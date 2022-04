Motouneltele IRUM-MAVI, expuse în Piațeta Libertății

Share



Piațeta Libertății din municipiul Reghin s-a colorat în roșu în aceste zile, grație utilajelor produse de IRUM SA și Maviprod SRL. Este vorba de noile motounelte din gama PSU, rezultat al colaborării dintre Maviprod și IRUM, prin Centrul de Cercetare și Dezvoltare (IFOR) din Reghin al fabricii IRUM, expuse timp de trei zile în Piațeta Libertății.

„În aceste trei zile, respectiv joi, vineri și sâmbătă, am dorit să prezentăm noua gamă de motounelte realizate de IRUM SA împreună cu Maviprod. Sunt produse proprii, extrem de fiabile, cu o garanție de doi ani de zile, echipate cu motoare foarte performante, calități care am dorit să le arătăm reghinenilor și nu numai cu ocazia acestei prezentări din Piațeta Libertății. Nu suntem la prima acțiune de acest gen. Dacă anul trecut am avut o prezentare la Kaufland în parcere, anul acesta suntem în Piațeta Libertății. Pe viitor, cu siguranță vom mai avea astfel de acțiuni de promovare a utilajelor marca IRUM-Maviprod”, ne-a declarat Vlad Negoiță, reprezentant Maviprod SRL.

Reghinenii au avut ocazia să afle că producția Companiei IRUM SA nu se rezumă doar la utilaje forestiere și tractoare, începând din primăvara anului trecut a început și producția de motounelte, o parte dintre acestea fiind expuse în Piațeta Libertății. Cei care doresc să se convingă pe viu de aceste utilaje, o pot face inclusiv astăzi, până la ora 17.

„Aceste motounelte au intrat în producție începând cu luna aprilie a anului trecut, și din câte se pare, se bucură de un succes pe piață. Motocultoarele sunt de mai multe tipuri și variante, încep de la 3 CP până la 15 CP, se pot configura după placul fiecărui gospodar, cu posibilitatea adaptări mai multor accesorii, aspect de care suntem extrem de mândri. Aceste utilaje sunt destinate mai multor tipuri de suprafețe, cu cât este mai mare sau mai mica grădina sau terenul, cu atât acestea pot fi adaptate. Avem variante mai mari sau mai mici, în funcție de cerința cumpărătorului. Practic, aceste unelte fac față cu brio oricărei suprafețe. Pe lângă motocultoare, avem expuse motopompe de apă, dulce și murdară, generatoare de diferite mărimi și puteri la care se adaugă invertoarele. Este extrem de important să venim cât mai aproape de posibilii clienți cu produsele noastre prin astfel de acțiuni. Astfel, ei pot vedea pe viu, cu explicații direct lângă utilaj despre avantajele acestora. Pe lângă calitatea acestor utilaje, un aspect extrem de important este cel al service-ului asigurat de către noi la aceste motounelte care se face aici în Reghin. În ce privește costurile, din punctul nostru de vedere, acestea sunt extrem de acceptabile, față de ce se întâmplă în momentul de față pe piață. Suntem practic sub prețul pieții pot spune, plus că întreținerea este una foarte ușoară și convenabilă”, a precizat Vlad Negoiță.

Utilajele expuse au atras atenția celor mici care s-au și pozat la volanul unui motocultor dotat cu scaun și remorcă. „Am lăsat copiii, alături de părinți să ”testeze” aceste utilaje, să se fotografieze mai exact, atracția principală a fost un model cu scaun și remorcă care a făcut deliciul celor mici ”, a precizat reprezentantul Maviprod SRL.

Alin ZAHARIE