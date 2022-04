VIDEO: Andrada Badi, Yoga ca stil de viață

Share



Interviu pentru iubitorii de verde viu. Interviu ce abundă în informații prețioase despre practica Yoga și beneficiile acesteia pentru sănătatea și bunăstarea noastră fizică, mentală și emoțională. Despre Yoga ca stil de viață ne vorbește inspector școlar arte, învățământ particular și alternative educaționale în cadrul ISJ Mureș – prof.dr. Andrada-Bianca Badi.

Reporter: Pentru început, să ne spuneți câteva cuvinte despre dvs. Cine sunteți și cum ați ajuns să vă doriți să ajutați oamenii pentru a fi mai sănătoși și mai fericiți? De ce ați ales să practicați Yoga?

Andrada Badi: Cred că etichetele, precum numele și funcția, nu au relevanță dacă ne referim la ceea ce reprezentăm noi cu adevărat în acest univers. Eul personal nu este un absolut care există și este bine închegat și neschimbat. Ceea ce alegem să numim „eu” se schimbă în fiecare moment și este dependent de o serie de factori precum dispoziția, situația imediată, dorința de a evolua, dorința de a ne schimba, mediul familial, cultura, naționalitatea. O cercetare profundă și atentă nu revelă niciun singur, atotcuprinzător „eu”. Eu personal manifest mai multe euri: într-o zi sunt pianistă, în alta sunt profesor, în alta sunt inspector școlar, în altă zi practic yoga sau fitness, altădată meditez și stau în prezent. Dar „eul” ca entitate cu existență inerentă, independentă de orice etichetare conceptuală, este gol. Acesta este, pe scurt, vidul eului personal.

Stilul meu de viață este unul foarte simplu și totuși complicat pentru unii. Reușesc să țin în echilibru tot ceea ce ține de partea profesională, respectiv locul meu de muncă, cu practica yoga, meditația și fitness-ul. Fiind o fire artistică (studiez de treizeci de ani pianul), înconjurată de artă în general de mică, am fost mereu atrasă de partea spirituală a vieții. Căpătând o postură cifozată, datorată studiului îndelungat la instrument, mi-am dorit să remediez această situație și am început să practic yoga de una singură, după anumite video-uri de pe diferite canale de youtube. Ulterior, am decis să urmez cursurile școlii indiene Kashish pentru a deveni profesor de yoga. Ultima specializare în acest sens a fost pe partea de meditație și yinyoga. Am urmat aceste cursuri din dorința de a mă recupera din punct de vedere fizic, ajungând ulterior la concluzia că yoga nu este doar o practică fizică. Este mult mai mult decât atât. Este un stil de viață care implică o alimentație adecvată, anumite principii care trebuie urmate, tehnici de respirație care trebuie practicate, meditație și un nivel al conștiinței primordiale destul de ridicat. Această conștiință este atemporală, este „nenăscută” în universul relativ pe care îl înțelegem ca existență. Este sursa compasiunii, a creativității și a înțelepciunii care emană din ea în mod spontan. Conștiința primordiarlă reprezintă atingerea libertății totale, a țelului suprem – a iluminării – sau îl mai putem numi, victoria finală, care, de fapt, este doar începutul.

Reporter: Ce înseamnă o alimentație sănătoasă, care satisface perfect nevoile corpului nostru?

A.B.: Conceptul de alimentație sănătoasă a stârnit multe controverse în ultimii ani, în special în rândul persoanelor care nu sunt bine informate referitor la nutriție. Bineînțeles că și din punct de vedere științific alimentația sănătoasă a ridicat și continuă să ridice multe semne de întrebare. Până în prezent s-au stabilit multe principii ale alimentației sănătoase, iar marile organizații, cum sunt OMS (Organizația Mondială a Sănătății) și FDA (Food and Drug Administration), au făcut de-a lungul anilor o serie de recomandări pentru o dietă sănătoasă. Cu toate acestea, studiile sunt în continuă desfășurare.

Adoptarea unei diete sănătoase poate fi o adevărată provocare pentru mulți dintre noi, mai ales din cauza opțiunilor existemte atât în comerț, cât și în localuri. Totuși, respectarea unor reguli simple te poate ajuta să îți schimbi stilul de viată, dar, atenție, doar dacă dorești asta cu adevărat.

Reporter: Ce înseamnă o alimentație sănătoasă?

