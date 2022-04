Creștere a ordinelor de protecție emise cu peste 50%

Share



Județul Mureș este unul din cele 3 județe incluse în proiectul-pilot prin care făptuitorii de violențe domestice vor fi obligați să poarte, prin ordin judecătoresc, brăţări electronice. Proiectul se va implementa la sfârșitul anului, din luna octombrie. Prevenind contactul cu victima, brățările vor fi integrate ulterior într-o infrastructură naţională, sub numele de Sistemul Informatic de Monitorizare Electronică. Șansele ca potențiala victimă să fie protejată în timp real vor crește, și va putea evita o întâlnire directă cu posibilul agresor. Poliția mureșeană va putea distribui personalul într-un mod mai eficient, odată ce sarcina foarte simplă a localizării revine unui dispozitiv automat, iar acesta o realizează mai eficient decât o persoană calificată.

Statistică în primul trimestru

În primele 3 luni ale acestui an, polișiștii mureșeni au intervenit în 295 de sesizări primite din sfera violenței domestice, mai mult cu 63% față de perioada anului trecut, respectiv 114 intervenții în plus. Cu ocazia completării formularelor de evaluare a riscului, 127 de cazuri de violență domestică a reieșit un risc iminent asupra vieții și integrității corporale a victimelor. Dar, 44% dintre cazuri, respectiv 57 de victime au refuzat emiterea ordinului de protecție provizoriu. Astfel, polițiștii mureșeni au emis 70 de ordine de protecție provizoriu, 38 in mediul urban, 32 în mediul rural. Din totalul lor, 66 au fost confirmate de procuror, iar 40 s-au transfomat în ordine de protecție emise de instanța de judecată. Comparativ cu anul trecut, tot în primul trimestru, numărul ordinelor de protecție emise a crescut cu 66%, potrivit informațiilor furnizate de comisar șef de poliție Fărcaș Florin Mihai, șef Serviciu de ordine Publică. În trimestrul I 2022, I.P.J. Mureş a desfăşurat activităţi ce au vizat menţinerea ordinii şi liniştii publice, precum şi respectarea restricţiilor impuse.

Adăpost pentru victime

Din analiza evoluţiei criminalităţii în anii anteriori, s-au stabilit ca şi priorităţi de acţiune pentru anul 2022 – prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului, prevenirea criminalităţii contra persoanei, alături de prevenirea criminalităţii informatice. În ceea ce privește violența domestică, județul Mureș are un adăpost pentru victimele violenței domestice, unde femeile agresate vin să se refugieze aici împreună cu copiii, pentru a scăpa de violența soților sau concubinilor. Comisar șef, Gabriela Pîncă, coordonator Compartiment Prevenirea Criminalității din cadrul IPJ Mureș a făcut și face în continuare o serie de campanii de conștientizare și prevenire a violenței domestice. La noi în județ există un sistem integrat de acordare de ajutor și intervenție imediată în caz de violență domestică, începând de la asistenții sociali de la SMURD și de la DGASPC, până la poliție și medicină legală.

Alte principale proiecte demarate de Compartimentul Prevenireeas Criminalității sunt „Deschide-ţi mintea, nu fi închis!”; „Şcoala Siguranţei Tedi”; „Accent pe Siguranță!”; „Când vinzi sau cumperi online, ai grijă de banii tăi! Datele cardului nu sunt pentru oricine”; „Violența costă! Tu știi cât?”; „Distribuie primăvară! Oferă speranță!”.