Asus Zenbook 17 Fold: primul laptop cu ecran de 17 inci pliabil din lume

Asus este o companie cunoscută pentru experimente cu design-uri de laptopuri, iar la CES 2022 a arătat o altă încercare îndrăzneață: Asus Zenbook 17 Fold OLED, care vine cu un ecran pliabil. Asus Zenbook 17 Fold OLED poate fi folosit ca o tabletă masivă de 17,3 inci sau poate fi pliat într-o formă de „L” pentru o experiență de laptop mai tradițională, jumătatea inferioară a ecranului devenind o tastatură virtuală. Apoi poate fi pliat mai mult pentru un transport ușor cu tine.

Noul laptop Asus Zenbook are un ecran extraordinar de tip OLED de nu mai puțin de 17,3 inci. La rândul său, ecranul este tactil, are o rezoluție de 2.5K și a fost creat în colaborare cu Intel și BOE Technology Group. La fel, ecranul încorporează certificare Dolby Vision, validare PANTONE și are o gamă 100% DCI-P3. Dacă ecranul este cu adevărat impresionant, acesta ar putea fi primul laptop cu ecran pliabil pe care ne-am dori neapărat să-l cumpărăm. Totuși, totul depinde de preț. Probabil că noul Asus Zenbook 17 Fold va fi lansat în cea de-a doua parte a anului, cu un preț începând de la 2000 de dolari, după cum se speculează în piață.

Versatilitatea acestui echipament îi permite să fie utilizat în mai multe moduri. Fie ca laptop tradițional, tabletă și multe altele. Când computerul este pliat complet, se dovedește a fi mai mic decât o foaie de dimensiune A4. Greutatea sa este de doar 1,65 kilograme, iar grosimea este de doar 8,7 mm atunci când este extins. Asus Zenbook 17 Fold are 2 porturi USB-C Thunderbolt 4 (cu DisplayPort) și o mufă de 3,5 mm pentru audio și microfon. De asemenea, laptopul are o cameră de 5 MP cu senzor de prezență și infraroșu compatibil cu Windows Hello.

Zenbook 17 Fold OLED încarcă 4 difuzoare de la Harman/Kardon și cu certificare Dolby Atmos. Bateria sa este de 75 Wh compatibilă cu încărcare rapidă de până la 65 W. În ceea ce privește conectivitate, are WiFi 6E și Bluetooth 5.2, ambele dual-band. În cele din urmă, o tastatură opțională numită ASUS ErgoSense Bluetooth poate fi adăugată computerului, ceea ce permite o scriere mai confortabilă și mai precisă. Adâncimea tastelor este de 1,4 mm. Toate caracteristicile sunt controlate de Windows 11.

După cum puteți vedea, încetul cu încetul mărcile își lansează laptopurile cu ecrane flexibile. Cu puțin timp în urmă și Lenovo a lansat un laptop pliabil, ThinkPad X1 Fold. Asus Zenbook 17 Fold OLED pare să aibă cel puțin hardware bun, Asus promițând cele mai noi procesoare Intel (noile cipuri mobile din a 12-a generație). Potrivit Asus, balamaua a fost testată pentru 30.000 de cicluri, așa că sperăm că Asus Zenbook 17 Fold OLED nu este predispus la deteriorarea ecranelor de-a lungul pliului, care a afectat unele smartphone-uri pliabile timpurii.

Asus a prezentat și câteva laptopuri tradiționale noi la CES 2022. Noul Asus Zenbook – 14X OLED Space Edition (UX5401) este o ediție limitată pentru a sărbători cea de-a 25-a aniversare a misiunii spațiale de 600 de zile a Asus P6300. Vine în culoarea exclusivă Zero-G Titanium și are un ecran OLED „ZenVision” suplimentar de 3,5 inci care se montează pe capac pentru a afișa mesaje și animații. Deci da, nu atât de tradițional, atunci. Include procesoare Intel Core i9 din seria H din a 12-a generație, 32 GB RAM și Wi-Fi 6E. Ecranul 16:10 este OLED și acceptă HDR.

Mai există și laptopul Asus Zenbook 14 OLED de 14 inci, care are 16,9 mm grosime și 1,39 kg și folosește din nou procesoare Intel de a 12-a generație, împreună cu 16 GB de RAM. Este certificat Intel Evo, așa că așteptați-vă și la peste nouă ore de viață a bateriei. Laptopurile TUF Gaming excelente și accesibile ca preț de la Asus primesc o reîmprospătare cu noile procesoare Intel din a 12-a generație în TUF Gaming F15 și F17, plus o actualizare și pentru TUF Dash F15, subțire și ușor.