A.B:. Conceptul de dietă este puțin depășit spun eu. O alimentație sănătoasa nu înseamnă să consumi numai salate și nici să nu mănânci niciodată alimente procesate industrial. Alimentația sănătoasă nu are o definiție strictă, deoarece nu există un singur tip de alimentație sănătoasă.

În general, o alimentație sănătoasă are la bază varietatea și respectarea proporțiilor între diferitele tipuri de alimente.

Reporter: Ce sunt caloriile?

A.B.: Când vorbim despre calorii, ne referim la energia produsă de alimente. Deși toată lumea se ferește de ele, acestea sunt necesare organismului pentru a funcționa normal. Bineînțeles că un exces de calorii nu este de dorit, însă necesarul caloric diferă de la o persoană la alta, în funcție de particularitățile fiziologice (înălțime, gen, greutate, vârstă) și patologice (boli prezente, traume). Niciodată un corp nu va funcționa la fel cu altul. Un sportiv va avea întotdeauna un alt tip de alimentație în comparație cu o persoană sedentară.

Reporter: De câte calorii are nevoie organismul nostru?

A.B.: Corpul are nevoie de calorii pentru a acoperi energia necesară metabolismului bazal, adica a tuturor funcțiilor normale care au loc în organism pentru a supraviețui. La acest necesar caloric se adaugă termogeneza, adică procesele prin care se produce căldura, dar și activitatea fizică. Cu cât nivelul de activitate fizică este mai intens, cu atât necesarul caloric este mai mare, deoarece mișcarea elimină caloriile.

Cu toții știm deja că este important să avem trei mese principale și două gustări între acestea zilnic. Deși multe persoane nu respectă această recomandare, ea este foarte importantă pentru controlul caloric.

Împărțirea meniului în trei mese principale și două gustări este cea mai bună metodă prin care se respectă cu aproximație aportul caloric. De asemenea, respectarea unui orar corespunzător constituie un avantaj, deoarece astfel se poate evita instalarea foamei, care te face să consumi mese suplimentare.

Reporter: Cât de variată trebuie să fie alimentația?

A.B.: Un principiu important în alimentația sănătoasă este varietatea. Consumul aceluiași aliment de mai multe ori pe zi sau mai multe zile consecutiv poate provoca un exces al unui anumit nutrient și un deficit al altuia.

Fiecare aliment conține diferiți nutrienți în proporții variabile. Prin nutrienți înțelegem proteine, grăsimi, glucide, vitamine și minerale. Pentru acoperirea necesarului de nutrienți, trebuie să includem în alimentație alimente din toate grupele (cereale, fructe și legume, leguminoase, produse de origine animală, grăsimi vegetale, semințe oleaginoase). De asemenea, acestea la rândul lor trebuie diversificate. Cu alte cuvinte, nu vom mânca zilnic doar orez din grupa cerealelor sau doar morcov din grupa legumelor, ci vom schimba aceste alimente la fiecare masă, sau vom include mai multe tipuri de alimente din fiecare categorie. Astfel asigurăm un aport optim de nutrienți.

Așadar, mâncați cât se poate de neprocesat, excludeți sucurile, zahărul și căutați varietatea în farfuria voastră! Includeți toate grupele alimentare, nu uitați de grăsimile sănătoase, de fibre și fiți conștienți de fiecare aliment pe care îl introduceți în organism. El vă poate vindeca sau vă poate îmbolnăvi. Alegeți conștient!

Reporter: Dacă ar fi să alegeți trei principii yoga cu aplicabilitate pentru toți oamenii, fie ei practicanți sau nu, care ar fi acestea?

A.B.: Yoga este un sistem filozofic indian bazat pe o tradiție milenară, cuprinzând exerciții spirituale și fizice (asane) care influențează conștiința și viața sentimentală, exerciții de respirație (pranayama), exerciții de curățare (kryia), diferite poziții ale mâinilor și ale corpului (mudre), precum și exerciții pentru menținerea energiei (bandha). Yoga nu este legată de niciun fel de religie. Oricine poate sa practice yoga, fără să-i fie teamă că va fi obligat să accepte anumite concepții diferite de opinia lui religioasă sau nereligioasă.

