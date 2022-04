Sirius încheie sezonul cu succes

Share



Echipa feminină de baschet BC Sirius Mureșul Târgu Mureș a învins în a doua partidă pentru locurile 5-6 în Liga Națională, 81-63 pe teren propriu cu CSM Alexandria și a încheiat astfel pe un onorabil loc 5 sezonul. Formația mureșeană obținuse victoria la limită în primul joc disputat pe terenul teleormănencelor, scor 63-61, și pentru a evita încă o deplasare până la Dunăre trebuia să se impună în jocul de joi seara. Cu toate acestea, partida a început cât se poate de rău pentru mureșence. Au fost nevoie de nu mai puțin de 6 minute pentru a trimite pentru prima dată mingea în coș. Tabela indica în acel moment un dezolant 0-14 și până la prima pauză mureșencele au reușit să recupereze un singur punct. Scorul sfertului a fost 12-25 și se anunța un joc dificil pentru gazde. Nu a fost însă așa. Sirius a reușit să egaleze la 31 exact la intrarea în a doua jumătate a sfertului secund. Din cel moment mureșencele au preluat conducerea, s-au distanțat până la pauza mare la 9 puncte și nu au mai cedat până la final.

Revenire la timp, victorie fără emoții

După un start în care a rămas în block-starturi mai bine o jumătate din primul sfert, echipa antrenorului Carmin Artemie Popa a întors rapid rezultatul și a câștigat următoarele trei sferturi cu 33-11, 20-18 și 16-9. Oaspetele au fost superioare doar la precizia aruncărilor de la distanță, cu 10 din 27, față de 5 din 18 a mureșencelor, dar după ce Sirius a preluat inițiativa nu au reușit să se apropie la mai puțin de 10 puncte. Un loc 5 onorabil totuși la revenirea în elita baschetului feminin românesc, deși la un moment dat echipa părea capabilă chiar de un loc în semifinale.

În acest ultim joc al ediției au intrat pe parchet toate cele 12 jucătoare înscrise pe foaia de joc, iar marctoarele au fost: Alexis Monique Cortez 25 puncte (3×3), Ruth Helena Sherrill 23, Veronika Liubinets 16, Rebecca Raluca Lipovan 5 (1×3), Ruxandra Chiș 5 (1×3), Czimbalmos Timea 3, Solyom Sara și Oana Moga câte 2. Au mai jucat Andreea Feiseș, Cristina Badi, Sorana Anca și Viana Mircea. Ultimele partide ale ediției se mai dispută doar în lupta pentru podium. Eliminată surprinzător în semifinale de către FCC Baschet UAV Arad, a doua clasată la finalul sezonului regulat CSM Satu Mare a câștigat primul joc și are prima șansă în lupta pentru bronz cu Phoenix Constanța. Pentru titlul de campioană ACS Sepsi Sic Sfântu Gheorghe are 2-0 (76-61 și 84-68) în confruntarea cu arădencele și mai are nevoie de o victorie pentru un nou titlu (se joacă supă sistemul 3 victorii din maximum 5 partide). Următoarele două jocuri se vor disputa la Arad în 26 și, eventual 27 aprilie, iar jocul decisiv ar urma să aibă loc în 30 aprilie, pe terenul covăsnencelor.