FOTO: Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”, la o nouă prezență la Festivalul Bina Mira

La începutul lunii aprilie, Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” a bifat, grație unui proiect Erasmus+, o nouă prezență la Festivalul Bina Mira (Scena Păcii), mișcare europeană de tineret care își exprimă dorința de pace și unificare prin forme de artă spectacolului. A fost practic cea de a treia prezență a liceului reghinean după participările din 2018 găzduită de Tuzla şi Banja Luka, Bosnia-Herţegovina, și cea din 2019, care a avut loc în Aachen, Germania. Ediţia din 2020, a fost amânată din cauza pandemiei, locațiile gazdă pentru acest an fiind Podcerkev şi Postojna, Slovenia. La ediția din acest an au fost prezente țări precum Slovenia, Germania, Belgia, Croaţia, Serbia, Bosnia-Herţegovina și România.

„La festival am prezentat un video pe tema urşilor din România. Filmuleţul realizat de echipa de proiect prezintă câteva realităţi din coexistenţa noastră cu urşii de-a lungul timpului. În Slovenia, am beneficiat de un program intens. Pe lângă cele două spectacole de teatru pe zi, ne-am bucurat de ateliere artistice şi de creaţie, de scurte drumeţii şi excursii, concerte, mese rotunde, etc. Însă ceea ce contează cel mai mult este interacţiunea dintre tineri. Este esenţial să înţeleagă că deşi vorbim alte limbi, deşi reprezentăm alte culturi, avem multe în comun şi aceleaşi valori de bază: familia, educaţia, sănătatea, pacea, mediul înconjurător, omenia. Doar aşa vom putea evita dezacorduri, conflicte, războaie. Să recunoaştem păpuşarii şi să refuzăm să fim păpuşile manipulării”, ne-a declarat prof. Cristina Drescan, coordonatorul proiectului.

Implicarea Comunității Blaga în diferite activități care au în vedere sănătatea planetei a făcut posibil pasul spre alte țări, spre alte proiecte, cum este și cazul Bina Mira.

„Anual comunitatea Blaga se implică în acţiunea de ecologizare ”Let’s do it, Romania!”, şi anual ne supără nesimţirea cetăţenilor care preferă să arunce gunoaiele pe jos în loc să le introducă în coşul care se află la o mică depărtare. Am ajuns în Slovenia și datorită acestui proiect. Deşi ştiam că Slovenia a fost declarată prima ţară verde din lume, m-a surprins curăţenia exemplară. Nu vezi nimic aruncat, nici în lacuri, râuri şi pârâuri, nici pe marginea drumului, nici în pădure. De ce ei pot şi noi nu?”, a precizat prof. Cristina Drescan.

Impresii din cele mai pozitive

Impresiile elevilor de la ”Blaga” care au fost prezenți în Slovenia au fost din cele mai pozitive, începând de la interacțiunea cu colegii din celelalte țări, descoperirea de noi culturi și nu în ultimul rând locurile vizitate, la loc de cinste fiind peştera Krizna Jama.

„Locul în care ne-am desfăşurat majoritatea activităţilor şi totodată în care am fost cazaţi a fost Youth Hostel Arsviva. A fost un loc cât se poate de potrivit pentru un asftel de eveniment, curat, spațios şi primitor. Am fost norocoşi să prindem o vreme însorită, motiv pentru care am petrecut o mare parte din timp în amfiteatru, un loc care a sprijinit interacţiunea dintre noi.” – Cosmina Nicolae, elevă din clasa a 11-a A

„Cea mai inedită parte a unei astfel de experienţe este, desigur, descoperirea unor noi culturi. Faptul că am petrecut timp cu elevi din alte ţări, atât în cadrul atelierelor, cât şi în timpul liber, ne-a făcut să ne împrietenim, să aflăm informaţii utile şi să realizăm că cel mai important e să fim deschişi şi să nu ratăm nicio oportunitate” – Mara Joarză, elevă în clasa a 10-a A

„Pe lângă tinerii pe care i-am cunoscut și ne-a făcut plăcere să îi avem ca şi companie, organizatorii au răspuns întotdeauna solicitărilor noastre, dovedind empatie și înțelegere. Aceștia au ales cu grijă atelierele la care am participat cu foarte mare plăcere. Au făcut tot posibilul ca noi să avem cea mai frumoasă experienţă în acest proiect. Au organizat mici excursii în peșteri, în orașele vecine și ne-au asigurat chiar și plimbări cu biciclete electrice” – Julia Ercse, elevă în clasa a 11-a A

„Încă din prima zi am început să vedem locuri superbe cum ar fi peştera Krizna Jama unde am fost cu toții surprinși de frumusețea peșterii, făcându-ne să înțelegem că va fi o experienţă unică” – Şerban Botoş, clasa a 12-a F

„Despre mâncare, tot ce pot să spun este faptul că a fost delicioasă. Bucătarul a făcut tot posibilul ca și vegetarienii să fie satisfăcuți. Rețetele de excepție și condimentele bine alese au făcut ca experienţa noastră acolo să fie şi mai plăcută” – Heidel Nicholas, clasa a 12-a D

„Tema proiectului fiind mediul înconjurător şi cultura țării, istoria urşilor din România ni s-a părut o alegere potrivită. Dupa numeroase convorbiri video şi timp petrecut filmând în diverse locuri sugestive din oraş, am reuşit să întocmim un video care nu arată o realitate falsă a situaţiei ci oferă informaţii reale şi trezeşte un semnal de alarmă într-un mod artistic. Ajunşi acolo fiecare am avut de ales un workshop menit să ne dezvolte diferite calități artistice. La dispoziţie am avut lucru manual, fotografie şi film, pantomimă și folosirea propriului corp ca instrument de percuție. La finalul săptămânii, fiecare grupă a trebuit să arate ce a învățat printr-un moment artistic. Cu toții am fost foarte mulțumiți de desfășurarea workshop-urilor, care au fost atât benefice, cât și distractive” – Lucia Pop, clasa a 11-a A

Alin ZAHARIE