Există mai multe principii care ar trebui respectate sau urmate. Toate sunt la fel de importante în practica yoga. Nu știu dacă aș putea alege doar trei. Este absolut necesar să amintesc primul document scris care vorbește despre aceste principii – Yoga Sutra (Știința sufletului) – un manual de yoga care aparține filozofului Patanjali (în limba sanscrită, „sutra” înseamnă „principiu, metodă”). Acest manual datează de la începutul secolului al IV-lea î.Ch. Este prezentarea cea mai veche și mai detaliată a ramurii spirituale a yoga. „Yoga Sutra” descrie foarte concis teoriile principale ale practicii yoga. Aceste pricipii și teorii nu sunt însă de ajuns pentru însușirea filozofiei yoga, ele fiind numai un ghid general pentru cel care vrea să practice yoga.

Conform acestei cărți, există opt principii universale care ar trebui respectate:

Yama – principiile universale morale, care sunt independente de credința religioasă, de epocă și chiar de cultură; în sens larg, respectarea libertății tuturor ființelor vii și, în același timp, înseamnă iubirea universal; principiul de evitare a cauzării suferinței nu este numai o interdicție a crimei, ci și o stare

de conștiință nonviolentă, care trebuie să se manifeste atât în gânduri, cât și în acțiuni și în vorbe.

Niyama – acțiunile care trebuie evitate, al căror rezultat este curățirea; cu ajutorul yama si niyama, sentimentele și viciile pot fi aduse sub control.

Asana poziții ale corpului – exersarea asanelor ajută la menținerea sănătății corporale; obiectivul acestor exerciții constă în controlul conștiinței corpului și al corpului în sine.

Pranayama (reglarea respirației) – prin aceste exerciții se poate învăța controlul respirației și al conștiintei.

Pratyahara – eliberarea conștiinței de sub influența simțurilor, a condițiilor exterioare, cât și a întâmplărilor.

Dharana – concentrarea.

Dhyana – meditația.

Samadhi (adâncirea, aprofundarea) – stare de conștiință atinsă printr-o meditație profundă, contopirea cu obiectul meditației.

În mai puține cuvinte, prin respectarea acestei filosofii de viață, putem deveni mai buni, mai iubitori și putem să ne menținem treji cu adevărat.

Reporter: Cine a fost cel care v-a deschis drumul în yoga?

A.B.: Nu a fost o persoană anume care să îmi deschidă drumul în yoga, dar pot spune că există cineva care m-a inspirat în alegerea acestui drum și care mă sprijină și în prezent în tot ceea ce fac legat de planul fizic al meu, din punctul de vedere al exercițiului fizic, al alimentației, în domeniul fitness-ului. Este prietenul și antrenorul meu, Erbsz Gil. Îl recomand din suflet tuturor celor care doresc să facă o schimbare în viața lor, atât din punct de vedere fizic, cât și mental.

Motivația mi-am căpătat-o de la el, doar urmărindu-i modul în care se antrenează, modul în care își organizează antrenamentele, fie ele personale sau de grup. Este fantastică structura antrenamentelor, accentul pe care îl pune pe corectarea posturii, grija permanentă pentru efectuarea corectă a fiecărui exercițiu, modul în care se exprimă și modestia de care dă mereu dovadă. Pasiunea pentru stretching și pentru yoga mi-a insuflat-o de la primele antrenamente la care am participat. Practicăm împreună și yoga de câte ori avem ocazia.

Reporter: Care este relația dvs. cu propriul corp, cu mintea și cu spiritul? Cum s-au modificat acestea prin practicile yoghine pe care le așezați în viața de zi cu zi?

A.B.: Pot spune că am devenit mult mai conștientă. Conștientă de ce are nevoie corpul meu, conștientă de tot ceea ce se întâmplă în jurul meu. Mă simt în prezent în fiecare activitate pe care o întreprind, fie că e vorba de masa pe care o iau la fiecare trei ore, de modul în care duc lingura la gură, de modul în care mestec mâncarea, de hrana palpabilă dar și de cea spirituală cu care mă hrănesc. Tot ceea ce fac este o acțiune conștientă. Iar relația pe care o am cu propriul meu corp s-a îmbunătățit mult. Am realizat că sunt parte din univers, o parte infimă și totuși infinită.

