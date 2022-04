INTERVIU. Afaceri de 40 milioane de euro pentru Grupul DAW în 2021

Share



Grupul de companii din care face parte firma DAW Bența a reușit în 2021 să atingă o cifră de afaceri consolidată de aproape 40 milioane de euro. Despre reușitele și provocările acestui an ne-a vorbit Remus Aurel Bența, CEO DAW Bența, într-un interviu acordat revistei economice Transilvania Business.

Reporter: Cum a evoluat DAW Bența România în 2021 din punct de vedere al principalilor indicatori, comparativ cu 2020?

Remus Aurel Bența: Evaluând anul 2021, putem spune că DAW BENȚA a depășit previziunile făcute la început de an, ajungând acum la o cifră de afaceri consolidată pe grup de aproape 40 milioane euro. Acest fapt înseamnă că principalii indicatori economici sunt în parametrii doriți, aspect care ne permite să abordăm încrezători noul an.

Reporter: Care sunt principalele reușite din 2021 pe care le-ați obținut?

Remus Aurel Bența: Cel mai important proiect al acestui an este demararea lucrărilor de construcție a unei fabrici de producție cărămizi decorative aparente – Meldorfer – un material de finisaj unicat, de înaltă calitate, utilizat atât la interior pentru acoperiri de accent și placări a pereților, cât și la exterior pentru finisarea fațadelor termoizolate sau a diverselor suprafețe minerale și organice.

Un alt proiect pentru acest an a fost lansarea site-ului propriu de comercializare a gamei de produse, caparolshop.ro. Noul site de comerț online oferă posibilitatea unei identificări facile a produselor și domeniilor de aplicare, oferind în același timp acces la informații tehnice și sfaturi directe puse la dispoziție de specialiștii Caparol.

De asemenea, în acest an am marcat 15 ani de prezență cu operațiuni comerciale pe piețele din Moldova și Bulgaria.

Reporter: Care au fost elementele definitorii în strategia dumneavoastră de dezvoltare pentru 2021?

Remus Aurel Bența: Principalul obiectiv de business a fost de a menține o poziție cât mai relevantă pe piața de profil, prin promovarea calității și inovațiilor oferite de brandul Caparol, pentru toate categoriile de utilizatori actuali sau viitori ai produselor noastre.

În același timp, am făcut tot posibilul ca în contextul dificil general al anului să menținem la nivel cât mai înalt serviciile adiacente vânzării, prin comunicare permanentă cu clienții, suport tehnic și de marketing și disponibilitate logistică cât mai bună prin stocuri de marfă și livrări prompte.

Reporter: Care a fost strategia dumneavoastră de adaptare la criza sanitară cu toate implicațiile sale în 2021?

Remus Aurel Bența: Industria materialelor de finisaj în construcții a fost printre puținele care au continuat să evolueze bine în contextul pandemiei, dar ne-am confruntat cu blocaje în aprovizionarea cu materii prime, creșteri semnificative ale prețurilor. La fel ca toți producătorii și DAW Bența a fost afectată de această situație, dar am făcut toate eforturile necesare pentru a minimiza neajunsurile, astfel încât să onorăm comenzile clienților noștri și în aceste condiții extrem de dificile.

Privind organizarea activității interne, am făcut tot ce se poate pentru menținerea unui climat de siguranță pentru angajați și clienți prin adoptarea măsurilor antipandemice necesare: munca la domiciliu pentru o parte din angajați, reevaluarea schimburilor în producție și depozite, purtarea măștilor de protecție, evaluarea periodică a stării de sănătate a angajaților.

Reporter: Care sunt lecțiile învățate în 2021?

Remus Aurel Bența: Fiecare an care trece ne aduce experiențe noi din care putem învăța sau ne confirmă condițiile care urmate cu perseverență ne asigură succesul viitor. Credem că pentru noi anul 2021 a fost în principal unul de confirmare a ceea ce am învățat cu un an înainte, adică faptul că și în condiții dificile și imprevizibile soluția pentru succes vine tot din interiorul companiei, din mobilizarea eficientă a tuturor resurselor de care dispunem, atât umane cât și materiale.

Reporter: Cum ați abordat anul 2021 și cum vedeți evoluția companiei pe care o administrați în 2022?

Remus Aurel Bența: Am abordat anul 2021 convinși că nici un an nu poate fi mai greu decât 2020… Realitatea a arătat că se poate și în acest sens am avut suficiente direcții pe care a fost nevoie să ne mobilizăm cu toate capabilitățile noastre.

Avem acum experiența a doi ani duri pentru mediul economic general și pornim la drum la fel de optimiști în 2022, că nimic nu ne mai poate surprinde…

În fapt, avem pe termen mediu planuri ambițioase de dezvoltare a activității atât din perspectiva capacității de producție, cât și a felului în care dorim să consolidăm și să extindem prezența brandului Caparol pe piața de profil.

A consemnat Ligia VORO