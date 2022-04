Violeta Elena Man: „Prin pricesne, îi mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru tot ceea ce sunt”

Share



Bisericile Ortodoxe din Toaca și Hodac au găzduit în zi de aleasă sărbătoare, un moment de suflet pentru Violeta Elena Man, lansarea primului album de pricesne intitulat sugestiv ,,Duminica de Florii”. Despre acest moment de suflet pentru tânăra solistă de pe Valea Gurghiului precum și despre activitatea artistică trecută și viitoare, în interviul următor acordat cu generozitate de solista Violeta Elena Man.

Reporter: Pentru început, să facem cunoștință.

Violeta Elena Man: : Mă numesc Violeta Elena Man, sunt din județul Mureș, mai exact de pe Valea Gurghiului, din satul Arşiţa. Am copilărit în comunele acestei Văi, Gurghiu, Hodac și Ibănești, locuri unde am învățat cu drag cântecul, jocul și tradițiile unice cu care ne mândrim. Reprezint cu drag Valea Gurghiului atât portul popular cât și cântecul autentic.

Rep.: De unde această pasiunea pentru folclor? Cum a început povestea ta legată de muzica populară?

V. E. M.: Această pasiune o moștenesc, iubind cântecul datorită familiei din care fac parte, o familie frumoasă de cântăreți. Cele care au dus cântecul în lume din familia mea sunt mătușile mele, Mărioara Man Gheorghe, Violeta Man și verișoara Elena Gheorghe.

Am iubit cântecul de mică și dorind să mă perfecționez am urmat cursurile Școlii de Artă Populară din Târgu Mureș, la clasa prof. Dorina Oprea. Apoi am continuat să studiez pedagogia muzicală la Academia ”Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. Mereu voi studia muzica pentru a obține rezultatele dorite în așa fel încât dragostea de cânt, tradiții și joc nu va înceta niciodată.

Rep.: Care a fost prima piesă lansată?

V. E. M.: Prima piesă lansată a fost ,,Gurghiule râu de munte”, cântec care m-a provocat să descriu mai mult Valea Gurghiului, să mă descriu și pe mine prin cântec. Astfel, am mai realizat încă 14 piese care le-am pus pe un album intitulat ,,Pe Gurghiu pe vale-n jos”. După ce veți asculta acest album mă veți putea cunoaște în totalitate, atât pe mine cât și zona de unde sunt, Valea Gurghiului.

Rep.: Ce înseamnă cântecul și portul popular pentru tine?

V. E. M.: Atât muzica populară cât și portul popular pentru mine reprezintă cea mai mare valoare, cu astea am crescut, le-am învățat și le voi transmite mai departe. Așa cum bine știm, muzica populară nu poate fi fără port popular la fel și portul popular fără o cântare. Am învățat să port cu mândrie costumele populare, să le păstrez și să am grijă de ele, la fel și cântecele să le dăruiesc din suflet și să las în urma mea materiale care să însoțească ascultătorii atât la bine cât și la greu.

Rep.: Ce sentimente ai atunci când ești în fața spectatorilor?

V. E. M.: Sentimentele care le am în fața spectatorilor sunt unice. Foarte multe emoții care transmit sentimente de bucurie, de mulțumire, de mândrie dar cel mai puternic sentiment este să nu-mi dezamăgesc spectatorii. Acesta mă face mai încrezătoare și mai puternică pe scenă, dăruind cântecul din suflet pentru suflet. Mă bucur nespus când văd oamenii că se bucură și joacă pe piesele mele sau că trăiesc versurile și se regăsesc în ele.

Rep.: Ce alte pasiuni mai ai pe lângă muzica populară?

V. E. M.: Îmi place foarte mult să călătoresc, să compun versuri, să dansez (7 ani am și facut parte într-un ansamblu de dansuri populare de pe Valea Gurghiului). De asemenea, îmi place foarte mult să lucrez cu copiii. Sunt cadru didactic în învățământul primar de 6 ani și pe lângă muzică de asta mă ocup, este serviciul meu de zi cu zi.

Rep.: Ce planuri ai pentru perioada următoare?

V. E. M.: Planuri pentru vara aceasta am foarte multe, sper să le și realizez. Mi-am propus multe colaborări și duete cu colegi de scenă și la două dintre ele deja lucrez. Dacă până acum am făcut piese despre mine și despre locul de unde sunt – Valea Gurghiului, de acum voi face piese în care să se poată regăsi oricine, ținând cont și de cerințele publicului.

Rep.: Câteva cuvinte despre albumul de pricesne lansat în Duminica Floriilor

V. E. M.: M-am născut şi am crescut într-o familie de oameni credincioşi. De mică mergeam la biserică, iar după ce am crescut, am ajutat corul bisericii la cântecele bisericeşti. Am început să învăţ pricesne, să le cânt în timpul liturghiei, să le transmit tot mai bine mesajul din aceste cântece până am ajuns la nivelul să plâng atunci când cânt şi să am un sentiment divin. Prin pricesne, îi mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru tot ceea ce sunt eu, pentru toate darurile primite de la El, dar mai ales pentru glasul şi talentul meu. Simt că doar aşa, cântând şi împărtăşind cu cei din jur cântecele, pot să-Î arăt bucuria şi recunoştinţa mea. Mi-am dorit de mult timp să înregistrez un album de pricesne, a fost o dorinţa care a devenit realitate. Datorita oamenilor care cred în mine, le place cum cânt, m-au invitat tot mai des la biserici să cânt pricesne. Aşa a apărut dorinţa de a avea şi un album de cântece religioase. Este primul meu volum de pricesne imprimat, dar promit să nu mă opresc doar la unul, ci să continui să cânt pentru toate sufletele care îsi găsesc mângâiere ascultându-mă. Acest album conţine 12 pricesne şi l-am lansat în ziua de Florii. Am ales să îl lansez în această zi pentru că albumul poartă numele frumoasei pricesne dedicată acestei zile ,,Duminica de Florii’’. Lansarea a fost locală, în comuna Hodac, cu invitaţi locali, la Biserica Ortodoxă din Toaca, după Sfânta Liturghie și la Biserica Ortodoxă din Toaca, în cursul după amiezii. Au fost alături de mine şi au răspuns afirmativ invitaţiei mele Corul Bisericii Ortodoxe Toaca, Dana Maria Farcaş, fiica a satului Toaca, Nicuşor Butilcă, fiu a satului Toaca, Rodica Coman, fiica a satului Arşiţa şi Ansamblul ”Hodăceana” din Hodac. Le mulţumesc tuturor care au fost alături de mine, în special lui Dumnezeu că m-a ajutat să finalizez acest proiect, familiei mele, consiliului parohial Toaca şi Consiliului Local al primăriei Hodac. Vă mulţumesc din suflet tuturor !

A consemnat Alin ZAHARIE