Dacă cele trei planuri – fizic, mental și spiritual – sunt în armonie, omul este sănătos, echilibrat și fericit. Dacă mintea și sufletul nu sunt în armonie, el se poate îmbolnăvi sau experimentează alte tipuri de obstacole. Degeaba faci sport regulat, dacă pe interior suferi. În momentul în care corpul primește ceea ce are nevoie, în momentul în care mintea este hrănită din punct de vedere intelectual, și sufletul își primește hrana spirituală, doar atunci poți fi întreg și te poți bucura de experiența ta pe pământ, de o evoluție spirituală. În caz contrar, oricare din cele trei componente (corp, minte, suflet) poate fi afectată, atrăgând tot felul de probleme, conflicte, boli și nemulțumiri în viața ta. Un alt lucru extrem de important ar fi să reușim să ne păstrăm tot timpul starea de pace interioară. În acest fel, sistemele noastre fiziologice, organele și celulele se vor simți împăcate. Vibrația lor celulară va fi lină și echilibrată. Starea de pace interioară reprezintă cheia construirii unui sistem imunitar puternic, a dinamizării energiei și a amplificării vitalității.

Iubirea și iertarea au, de asemenea, un rol important. Iubește-te pe tine însuți. Iubește-i pe ceilalți. Iartă-te pe tine însuți. Iartă-i pe ceilalți. Acestea sunt cheile de aur ale vindecării. Aplică legea iubirii și a iertării din toată inima. Nu iți va veni să crezi cât de repede și de profund ți se poate transforma viața. Iubirea dizolvă orice blocaj. Iertarea atrage după sine starea de pace interioară.

Reporter: Cum arată o zi din viața yoghinului?

A.B.: Cu toții ne naștem yoghini. Încă din pântecul mamei suntem yoghini prin poziția în care stăm și prin mudrele pe care le ținem în mod inconștient. Doar că, pe parcursul vieții, unii ne pierdem în maya. Un yoghin își face timp pentru meditație, un yoghin se află într-o permanentă contemplare și observație a sa, un yoghin renunță la lucrurile materiale și la atașamente. Este foarte greu în ziua de astăzi să te detașezi de tot și să pleci, să lași totul în urmă. Eu aspir doar la conștientizarea permanentă a prezentului. Atâta tot. În rest, ziua mea decurge normal. Probabil fac mai multă mișcare decât face o persoană obișnuită. Mă trezesc la 5:30, îmi fac antrenamentul cardio sau practica yoga, merg la birou, după-masa mă ocup de familie, iar seara îmi dedic timp și pentru un antrenament de forță. Înainte de culcare, după povestea de seară a copilașului meu, încerc să fac o recapitulare a zilei, să spun mulțumesc universului pentru tot ceea ce am și ce sunt, după care adorm meditând. Legat de alimentație, de mică am renunțat la carne. Mănânc foarte simplu. În general legume și fructe în starea lor naturală, leguminoase gătite foarte puțin, rareori brânzeturi de capră. De obicei am 4 sau 5 mese pe zi, în funcție de efortul pe care îl depun la sală.

Reporter: Poate un om care suferă de sindromul burn out să își revină prin inserția practicii yoga în viața sa?

A.B. :Da. Cred că toți ajungem mai devreme sau mai târziu să ne confruntăm cu un „burn out”, fie el fizic sau intelectual. Toți avem nevoie de liniște, de recuperare. Practica yoga este extraordinară din acest punct de vedere. Stabilitatea emoțională este primordială și se poate atinge urmând acest stil de viață. Când spun practica yoga nu mă refer doar la practica fizică. Ea este importantă pentru că echilibrează planul fizic. Dar yoga implică multă muncă mentală prin meditație, prin tehnicile de respirație care oxigenează și curăță tot ceea ce trebuie curățat. Prin urmare, da, sindromul „burn out” poate fi vindecat, dar și prevenit prin practica yoga.

Reporter: Ce sfaturi ați da cuiva care se simte atras de Yoga, deși nu cunoaște foarte multe lucruri despre această practică străveche?

A.B. :Nu îmi prea place să dau sfaturi nimănui. Dar, dacă ar fi să aleg, aș propune un singur lucru: înainte de a începe această practică, orice persoană ar trebui să se oprească timp de zece minute, să stea cu ochii închiși și cu spatele drept în stillness (nemișcat), fiind observatorul propriei minți. Pare un lucru simplu, dar nu e. Cine reușește să facă timp de zece minute asta, este pregătit să înceapă practica yoga.

Reporter: Ce planuri de viitor aveți?

A.B. Am înțeles faptul că nu trebuie făcute planuri de viitor. În mine există doar dorința permanentă de a evolua în orice domeniu, în orice lucru pe care îl fac, de a deveni mai bună, mai empatică și mai recunoscătoare. Trecutul și viitorul nu există pentru mine. Există doar momentul prezent, doar ACUM.