central. Am reușit să facem așteptarea mai frumoasă și sărbătoarea mai colorată. Sărbători Pascale binecuvântate!”, a fost mesajul transmis de primarul municipiului Reghin.

