”Băile sărate Jabenița” scoase la vânzare!

Stațiunea balneară de tratament ”Băile sărate Jabenița”, aflată la 11 kilometri de Reghin și la 42 de kilometri de Târgu Mureș a fost scoasă la vânzare de compania RE/MAX România pentru suma de 655.000 de euro, informează pagina web www.homezz.ro.

Potrivit sursei citate, proprietatea are o suprafață de 21.000 de metri pătrați.

Redăm, în rândurile de mai jos, anunțul integral de pe pagina web www.homezz.ro:

”Oportunitate unică de investiții!

Se vinde în exclusivitate!!!

Poti fii TU proprietarul unui intreg domeniu balneo cu traditie de peste 2 secole!

Statiune balneara de tratament “Băile sărate Jabenița” localizata in judetul Mures, la 42 de kilometri de Târgu Mures si 11 kilometri de Reghin.

Domeniul dispune de lacuri sarate si namoluri sapropelice, resurse de o valoare incontestabila. Suprafata totala este de 21.000 de metri pătrați repartizata in 15.000 de metri pătrați intravilan si 6.000 de metri pătrați extravilan. Exista deja 7 constructii pe spatiul intravilan, cu posibilitate de modernizare si reconversie a proprietatii.

Este una dintre cele mai vechi statiuni (etichetata “a nobilimii”, accesul fiind limitat la acea vreme doar pt high life-ul epocii); a fost infiintata in jurul anului 1800 (similar bazei de la Sovata), fiind un produs unic pe piata la acest moment cu beneficii majore pentru investitorii cu viziune, care inteleg potentialul acestor caracteristici demografice. Utilitatea este versatila, zona se poate transforma intr un punct de atractie turistica care va deservi o larga varietate de activitati precum: medical-curative de tratament, relaxare, agrement -pescuit (râul Gurghiu se afla la 50 metri de lac), gastronomie.

Accesul este facil din drumul principal, asfaltat.”

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0724-798.719.

