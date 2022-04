DeepDive, festivalul întâlnirilor de preț

Share



Organizația de tineret „Érted” și organizația culturală „Facem” organizează un nou festival cultural științific în Târgu Mureș. în perioada 20-21 mai 2022. Festivalul cultural științific „DeepDive” vine cu scopul de a aduce laolaltă comunitatea tinerilor adulți din Transilvania dornici să se dezvolte.

„În cadrul evenimentului vor fi invitați reprezentanți renumiți și respectați din lumea științei, tehnologiei și a culturii, atât de la nivel local, cât și de la nivel internațional, pentru a porni discuții despre probleme actuale și pentru a găsi soluții inovatoare și durabile”, au transmis organizatorii evenimentului.

Potrivit organizatorilor, DeepDive își propune să construiască, să modeleze și să reunească comunitățile locale de tineret din Transilvania, sub formatul inovativ de evenimente tip „talks festival”. Scopul lor este de a face știința mai ușor digerabilă și cultura mai atractivă prin intermediul prelegerilor planificate. „Interacțiunea este una dintre valorile de bază ale DeepDive, unde prezentările se bazează pe dialog, iar participanții pot pune întrebări pentru a contribui la înțelegerea comună sau chiar se pot angaja în dezbateri cu vorbitorii invitați.

Festivalul este deschis tuturor, iar organizatorii doresc să sublinieze caracterul trilingv al evenimentului, cu prezentări în limbile română, maghiară și engleză”, au mai subliniat reprezentanții echipei de organizare.

Cine sunt unii dintre vorbitorii invitați?

Speakerii DeepDive vor veni la Târgu Mureș din diferite locații, în principal din România și Ungaria, dar participanții vor avea, de asemenea, posibilitatea de a discuta cu invitați din alte țări la festivalul din luna mai.

Cătălin Frâncu a absolvit Massachusetts Institute of Technology și de atunci lucrează ca inginer software. Este fondatorul și programatorul Dexonline, un dicționar românesc online disponibil gratuit care, cu ajutorul voluntarilor, listează acum 980.000 de definiții. În 2019 a lansat și Dignitas, un site colaborativ de verificare a faptelor, care ajută la verificarea declarațiilor politicienilor români. El crede că accesul ușor la informație stimulează spiritul civic și IT-ul este un instrument esențial în acest demers.

Tímea Bóta lucrează ca specialist în intervenții de criză la Budapesta. Ea este creatoarea blogului și a paginii de Facebook de terapie prin artă numită Woman in the Mirror (Nő a tükörben), pe care postează în mod regulat literatură care provoacă gândirea pentru a ajuta oamenii să-și aprofundeze cunoașterea de sine. Ea crede că fiecare întâlnire și conexiune are un scop în viața oamenilor, la fel cum fiecare poezie are o modalitate de a ajuta la interpretarea experiențelor noastre.

Prof.univ.dr. Daniel David, rectorul Universității Babeş-Bolyai din Cluj, este profesor de psihologie și psihoterapie la renumita universitate clujeană, fiind directorul fondator al Departamentului de Psihologie Clinică și Psihoterapie al instituției de învățământ superior. În prezent, mai predă la Icahn School of Medicine at Mount Sinai, fiind și director de cercetare la Albert Ellis Institute, ambele în New York.

Radó Péter este un cercetător în educație care se ocupă cu analiza sistemelor, politicilor și inegalităților educaționale. Este cercetător asociat la Institutul pentru Democrație CEU și profesor la Facultatea de Pedagogie și Psihologie a ELTE din Budapesta, unde predă discipline precum Analiza Politicii Educației și Educația Minorităților. A lucrat ca expert, consultant și evaluator în 18 țări în numele mai multor organizații internaționale și a publicat peste 80 de studii în mai multe limbi europene. Cele mai recente cărți ale sale sunt intitulate: Guvernarea sistemelor educaționale descentralizate (2010), The Future of School (2017) și Public Education and Politics (2022).

Durica Katarina este scriitoare, jurnalistă, autoare a 4 romane și membră a Societății Scriitorilor Frumoase. În munca ei, se ocupă în mod predominant de subiecte care afectează femeile. Romanul ei intitulat „Ordinary Girls Cry in Silence” spune povestea victimelor hărțuite de mafia din Dunaszerdahely în anii 1990. Romanul a avut un mare succes, au fost achiziționate drepturile de filmare și a fost adaptat într-o piesă de teatru de maghiarul Vígszínház. Celelalte cărți ale ei detaliază subiecte precum traficul de persoane, prostituția forțată, căutarea identității și maternitatea surogat. Ea locuiește la Bruxelles cu soțul ei și cei trei copii ai lor.

Feledy Botond este un avocat, politolog și jurnalist maghiar. El este fondatorul Kitekintő, un portal de știri de politică externă, și în prezent șeful Institutului de Reflecție Socială din Budapesta și șeful Secretariatului de Conducere din Centrul Social European Iezuit din Bruxelles, director al Programului European de Leadership. În calitate de manager al unei firme de analiză a riscurilor geopolitice numită „Tipping Point Consulting”, se ocupă de unele dintre cele mai incitante conflicte din lume, este un fan al provocărilor complexe, motiv pentru care a ales domeniul relațiilor internaționale după diploma de drept.

„Programele variate garantează faptul că toți participanții la DeepDive vor avea ocazia să se implice în explorarea subiectelor de care sunt cu adevărat pasionați sau pe care nu le-au mai întâlnit înainte. DeepDive își propune, de asemenea, să construiască o comunitate de tineri curioși prin crearea premiselor necesare dezvoltării tinerilor din Transilvania care sunt dedicați dezvoltării lor și a celor din jur, o comunitate în care să pot dialoga și gândi împreună”, au mai tansmis organizatorii.

Vă puteți deja alătura acestei comunități prin intermediul paginilor de Facebook și Instagram ale DeepDive, unde organizatorii au început să anunțe primii invitați. Pentru mai multe informații, puteți vizita, de asemenea, website-ul festivalului: www.deep-dive.ro, sau link-urile utile de: Instagram -https://www.instagram.com/deep.dive.ro/, Facebook -https://www.facebook.com/deep.dive.ro/ , Website Érted – https://erted.ro/ro/, Website facem – https://facem.ro/ .

Mălina MORARU